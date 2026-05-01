Florida se alista para la entrada en vigor de cuatro nuevas leyes que comenzarán a aplicarse el próximo 1 de julio de 2026, luego de haber sido firmadas por el gobernador Ron DeSantis. Estas disposiciones forman parte del paquete legislativo más reciente aprobado en el estado y representan una serie de cambios que empezarán a sentirse en distintas áreas a partir de esa fecha. Su implementación marcará un nuevo punto de partida en la agenda estatal y podría tener impacto en diferentes sectores de la vida cotidiana. A continuación, te explicamos cuáles son estas normas y qué implican sus principales cambios para los residentes del Estado del Sol.

Antes te mencionamos que estas nuevas leyes se suman a las otras 60 que ya han sido aprobadas en lo que va de 2026, informó WKMG en Orlando.

DeSantis acelera su agenda y firma cuatro leyes en Florida. En la imagen, el gobernador asiste a la conferencia "Boom Belt: Un regreso a los principios fundamentales en los mercados públicos" el 7 de abril de 2026 en Miami (Foto: Joe Raedle / Getty Images / AFP)

LAS 4 NUEVAS LEYES EN FLORIDA QUE ENTRAN EN VIGOR EL 1 DE JULIO

De las cuatro leyes aprobadas el 29 de mayo por DeSantis, una entró en vigor de inmediato tras la rúbrica del gobernador. Ellas son:

HB 895 — TRUSTEE SETTLEMENT AND DISCHARGE (ACUERDO DE FIDEICOMISARIO O DE ADMINISTRADOR DE FIDEICOMISO)

Esta ley de Florida modifica el Código de Fideicomisos del estado para crear un procedimiento específico que permita a los administradores de fideicomisos (trustees) cerrar su gestión sin necesidad de acudir a un tribunal, siempre que no haya conflictos entre las partes.

Se centra en el rol del fideicomisario (administrador de fideicomiso) y en cómo puede quedar formalmente liberado de sus obligaciones frente a los beneficiarios.

¿En qué consiste?

Crea un procedimiento extrajudicial para que el fideicomisario pueda dar por terminada su gestión y quedar descargado de responsabilidad sin aprobación judicial, siempre que los beneficiarios estén de acuerdo y no exista controversia.

Exige que el fideicomisario cumpla con deberes de información y rendición de cuentas, incluyendo:

Detalle de la distribución de activos.

Información sobre deudas, impuestos y gastos del fideicomiso.

Un resumen contable final que muestre cómo se administraron los bienes.

Una vez cumplidos estos requisitos y si las partes no objetan dentro de los plazos que establezca la norma, el fideicomisario puede quedar formalmente liberado de sus obligaciones respecto a ese fideicomiso.

Vale comentar que los beneficiarios disponen de un periodo de 60 días para presentar cualquier impugnación u observación. Si transcurre ese tiempo sin reclamos y se concretan las transferencias establecidas, el administrador queda exento de futuras responsabilidades.

Entró en vigor el 29 de mayo, día que fue firmada por el gobernador DeSantis.

Conoce más sobre HB 895 haciendo clic aquí.

HB 929 — LOCAL GOVERNMENT REGULATION OF CHICKEES

HB 929 tiene que ver con las estructuras tradicionales conocidas como “chickees”: construcciones abiertas, generalmente con techo de paja y postes de madera, utilizadas por las tribus Miccosukee y Seminole en Florida. Suelen emplearse como refugios, pérgolas o espacios de reunión al aire libre, muchas veces en patios o propiedades privadas.

Es una ley de Florida aprobada por la Legislatura y firmada por Ron DeSantis que limita lo que pueden hacer los gobiernos locales a la hora de regular ese tipo de construcciones.

¿En qué consiste HB 929?

Prohíbe que condados y municipios aprueben ordenanzas o políticas que impidan la construcción de “chickees” por determinadas personas en ciertos lugares, como patios laterales, siempre que se respeten distancias mínimas con linderos y otras estructuras.

También impide que las autoridades locales dicten regulaciones sobre “chickees” que sean más estrictas que las normas federales aplicables y establece sanciones para quienes intenten construirlas alegando de forma indebida una exención del Código de Construcción de Florida.

De otro lado, exonera a ciertos “chickees” del cumplimiento de partes del Florida Fire Prevention Code (código de prevención de incendios de Florida).

En resumen, se trata de una ley que protege el uso de las estructuras tradicionales “chickees” y recorta el margen de los gobiernos locales para restringir su construcción, siempre bajo ciertas condiciones de seguridad

Entra en vigor el 1 de julio de 2026.

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HB 961 — FIRMAS ELECTRÓNICAS

HB 961 es una nueva ley de Florida que refuerza los controles sobre el uso de firmas electrónicas en ciertos trámites vehiculares, especialmente cuando se trata de vehículos declarados pérdida total.

Se centra en la validez y seguridad de las firmas electrónicas usadas en esos documentos, con foco en las compañías de seguros y sus agentes.

¿En qué consiste?

Obliga a las aseguradoras y a sus representantes autorizados a implementar procesos y procedimientos de control para verificar adecuadamente la identidad de quienes firman electrónicamente certificados de destrucción y títulos de salvamento.

Establece que esos sistemas deben cumplir estándares técnicos de seguridad (conservación de registros, integridad de la información, confidencialidad de datos y posibilidad de auditoría de cada firma electrónica).

Exige que los mecanismos de verificación de identidad, autenticación y federación alcancen niveles de seguridad equivalentes, como mínimo, al Nivel 2 de la Publicación Especial 800-63-3 del NIST.

Entra en vigor el 1 de julio de 2026.

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HB 1337 — CONOCIDA COMO LEY DE SUCESIONES O DE “ESTATES”

Es una norma que reforma varios aspectos del proceso sucesorio en Florida para hacerlo más simple y accesible, especialmente en el caso de patrimonios pequeños o moderados, al introducir cambios en las reglas sobre la administración y distribución de los bienes de una persona fallecida.

No crea un nuevo impuesto ni una nueva autoridad, sino que ajusta procedimientos existentes: tarifas judiciales, acceso a cajas de seguridad, facultades de los representantes del patrimonio y límites económicos para usar un trámite sucesorio simplificado.

¿En qué consiste?

Facilita las sucesiones pequeñas

Sube el valor máximo para usar la “summary administration” (administración sumaria, un proceso sucesorio abreviado) de US$75,000 a US$150,000, lo que permite que más herencias se tramiten por la vía rápida, con menos plazos y menos costos.

Aumenta montos que pueden entregarse sin orden judicial

El límite de dinero que una entidad financiera puede entregar directamente a familiares del fallecido sin una orden del juez pasa de US$1,000 a US$2,000.

También se eleva el tope de reembolsos de impuestos federales que pueden transferirse a herederos, de US$2,500 a US$5,000.

Da más herramientas al representante del patrimonio

Refuerza los derechos y deberes del personal representative (representante personal o administrador de la herencia), incluyendo acceso a cajas de seguridad del fallecido, posibilidad de terminar contratos vinculados a esos espacios y facultad para iniciar acciones legales en defensa de la herencia.

Ajusta disposiciones sobre exenciones de tasas judiciales, pago a sucesores y administración de pequeñas herencias intestadas (sin testamento).

En resumen, es una ley que simplifica y abarata los trámites de herencia en Florida, duplicando el límite para usar el proceso sucesorio simplificado y dando más margen de acción a quienes se encargan de administrar los bienes de una persona fallecida.

Entra en vigor el 1 de julio de 2026.

Conoce más sobre HB 1337 haciendo clic aquí.

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