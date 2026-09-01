Si vas a manejar por Downtown Los Ángeles durante los primeros días de septiembre, toma precauciones y lo digo en serio porque puedes estresarte o llevarte una enorme sorpresa con lo que encontrarás. Habrá cierres temporales y cambios de acceso cerca del Los Angeles Convention Center que pueden alterar los recorridos habituales por South Park. La medida alcanza a conductores que se dirigen al trabajo, tienen un evento en L.A. LIVE, asisten a actividades cerca de Crypto.com Arena o necesitan llegar a los estacionamientos del recinto. Las restricciones comenzaron este lunes 31 de agosto y estarán vigentes hasta el 11 de septiembre, con una pausa durante el fin de semana largo de Labor Day. Si sueles cruzar por Venice Boulevard, Figueroa Street, Pico Boulevard o las conexiones cercanas a la 110 Freeway, lo mejor es salir con margen de tiempo y revisar la ruta en el celular antes de arrancar.

Los cambios se deben a las obras de expansión y modernización del Convention Center. Aunque algunas medidas tendrán una duración limitada, el cierre de un tramo de Pico Boulevard seguirá vigente hasta marzo de 2028 como parte de un proyecto de mayor alcance en el corazón de Downtown LA.

Los Angeles Convention Center se encuentra en fase de modernización y ello provocará varios cierres de calles (Foto: Los Angeles Convention Center)

CALLES CERRADAS Y HORARIOS

Los trabajos se concentrarán en Venice Boulevard y Figueroa Street entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre de 2026. No habrá actividades programadas ni limitaciones adicionales del 5 al 7 de septiembre, debido al feriado de Labor Day.

Vía Restricción Fechas y horario Venice Boulevard Cierre de carriles en dirección oeste entre la conexión con la 110 Freeway/Convention Center Drive y Figueroa Street Del 31 de agosto al 11 de septiembre, excepto del 5 al 7 de septiembre; de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Figueroa Street Los vehículos que circulen hacia el norte no podrán girar a la izquierda hacia Venice Boulevard Del 31 de agosto al 11 de septiembre, excepto del 5 al 7 de septiembre; de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Pico Boulevard Clausura total entre Figueroa Street y L.A. Live Way Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el 31 de marzo de 2028

Las labores temporales se realizarán de lunes a sábado, entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Además, el Convention Center advierte que la construcción en Figueroa Street, entre Pico Boulevard y el paso elevado de la 10 Freeway, así como en Venice Boulevard, entre Figueroa y Convention Center Drive, podría generar demoras hasta el 25 de septiembre.

QUÉ CAMBIA EN VENICE BOULEVARD

La principal afectación se registrará en Venice Boulevard en sentido oeste, cerca del recinto de convenciones. Los carriles ubicados entre la zona de la 110 Freeway y Figueroa Street permanecerán inhabilitados durante la jornada de construcción.

No obstante, Venice Boulevard no quedará bloqueada por completo. Se mantendrá disponible un carril en dirección este, por lo que los conductores que vienen desde el área de Westlake o los vecindarios próximos a Union Avenue todavía podrán cruzar hacia Figueroa.

Quienes necesiten continuar hacia el oeste deberán usar este desvío:

Figueroa Street hacia el norte.

Olympic Boulevard hacia el oeste.

Union Avenue hacia el sur.

Reincorporación a Venice Boulevard.

La ruta puede implicar más tiempo de recorrido, sobre todo al inicio de la mañana y al final de la tarde, cuando Downtown LA suele acumular tráfico por oficinas, hoteles, restaurantes, partidos, conciertos y actividades en L.A. LIVE.

RESTRICCIÓN DE GIRO EN FIGUEROA

Otro cambio importante se aplicará a los vehículos que circulan hacia el norte por Figueroa Street. Durante el horario de las labores, no podrán doblar a la izquierda para ingresar a Venice Boulevard.

La medida puede tomar por sorpresa a quienes se acercan desde USC, Exposition Park o el sur de la ciudad. También afectará el acceso a varios puntos del Convention Center, por lo que los automovilistas deberán ajustar su aproximación antes de llegar a la zona.

Para ingresar al South Dock Ramp, South Garage, Venice Garage o Convention Center Drive, se deberá utilizar 15th Drive. El acceso será desde Figueroa Street en dirección sur.

Dicho de otro modo: si viajas hacia el norte por Figueroa, tendrás que seguir de largo, buscar un punto seguro para cambiar de dirección y volver por la vía hacia el sur antes de entrar por 15th Drive.

PICO BOULEVARD SEGUIRÁ CERRADO

El cierre de Pico Boulevard no forma parte de las restricciones temporales de septiembre y no se suspenderá durante Labor Day. El tramo entre Figueroa Street y L.A. Live Way permanece clausurado las 24 horas del día desde diciembre de 2025 y seguirá así hasta el 31 de marzo de 2028.

La medida cambia la movilidad en una zona frecuentada por residentes, empleados, visitantes y aficionados que llegan a los espectáculos de Downtown. También obliga a modificar los trayectos de quienes usaban Pico para conectar desde el oeste con South Park y las inmediaciones de L.A. LIVE.

Sentido de circulación Ruta sugerida Hacia el este L.A. Live Way hacia el norte, Olympic Boulevard hacia el este y Figueroa Street hacia el sur para retomar Pico Boulevard Hacia el oeste Figueroa Street hacia el sur, Venice Boulevard hacia el oeste y Union Avenue hacia el norte para volver a Pico Boulevard

La Línea 30 de LADOT también opera con un desvío por Olympic Boulevard entre Figueroa Street y Union Avenue. Si utilizas el bus para trasladarte al centro, conviene confirmar con anticipación las paradas disponibles y el horario de paso.

¿POR QUÉ SE REALIZAN ESTAS OBRAS?

Las intervenciones forman parte del Los Angeles Convention Center Expansion and Modernization Project. El plan contempla la construcción de una nueva estructura sobre Pico Boulevard para conectar los actuales pabellones South Hall y West Hall.

La expansión busca aumentar la capacidad del recinto y fortalecer su posición para atraer convenciones, ferias comerciales y encuentros internacionales. Es una transformación relevante para una ciudad que se prepara para recibir a visitantes de todo el mundo durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Espacio proyectado Ampliación prevista Nueva área de exhibiciones 193,000 pies cuadrados Espacio continuo de exhibición en el primer nivel 750,000 pies cuadrados Salas de reuniones adicionales 38,000 pies cuadrados Espacio multipropósito flexible 98,000 pies cuadrados

La mayor parte de la construcción estaría lista en la primavera de 2028. Después se prevé una pausa entre junio y octubre por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, antes de retomar la fase final. La entrega total está programada para la primavera de 2029.

Por ahora, quienes se desplacen por Downtown Los Angeles deben tener presentes dos puntos: los cambios en Venice Boulevard y Figueroa Street estarán activos hasta el 11 de septiembre, excepto del 5 al 7; mientras tanto, el tramo cerrado de Pico Boulevard continuará sin reapertura. Revisar el GPS, salir unos minutos antes y evitar los accesos habituales al Convention Center puede ayudar a reducir contratiempos.