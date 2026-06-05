Después de varios días marcados por temperaturas elevadas y un ambiente cada vez más húmedo, millones de personas en el noreste de Estados Unidos podrán disfrutar de un breve alivio este fin de semana. Una masa de aire más fresca y seca avanzará sobre la región, ayudando a poner fin a la reciente ola de calor que afectó especialmente al Atlántico Medio. Sin embargo, quienes esperan un cambio duradero tendrán que moderar sus expectativas, ya que los meteorólogos anticipan que el calor y la humedad volverán rápidamente durante la próxima semana, llevando nuevamente las condiciones a niveles típicos del verano.

¿Qué zonas de EE.UU. sentirán el mayor alivio este fin de semana?

Las temperaturas máximas seguirán alcanzando valores cercanos a los 95 grados Fahrenheit en algunas áreas del interior del Atlántico Medio hasta el sábado. Aunque la humedad aumentará ligeramente, no alcanzará los niveles extremos que suelen registrarse en pleno verano.

Más al norte y hacia el oeste, desde el Medio Oeste hasta el interior del noreste, las temperaturas se mantendrán principalmente en los 80 grados Fahrenheit. El cambio más notable llegará con el avance gradual de un frente frío entre el sábado y el lunes.

Los expertos señalan que el noreste experimentará una caída de entre 10 y 20 grados en las temperaturas, un descenso significativo aunque menos drástico que otros registrados en semanas recientes.

Las temperaturas bajarán en varias zonas de EE.UU. antes de volver a subir la próxima semana. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Tormentas podrían acompañar el cambio de tiempo

El ingreso del frente frío no llegará solo. Varias zonas podrían recibir sus primeras lluvias en una semana gracias a aguaceros y tormentas eléctricas asociadas al sistema.

Durante la tarde y la noche del sábado y domingo, algunas tormentas podrían intensificarse y generar:

Ráfagas de viento dañinas.

Caída de granizo.

Lluvias torrenciales.

Reducción de la visibilidad en carreteras.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos locales, especialmente si existen planes al aire libre durante el fin de semana.

¿Cuándo volverán el calor y la humedad?

Según los meteorólogos de AccuWeather, el alivio será de corta duración. El patrón atmosférico cambiará rápidamente durante la próxima semana, permitiendo que una nueva masa de aire cálido avance desde el sur.

Joe Lundberg, meteorólogo, explicó que esta incursión de aire más fresco solo permanecerá entre 24 y 36 horas antes de ser reemplazada por condiciones mucho más cálidas.

El lunes podría convertirse en el día más fresco de la semana para gran parte del noreste. Sin embargo, a partir del martes las temperaturas volverán a aumentar.

Pronóstico general para la próxima semana

Día Condiciones previstas Lunes Día más fresco de la semana en muchas zonas Martes y miércoles Máximas generalizadas en los 80 °F Jueves a sábado Temperaturas entre los 80 y mediados de los 90 °F Segunda mitad de la semana Aumento de la humedad y sensación térmica más incómoda

La combinación de temperaturas elevadas y una humedad más alta podría hacer que el ambiente se sienta incluso más pesado que durante los últimos días.

La sequía sigue siendo una preocupación

Aunque algunas tormentas dejarán precipitaciones este fin de semana, los especialistas prevén que los días secos seguirán superando a los lluviosos en gran parte del noreste durante la próxima semana.

Esto podría favorecer la expansión e intensificación de las condiciones de sequía en diversas áreas. Los meteorólogos indican que una lluvia abundante y generalizada dependerá en gran medida de la llegada de humedad procedente de la región del Golfo de México.

La sequía podría intensificarse en algunas regiones de EE.UU. debido a la escasez de lluvias prevista para la próxima semana. | Crédito: Bryan R. SMITH / AFP

Posible influencia tropical en las próximas semanas

Los expertos también vigilan de cerca la actividad tropical en el Golfo, el Caribe occidental y el Atlántico suroccidental. Incluso sin la formación de una tormenta tropical con nombre, la humedad asociada a estos sistemas podría desplazarse hacia el norte durante la segunda mitad del mes.

Si ese escenario se concreta, algunas regiones del este de Estados Unidos podrían enfrentar lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas, aunque también aportarían agua beneficiosa para aliviar las zonas afectadas por la sequía.

Por ahora, el mensaje para los residentes del noreste es claro: el fin de semana traerá un respiro bienvenido del calor, pero el verano retomará rápidamente el control a partir de la próxima semana.

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