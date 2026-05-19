A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores de Florida tendrán la opción de lucir nuevas placas especiales en sus vehículos, gracias a la entrada en vigor de la ley SB‑246 firmada por el gobernador Ron DeSantis. Esta norma autoriza una serie de diseños personalizados cuyos recargos se destinarán a financiar becas, programas educativos, apoyo a veteranos y otras iniciativas comunitarias, por lo que no solo cambiará la apariencia de muchas matrículas, sino también el destino de parte del dinero que pagan los automovilistas. En esta nota te comentamos lo que señala la ley.

¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB‑246 FIRMADA POR DESANTIS?

La ley SB‑246 de Florida, firmada por Ron DeSantis, crea y regula nuevas placas especiales (“specialty license plates”) que empezarán a estar disponibles a partir del 1 de octubre de 2026. Se trata de ocho nuevos diseños, entre ellos una placa de la UFC con la leyenda “UFC Lives Here”, así como modelos vinculados a instituciones educativas (Miami Dade College, St. Petersburg College, Christopher Columbus High School, Miami Northwestern Alumni Association) y academias militares (United States Naval Academy y United States Military Academy), además de una placa “Florida Film Legacy”.

Los conductores pueden comprarlas a través de la oficina de recaudación de impuestos de su condado, pagando el costo normal del registro más un recargo adicional por el diseño especial.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) señala que las placas especiales disponibles actualmente fueron aprobadas en la sesión legislativa de 2020 y que su proceso obligatorio de preventa comenzó el 16 de octubre de ese año.

Asimismo, la entidad permite emitir certificados de regalo para estas matrículas, de modo que cualquier persona pueda comprar una placa especial como presente para el propietario de un vehículo. Además, existen placas personalizadas que requieren llenar un formulario en una oficina del Departamento y pagar un cargo adicional anual de 15 dólares por cada una; en la página web oficial se pueden verificar las combinaciones que aún están libres.

La norma establece controles estrictos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Cuál será el destino del dinero?

La recaudación por cada tipo de placa se destina a fines específicos:

Becas y programas académicos y deportivos en escuelas y colleges.

Apoyo a hospitales infantiles, servicios de emergencia, militares y programas juveniles (en el caso de la placa UFC).

Subvenciones y asistencia para veteranos y sus familias, incluida la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida.

Lo que prohíbe

La ley prohíbe que los fondos se usen para fines comerciales o con lucro y obliga a cada organización beneficiaria a presentar al estado un plan financiero a cinco años dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor; si no lo hace, su diseño puede ser desautorizado.

En pocas palabras: la SB‑246 no cambia los requisitos generales para manejar, sino que habilita nuevos modelos de placas cuyos recargos se convierten en financiamiento para becas, programas comunitarios y apoyo a veteranos, bajo reglas estrictas de transparencia.

A continuación, más detalles sobre cada una de ellas:

En el caso de la UFC, el dinero obtenido por la venta de esta placa se destinará a UFC Foundation, que impulsa proyectos como apoyo a hospitales infantiles, servicios de emergencia, militares y programas de mentoría para jóvenes. En este diseño deberá figurar la frase “UFC Lives Here”.

La placa de la Miami Northwestern Alumni Association canalizará sus ingresos a la financiación de programas académicos y becas, y llevará la leyenda “Asociación de Exalumnos de Miami Northwestern”.

La destinada a Christopher Columbus High School también servirá para respaldar iniciativas académicas y otorgar becas estudiantiles.

En el caso de Miami Dade College, lo recaudado por la emisión de estas matrículas especiales se usará para financiar becas para sus alumnos.

La placa de St. Petersburg College aportará recursos tanto para becas como para distintos proyectos en beneficio de su comunidad estudiantil.

Los fondos provenientes de la placa de la United States Naval Academy se dirigirán a subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que brindan ayuda a veteranos y a sus familias.

El dinero asociado a la placa de la United States Military Academy se asignará a la Línea de Ayuda Legal para Veteranos de Florida.

Finalmente, la placa Florida Film Legacy apoyará a Feature Florida Partnerships, una organización sin fines de lucro que impulsa producciones cinematográficas y de televisión en el estado.

Detrás de cada placa hay un destino concreto para la recaudación (Foto: FLHSMV)

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