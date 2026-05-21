Cientos de miles de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos con una visa y luego solicitaron asilo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) enfrentan ahora un escenario incierto. Aunque muchos creen que tener un caso de asilo pendiente los protege automáticamente de ser arrestados, abogados de inmigración advierten que eso no funciona así bajo la ley migratoria actual. De acuerdo con expertos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está deteniendo a algunas personas bajo el argumento de que “violaron los términos de una visa”, incluso cuando solicitaron asilo dentro del plazo legal permitido. Sin embargo, especialistas aclaran que no todos los solicitantes son prioridad de deportación y que cada caso depende de factores específicos.

Actualmente, USCIS enfrenta un enorme retraso en el procesamiento de casos. Al cierre del Año Fiscal 2025, la agencia acumulaba más de 11.6 millones de trámites pendientes. Entre ellos destacan 1,435,560 formularios I-589, correspondientes a solicitudes de asilo afirmativo. Muchos de esos expedientes llevan entre cinco y ocho años sin resolución.

USCIS ha señalado que los retrasos se deben principalmente a revisiones de seguridad nacional y falta de recursos.

Qué dijo ICE sobre las detenciones

El abogado de inmigración Armando Olmedo explicó que ICE confirmó que tener una solicitud de asilo pendiente no otorga un estatus legal automático. Según indicó a Univision45, la agencia considera que un inmigrante sigue sujeto a detención si violó los términos de la visa con la que ingresó al país.

“ICE está arrestando a inmigrantes que entraron legalmente a los Estados Unidos con visa y luego pidieron asilo”, afirmó Olmedo. Agregó que un portavoz de la agencia les indicó que el asilo pendiente “no le da estatus a esa persona y está sujeta a una detención”.

Miles de casos migratorios siguen acumulados en EE.UU. mientras crece la preocupación entre solicitantes de asilo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Por qué algunos abogados hablan de violación al debido proceso

El abogado Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, sostiene que presentar cargos por “violar los términos de una visa” contra personas que solicitaron asilo dentro del tiempo permitido puede convertirse en una violación al debido proceso migratorio.

“Desgraciadamente se trata de una actitud terrible, el uso de cualquier excusa para poder detener personas por razones de estadística”, señaló a N+ Univision. Según Barrón, muchos solicitantes de asilo actuaron conforme a la ley y tenían derecho a permanecer en EE.UU. mientras sus casos eran revisados.

El abogado también aseguró que estas medidas podrían generar miedo entre los inmigrantes. “Están utilizando este tipo de tácticas intimidatorias para que los inmigrantes se asusten, tengan miedo, se vayan y renuncien a sus derechos de permanencia”, advirtió.

Otros expertos dicen que no todos corren el mismo riesgo

No todos los especialistas coinciden en que exista una violación legal. El abogado Haím Vásquez explicó que la ley migratoria no obliga al gobierno a permitir que una persona espere libremente la resolución de su caso de asilo.

“Quedarse abre la puerta a una posible detención, aunque esté pidiendo asilo”, explicó. También alertó que estas acciones podrían sumar más de 1.4 millones de casos adicionales a un sistema migratorio ya saturado.

La Corte de Inmigración de EE.UU. acumulaba casi 4 millones de casos pendientes a finales de abril y cada expediente puede tardar entre tres y cuatro años en resolverse.

Expertos advierten que en EE.UU. pedir asilo no siempre evita una detención por parte de ICE. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity

No todos los inmigrantes con asilo pendiente están siendo detenidos

El abogado José Guerrero explicó a N+ Univision que si una persona tiene un asilo pendiente, pero además “violó los términos de su visa”, el gobierno puede detenerla e iniciar un proceso de deportación.

Sin embargo, el abogado John de la Vega pidió no generar alarma generalizada. Según explicó en un video, quienes ingresaron legalmente, pidieron asilo dentro del plazo establecido, cuentan con permiso de trabajo, pagan impuestos y no tienen antecedentes criminales tienen probabilidades “mínimas” de ser detenidos por ICE.

“Si usted ha hecho las cosas bien, usted no debería ser considerado prioridad de deportación”, afirmó.

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