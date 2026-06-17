La fiesta del Mundial 2026 podría verse empañada por la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los partidos que se disputarán este miércoles 17 de junio en Houston y Dallas. Ante el temor de posibles redadas migratorias y la preocupación de miles de aficionados latinos que asistirán a los estadios o a las zonas de fan fest, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) salió a aclarar qué funciones tendrán estos agentes durante el torneo. La aclaración busca enviar un mensaje tanto a las comunidades inmigrantes como a las autoridades locales y a la FIFA, en medio de un clima político marcado por operativos migratorios más agresivos y por el debate sobre el papel de dicha agencia en grandes eventos deportivos. ¿Qué dijo exactamente?

En pleno debate sobre el papel de ICE en grandes eventos deportivos, Seguridad Nacional sostiene que el Mundial “no se utilizará” para detener grandes cantidades de personas (Foto referencial: Ryan Murphy / AFP)

¿CUÁL FUE EL MENSAJE OFICIAL DEL DHS SOBRE ICE EN EL MUNDIAL?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la presencia de ICE y de la división Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) será preventiva, pues estará enfocada en combatir actividades delictivas que suelen aumentar en eventos masivos.

Según el DHS, su misión será vigilar la venta de boletos y mercancía falsificada, detectar posibles casos de tráfico de personas y de drogas, e identificar a individuos buscados o incluidos en listas de vigilancia por delitos graves (terrorismo, tráfico sexual, narcotráfico, órdenes de Interpol).

¿Qué señalaron sobre migración y redadas?

Mullin y otros voceros han insistido en que el Mundial 2026 “no se utilizará” para detener grandes cantidades de personas y que el objetivo no son operativos migratorios masivos en los estadios. Sin embargo, el propio secretario reconoció que ICE “nunca deja de aplicar las leyes migratorias” y evitó garantizar que no se detendrán inmigrantes indocumentados en ningún caso, por lo que, aunque el foco oficial es la seguridad, la agencia mantiene sus facultades migratorias habituales.

¿Qué trabajo desempeñarán específicamente el 17 de junio en Houston y Dallas?

Para el 17 de junio hay programados partidos en Houston (Portugal vs. República Democrática del Congo, en el NRG Stadium) y en Dallas (Inglaterra vs. Croacia), y las autoridades locales señalaron que habrá coordinación con DHS para mantener la seguridad en sedes, aeropuertos y el FIFA Fan Festival.

Un portavoz de ICE confirmó que agentes de HSI estarán en puntos vinculados al torneo en Houston, y el jefe de la policía local subrayó que no hay coordinación para redadas migratorias masivas, sino para garantizar un evento “seguro y ordenado”.

Aunque habrá agentes de ICE en los partidos del Mundial 2026 en Houston y Dallas, el Departamento de Seguridad Nacional asegura que su papel será principalmente de seguridad e investigación de delitos como boletos falsos, tráfico de personas y narcotráfico (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

POSTURA DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN DALLAS SOBRE EL ROL DE ICE

Las autoridades locales en Dallas han adoptado una posición de colaboración con ICE, pero con ciertos límites formales tras actualizar su política para permitir cooperación y compartir información migratoria durante detenciones legales, dejando claro que la policía local no detendrá a personas solo para revisar su estatus.

Cabe precisar que este cambio reciente en su política surgió por la fuerte presión del gobernador de Texas, Greg Abbott, que amenazó con cortar más de 30 millones de dólares en fondos de seguridad y recursos clave para preparar la Copa del Mundo 2026; por ese motivo, Dallas modificó su Orden General 315.04, que regula cómo la policía trata temas migratorios.

Antes, el alcalde y el jefe de policía eran reacios a colaborar con ICE; ahora, la norma aclara que los agentes pueden cooperar con cualquier agencia migratoria, incluyendo ICE, para cumplir la ley estatal y no perder fondos.

Entonces ¿qué puede y qué no puede hacer la Policía de Dallas con ICE?

A continuación, lo que puede y no puede hacer la Policía de Dallas con ICE:

Qué puede hacer la policía de Dallas Qué NO puede hacer la policía de Dallas Compartir con ICE cierta información migratoria permitida por ley cuando ya existe una detención o arresto legal. Detener a una persona únicamente para preguntar por su estatus migratorio. Coordinar con agentes federales en investigaciones específicas, por ejemplo, cuando una persona ya está bajo custodia por otro delito. Parar o interrogar a alguien solo por su apariencia, idioma, acento, origen étnico o religión. Responder a solicitudes de cooperación de agencias migratorias para cumplir con la normativa estatal y evitar la pérdida de fondos. Actuar como “policía migratoria” haciendo patrullajes proactivos solo para buscar indocumentados, sin que exista primero una causa legal independiente (como una infracción o un delito).

¿QUÉ SEÑALAN LAS AUTORIDADES LOCALES EN HOUSTON SOBRE EL ROL DE ICE?

Las autoridades locales de Houston abordaron directamente el tema. Según informó Houston Public Media, el jefe de la Policía, Noe Díaz, desestimó las preocupaciones sobre posibles redadas de inmigración ligadas a la Copa del Mundo.

En una conferencia sobre la preparación del torneo, le preguntaron de forma específica si habría operativos coordinados con agentes migratorios y fue tajante: “No, no y no”, respondió al ser consultado sobre coordinación con ICE o temor a redadas.

Díaz explicó que la prioridad de las fuerzas de seguridad es únicamente garantizar que el evento se desarrolle de forma segura y ordenada. Más tarde, un vocero de ICE confirmó al mismo medio que agentes de la división Homeland Security Investigations estarán en aeropuertos y en otros puntos relacionados con el Mundial, como el FIFA Fan Festival y el NRG Stadium.

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