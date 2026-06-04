Greg Abbott dará US$40.8 millones en ayudas para veteranos y sus familias. Las subvenciones se canalizarán a través del Fondo de Asistencia para Veteranos (Foto: AFP)
Greg Abbott dará US$40.8 millones en ayudas para veteranos y sus familias. Las subvenciones se canalizarán a través del Fondo de Asistencia para Veteranos (Foto: AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente

¡Está confirmado! , destinará US$40.8 millones en subvenciones para apoyar a los veteranos y sus familias, canalizando los recursos a través de organizaciones locales y sin fines de lucro. Con este nuevo paquete de ayuda, el estado busca fortalecer la red de apoyo existente y acercar más recursos a quienes han servido en las fuerzas armadas y hoy para salir adelante junto a sus seres queridos. ¿Qué servicios exactamente estarán financiados? Te lo detallamos en los siguientes párrafos.

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Cabe mencionar que el gobernador y la Comisión de Veteranos de Texas informaron la asignación de esta millonaria inversión del Fondo de Asistencia para Veteranos (FVA), con la que se financiarán 190 apoyos dirigidos a 160 organizaciones en todo el estado, beneficiando a más de 125,698 veteranos y miembros de sus familias.

Más de 160 organizaciones en todo Texas recibirán recursos para ofrecer servicios clave (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)
Más de 160 organizaciones en todo Texas recibirán recursos para ofrecer servicios clave (Foto: Brandon Bell/Getty Images/AFP)

¿QUÉ SERVICIOS SE FINANCIARÁN CON ESTAS SUBVENCIONES?

Texas usará esos US$40.8 millones para financiar varios servicios directos para veteranos y sus familias, principalmente asistencia financiera básica, vivienda (incluidas modificaciones en el hogar), transporte, apoyo legal y salud mental, a través de organizaciones locales y sin fines de lucro.

“Texas se enorgullece de proporcionar servicios cruciales para apoyar a los valientes hombres y mujeres que sirvieron desinteresadamente a nuestra nación en uniforme. A través de estos más de US$40 millones en subvenciones estatales, fortalecemos los servicios para los veteranos de Texas, sus familias y cónyuges sobrevivientes, mientras empoderamos a las organizaciones locales para proporcionar atención y apoyo críticos en todo nuestro gran estado”, dijo el gobernador Abbott.

Tipos de servicios financiados

  • Asistencia financiera de emergencia: apoyo para cubrir alquiler, hipoteca, servicios públicos, reparación de autos, gasolina y otros gastos básicos cuando el veterano o su familia no pueden pagarlos.
  • Vivienda y modificaciones en el hogar: reparación de casas, adecuaciones de accesibilidad (rampas, baños adaptados, etc.) y apoyo para evitar desalojos mediante ayuda con renta o hipoteca.
  • Transporte: programas de transporte para que los veteranos accedan a citas médicas, servicios sociales, tribunales de veteranos, trabajo u otros recursos esenciales.
  • Servicios legales: representación o asesoría pro bono en temas civiles como vivienda, deudas, beneficios públicos, familia, entre otros, a través de fundaciones y barras de abogados.
  • Salud mental y consejería: terapia individual y familiar, salud conductual, programas de apoyo entre pares y orientación para tratar trastorno de estrés postraumático, depresión y otros problemas de salud mental.
  • Apoyo a empleo y reintegración: programas de colocación laboral, capacitación, apoyo para búsqueda de empleo y servicios de apoyo a la familia para facilitar la estabilidad económica.
  • Apoyo a personas sin hogar: refugio, programas de vivienda para veteranos sin techo o en riesgo de perder la vivienda, y servicios de acompañamiento para estabilizar su situación.

De acuerdo con el , las subvenciones de FVA ayudan a financiar los siguientes servicios (lista):

  • Tecnología de asistencia.
  • Asesoramiento clínico.
  • Cuidado de personas mayores.
  • Servicios de manutención familiar y de menores.
  • Ayuda financiera.
  • Servicios de comidas.
  • Servicios para personas sin hogar.
  • Modificaciones y reparaciones del hogar.
  • Servicios de salud mental no clínicos.
  • Servicios legales pro bono.
  • Servicios de capacitación en habilidades comerciales.
  • Servicios de transporte.
  • Programa de perros de servicio para veteranos.
  • Tribunales de Tratamiento para Veteranos.
  • Servicio de atención veterinaria para veteranos.

Los veteranos, sus dependientes y los cónyuges supervivientes que necesiten recursos y asistencia pueden encontrar organizaciones que prestan servicios en su área por condado en el Directorio de Servicios de Subvenciones .

Es importante precisar que proviene principalmente de los juegos de la Lotería de Texas destinados al apoyo a los veteranos. Otras fuentes de financiación incluyen donaciones individuales a través de licencias de conducir, permisos de portación de armas, licencias para actividades recreativas al aire libre como la caza y la pesca, y el registro de vehículos.

“Desde 2009 hasta el actual ciclo de subvenciones 2026-2027, se han otorgado más de 400 millones de dólares en fondos de subvención a través de 1.790 subvenciones FVA”, señala su sitio web.

Un veterano del ejército estadounidense participa en un desfile con motivo de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de USA, en Georgia. (Foto: EFE)
Un veterano del ejército estadounidense participa en un desfile con motivo de la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de USA, en Georgia. (Foto: EFE)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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