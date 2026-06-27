En California, las estafas digitales contra adultos mayores se incrementaron de forma alarmante en los últimos años y ya han arrebatado millones de dólares a personas que confiaron en una llamada, un mensaje de texto o un enlace que parecía legítimo. Cada vez más jubilados caen en engaños de “soporte técnico”, falsos premios, supuestos agentes del gobierno o romances en línea, muchas veces perdiendo los ahorros de toda una vida. Ante este panorama, Gavin Newsom advirtió que no se quedará de brazos cruzados y trabaja en un plan específico para blindar a este sector vulnerable. En los siguientes párrafos te contamos en qué consiste.

De acuerdo con IC3 Report, autoridades han señalado que los californianos de más de 60 años concentran las mayores pérdidas por estafas virtuales en el estado, con más de US$1,400 millones de dólares reportados en un periodo reciente, además de ser el grupo que más quejas presenta ante las agencias federales.

La intención de estos malhechores es aprovecharse de las personas para obtener beneficios económicos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

EL PLAN DE NEWSOM PARA PROTEGER A LOS ADULTOS MAYORES DE LAS ESTAFAS VIRTUALES

El plan de Gavin Newsom se centra en crear y fortalecer una estructura estatal específica para combatir las estafas tecnológicas que afectan, sobre todo, a los adultos mayores. Como eje principal, la administración formó el Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico, integrado dentro del Consejo de Innovación del Gobernador, para diseñar políticas y recomendaciones contra estos delitos que golpean a personas de la tercera edad, consumidores y pequeñas empresas.

“California ha contribuido a la construcción del mundo digital moderno, y no podemos permitir que delincuentes malintencionados utilicen este progreso para cometer fraudes. Combatir el fraude al consumidor es fundamental para garantizar la asequibilidad de los bienes y servicios para los californianos. La magnitud del problema exige un enfoque integral que abarque a todo el estado. Agradezco la labor de este grupo de trabajo para proteger a los consumidores y las empresas de California”, dijo Newsom.

Los ejes del plan de Newsom

Crear el Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico, que analizará cómo se usan las herramientas digitales y la inteligencia artificial para engañar a los residentes, y propondrá cambios legales y de política pública.

Aprovechar la innovación tecnológica y la inteligencia artificial para proteger, en lugar de vulnerar, a los adultos mayores y otros grupos, mediante mejores sistemas de detección de fraude y alertas tempranas.

Integrar el combate a las estafas virtuales dentro de la agenda más amplia del Consejo de Innovación del Gobernador, que aborda desde la protección de consumidores hasta la seguridad en línea de niños y sectores vulnerables.

El nuevo equipo especial integrará la lucha contra las estafas virtuales en una agenda más amplia de innovación, protección al consumidor y seguridad digital (Crédito: Penny P.Collins / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

CUATRO GRUPOS DE TRABAJO

El Consejo de Innovación incluye cuatro grupos de trabajo o equipos especiales para ayudar a orientar los esfuerzos estatales en diferentes áreas afectadas por la evolución de la tecnología, entre las que se incluyen:

Protección de la seguridad infantil en línea y lucha contra el abuso basado en imágenes (dirigido por la Primera Dama Jennifer Siebel Newsom, junto con la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California, el Departamento de Salud Pública de California, la Junta Estatal de Educación y el Departamento de Tecnología de California).

Modernización de la prestación de servicios gubernamentales (liderada por la Agencia de Operaciones Gubernamentales, que incluye al Departamento de Tecnología de California y la Oficina de Datos e Innovación).

Tecnología, Desarrollo Económico y Fuerza Laboral (dirigido por la Oficina del Gobernador para el Desarrollo Empresarial y Económico y la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral).

El Grupo de Trabajo contra el Fraude Tecnológico está dirigido por el Departamento de Protección Financiera e Innovación (DFPI) en colaboración con la Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda (BCSH). Está compuesto por:

AARP

American Fintech Council

Anthropic

Apple

Aspen Institute

Atlantic Council

AT&T

California Bankers Association

California Department of Justice

California Low Income Consumer Coalition

California’s Credit Unions

Chainalysis

Comcast

Consumer Bankers Association

Eleven Labs

Google

Innovative Payments Association

Latino Prosperity

LinkedIn

Match Group

Meta

Microsoft

Operation Shamrock

Sardine.AI

Saver Life

T-Mobile

TRM Labs

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