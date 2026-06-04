¡Está confirmado! El gobernador de Texas, Greg Abbott, destinará US$40.8 millones en subvenciones para apoyar a los veteranos y sus familias, canalizando los recursos a través de organizaciones locales y sin fines de lucro. Con este nuevo paquete de ayuda, el estado busca fortalecer la red de apoyo existente y acercar más recursos a quienes han servido en las fuerzas armadas y hoy enfrentan dificultades para salir adelante junto a sus seres queridos. ¿Qué servicios exactamente estarán financiados? Te lo detallamos en los siguientes párrafos.

Cabe mencionar que el gobernador y la Comisión de Veteranos de Texas informaron la asignación de esta millonaria inversión del Fondo de Asistencia para Veteranos (FVA), con la que se financiarán 190 apoyos dirigidos a 160 organizaciones en todo el estado, beneficiando a más de 125,698 veteranos y miembros de sus familias.

Más de 160 organizaciones en todo Texas recibirán recursos para ofrecer servicios clave (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ SERVICIOS SE FINANCIARÁN CON ESTAS SUBVENCIONES?

Texas usará esos US$40.8 millones para financiar varios servicios directos para veteranos y sus familias, principalmente asistencia financiera básica, vivienda (incluidas modificaciones en el hogar), transporte, apoyo legal y salud mental, a través de organizaciones locales y sin fines de lucro.

“Texas se enorgullece de proporcionar servicios cruciales para apoyar a los valientes hombres y mujeres que sirvieron desinteresadamente a nuestra nación en uniforme. A través de estos más de US$40 millones en subvenciones estatales, fortalecemos los servicios para los veteranos de Texas, sus familias y cónyuges sobrevivientes, mientras empoderamos a las organizaciones locales para proporcionar atención y apoyo críticos en todo nuestro gran estado”, dijo el gobernador Abbott.

Tipos de servicios financiados

Asistencia financiera de emergencia: apoyo para cubrir alquiler, hipoteca, servicios públicos, reparación de autos, gasolina y otros gastos básicos cuando el veterano o su familia no pueden pagarlos.

apoyo para cubrir alquiler, hipoteca, servicios públicos, reparación de autos, gasolina y otros gastos básicos cuando el veterano o su familia no pueden pagarlos. Vivienda y modificaciones en el hogar: reparación de casas, adecuaciones de accesibilidad (rampas, baños adaptados, etc.) y apoyo para evitar desalojos mediante ayuda con renta o hipoteca.

reparación de casas, adecuaciones de accesibilidad (rampas, baños adaptados, etc.) y apoyo para evitar desalojos mediante ayuda con renta o hipoteca. Transporte: programas de transporte para que los veteranos accedan a citas médicas, servicios sociales, tribunales de veteranos, trabajo u otros recursos esenciales.

programas de transporte para que los veteranos accedan a citas médicas, servicios sociales, tribunales de veteranos, trabajo u otros recursos esenciales. Servicios legales: representación o asesoría pro bono en temas civiles como vivienda, deudas, beneficios públicos, familia, entre otros, a través de fundaciones y barras de abogados.

representación o asesoría pro bono en temas civiles como vivienda, deudas, beneficios públicos, familia, entre otros, a través de fundaciones y barras de abogados. Salud mental y consejería: terapia individual y familiar, salud conductual, programas de apoyo entre pares y orientación para tratar trastorno de estrés postraumático, depresión y otros problemas de salud mental.

terapia individual y familiar, salud conductual, programas de apoyo entre pares y orientación para tratar trastorno de estrés postraumático, depresión y otros problemas de salud mental. Apoyo a empleo y reintegración: programas de colocación laboral, capacitación, apoyo para búsqueda de empleo y servicios de apoyo a la familia para facilitar la estabilidad económica.

programas de colocación laboral, capacitación, apoyo para búsqueda de empleo y servicios de apoyo a la familia para facilitar la estabilidad económica. Apoyo a personas sin hogar: refugio, programas de vivienda para veteranos sin techo o en riesgo de perder la vivienda, y servicios de acompañamiento para estabilizar su situación.

De acuerdo con el sitio web de la Oficina del Gobernador de Texas, las subvenciones de FVA ayudan a financiar los siguientes servicios (lista):

Tecnología de asistencia.

Asesoramiento clínico.

Cuidado de personas mayores.

Servicios de manutención familiar y de menores.

Ayuda financiera.

Servicios de comidas.

Servicios para personas sin hogar.

Modificaciones y reparaciones del hogar.

Servicios de salud mental no clínicos.

Servicios legales pro bono.

Servicios de capacitación en habilidades comerciales.

Servicios de transporte.

Programa de perros de servicio para veteranos.

Tribunales de Tratamiento para Veteranos.

Servicio de atención veterinaria para veteranos.

Los veteranos, sus dependientes y los cónyuges supervivientes que necesiten recursos y asistencia pueden encontrar organizaciones que prestan servicios en su área por condado en el Directorio de Servicios de Subvenciones haciendo clic aquí.

Es importante precisar que la financiación de estas subvenciones proviene principalmente de los juegos de la Lotería de Texas destinados al apoyo a los veteranos. Otras fuentes de financiación incluyen donaciones individuales a través de licencias de conducir, permisos de portación de armas, licencias para actividades recreativas al aire libre como la caza y la pesca, y el registro de vehículos.

“Desde 2009 hasta el actual ciclo de subvenciones 2026-2027, se han otorgado más de 400 millones de dólares en fondos de subvención a través de 1.790 subvenciones FVA”, señala su sitio web.

Un veterano del ejército estadounidense participa en un desfile con motivo de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de USA, en Georgia. (Foto: EFE)

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