¿Radicas en Florida y tienes una licencia de conducir que necesita renovación? Presta atención: el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados del estado (FLHSMV) no emitirá ese documento crucial si no puede verificar un dato clave. A partir de 2027, los requisitos para renovar se han vuelto más estrictos y el organismo exige que los solicitantes presenten documentación válida que acredite su identidad y confirmen información personal en los sistemas estatales; si no lo hacen, el permiso no será renovado, lo que podría dejar sin autorización de manejo a miles de conductores. En esta nota conoce de cuál se trata y desde cuándo comienza a aplicarse.

Florida suspende renovación de licencias si no verifica el cumplimiento de algunos requisitos (Foto: Freepik)

¿CUÁL ES EL IMPORTANTE DATO QUE NECESITA EL FLHSMV PARA RENOVAR UNA LICENCIA DE CONDUCIR?

Florida no renovará la licencia de conducir si el FLHSMV no puede verificar el número de Seguridad Social (SSN) del solicitante. Este dato se comprueba desde antes de 2022 como requisito obligatorio para renovar la licencia en dicho estado.

¿Cómo se verifica? Se debe presentar la tarjeta original o un formulario W-2 que muestre el número completo sin tachaduras. En él se podrá ver la fecha de nacimiento que se introduce junto con el SSN para completar la verificación, así como su nombre completo y estatus legal.

Este requisito sirve para todas las licencias nuevas y renovaciones que no sean REAL ID compliant. Cabe mencionar que para la renovación en línea se requieren los últimos 4 dígitos del SSN.

¿Otro dato más será requerido?

Pero hay otro importante requisito que debe ser cumplido por los que renovarán sus licencias en Florida, aunque entra en vigor desde el 1 de enero de 2027. Nos referimos al estatus legal del solicitante. Esto quiere decir que si un conductor no demuestra su estatus migratorio válido (ciudadanía estadounidense o permiso legítimo de residencia), no obtendrá el visto bueno de dicha entidad.

¿Por qué? Porque al presentar documentación insuficiente que no acredite su identidad y presencia en Estados Unidos, sus datos personales no se encontrarán en el sistema estatal y su solicitud será rechazada.

El SSN se verifica desde antes de 2022 (tarjeta original o W-2), y desde el 1 de enero de 2027 también exigirán verificar tu estatus migratorio (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿CÓMO ES LA VERIFICACIÓN EN LÍNEA (DRIVER LICENSE CHECK)?

Para verificar el estado de la licencia en línea, el FLHSMV requiere los siguientes datos:

Número de licencia de Florida.

Número de Seguro Social completo.

Fecha de nacimiento.

En conclusión, el número de Seguro Social es obligatorio para renovar la licencia en Florida. Si no tienes SSN o no puedes verificarlo con la tarjeta original o formulario W-2, el FLHSMV no podrá completar el proceso de renovación, especialmente a partir de 2027 cuando se apliquen los nuevos requisitos de estatus migratorio.

¿QUÉ OTROS DATOS VERIFICAN PARA RENOVAR LICENCIAS EN FLORIDA?

El FLHSMV verifica otros datos más para renovar la licencia. Ellos son:

Dato ¿Es obligatorio verificarlo? ¿Qué pasa si no se verifica? Estatus migratorio/legal SÍ (nuevo requisito desde 2027) No renuevan Número de Seguro Social (SSN) SÍ (obligatorio desde antes de 2022) No renuevan Identidad SÍ (pasaporte, acta de nacimiento, REAL ID) No renuevan Fecha de nacimiento SÍ (para verificación en línea) No completan verificación Nombre completo SÍ (nombre, segundo nombre, apellido) No completan verificación Dirección SÍ (datos actualizados en el sistema) No renuevan Prueba de residencia en Florida SÍ No renuevan

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