Ante la crisis habitacional en California, el gobernador Gavin Newsom llegó a un acuerdo con los legisladores para incluir en el presupuesto un ambicioso plan de vivienda asequible. El paquete millonario busca mitigar esta problemática, en un contexto en el que los altos costos de alquiler y la falta de unidades disponibles han dejado a miles de familias al borde del desalojo o viviendo en refugios temporales. “Esta medida acelerará la construcción de viviendas asequibles y dará a más familias una oportunidad real de alcanzar el sueño californiano”, escribió en su cuenta de X. ¿Cuándo se votará y a quiénes beneficiará? En esta nota te lo detallamos.

Gavin Newsom anunció la propuesta del bono millonario en sus redes sociales (Foto: Penny P.Collins / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

¿CUÁNDO SE VOTARÁ LA PROPUESTA?

El bono de US$11,250 millones para viviendas asequibles en California se votará en las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026, cuando la medida aparezca en la boleta estatal. Cabe mencionar que ese día también se elegirá al próximo gobernador del estado.

“Emocionado de anunciar un acuerdo con la Asamblea y el Senado para presentar un histórico bono de vivienda asequible de $11.25 mil millones ante los votantes de California este noviembre”, escribió Newsom en redes sociales.

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ?

De ser aprobado el millonario bono, beneficiaría principalmente a familias de bajos y medianos ingresos, financiando la construcción de viviendas asequibles, proyectos para personas sin hogar y programas locales que buscan aumentar la oferta de vivienda en comunidades con altos costos de renta.

“Se espera que este bono ayude a más de 40,000 californianos a comprar una vivienda, brindándoles asistencia para el pago inicial, financiamiento hipotecario asequible y otros apoyos para la adquisición de una casa. Estas inversiones ayudarán a veteranos, compradores primerizos y personas de ingresos bajos a moderados a superar los costos iniciales de la compra de una vivienda y facilitarán el acceso a la misma”, se lee en el sitio web Gobierno de California.

Cuando se menciona que apoyará la creación o preservación de decenas de miles de viviendas asequibles para californianos de bajos ingresos, incluye personas mayores, trabajadores agrícolas, veteranos y personas sin hogar o en riesgo de quedarse sin una casa.

Es importante mencionar que tras la aprobación se diseñarán programas concretos para que California y las ciudades publiquen convocatorias con requisitos específicos: ingresos máximos según tamaño de familia, documentos que presentar, prioridad para ciertos grupos, etc.

Cada vez más es complicado para los californianos adquirir una casa (Foto referencial: Freepik)

Acerca de la Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible

La Ley de Bonos para Veteranos y Vivienda Asequible de 2026 crea dos grandes paquetes de dinero en forma de bonos.

Por un lado, autoriza US$1,250 millones para el programa de préstamos hipotecarios CalVet, que ayuda a veteranos y sus familias a comprar casa; estos bonos se pagan con las mismas cuotas de las hipotecas, sin usar dinero del presupuesto público. Por el otro lado, destina US$10,000 millones en bonos respaldados por el estado para construir, rehabilitar, comprar y conservar viviendas asequibles para personas de bajos ingresos en California.

Además, refuerza el principal programa estatal de vivienda multifamiliar y crea fondos específicos para quienes más dificultades tienen para conseguir un hogar: trabajadores agrícolas, comunidades indígenas, estudiantes universitarios, personas sin hogar, jóvenes en situación de riesgo, familias de bajos ingresos y compradores de vivienda por primera vez con ingresos moderados. Todo este esfuerzo también generará decenas de miles de empleos bien remunerados en el sector construcción.

¿QUÉ HARÁ EL BONO PARA VIVIENDAS ASEQUIBLES?

Dado que estas viviendas deben seguir siendo asequibles durante al menos 55 años, el bono representa una inversión a largo plazo que ampliará las oportunidades de vivienda y fortalecerá las comunidades de California para las próximas generaciones.

Este bono también respaldará decenas de miles de empleos en el sector de la construcción, a medida que se construyan nuevas viviendas en todo California.

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