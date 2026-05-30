Los agentes de ICE se situarán en las inmediaciones y dentro del NRG Stadium de Houston para que cumplan sus funciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los agentes de ICE se situarán en las inmediaciones y dentro del NRG Stadium de Houston para que cumplan sus funciones. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

La gran fiesta de la llegará muy pronto a Houston, una de las sedes oficiales en Estados Unidos, pero los aficionados que acudan al NRG Stadium deben tener en cuenta que existirá un estricto despliegue de seguridad. Recientemente, se confirmó que agentes del estarán presentes durante los encuentros mundialistas que se disputarán en dicho recinto deportivo. ¿Los visitantes deberán mantenerse alerta? A continuación, te explicaré las funciones que realizarán estos efectivos.

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Según información de , la propia delegación de la FIFA en Houston confirmó que los oficiales del ICE participarán en el despliegue de seguridad durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

Es importante resaltar que, desde que Donald Trump asumió el mandato de los Estados Unidos, aplicó una mayor rigurosidad en su política migratoria. Por lo tanto, cientos de inmigrantes “ilegales” han sido puestos bajo custodia federal.

Las constantes redadas de las fuerzas federales han desatado un temor entre la comunidad inmigrante que radica en Estados Unidos. Por consecuente, esta preocupación se mantiene vigente tras confirmarse la presencia de ICE durante el desarrollo de la Copa del Mundo en Houston.

Distintas comunidades inmigrantes han manifestado su rechazo ante los operativos migratorios realizados por agentes de ICE. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Distintas comunidades inmigrantes han manifestado su rechazo ante los operativos migratorios realizados por agentes de ICE. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ MICHAEL M. SANTIAGO

Qué funciones realizará ICE durante los encuentros oficiales del Mundial 2026 en Houston

A pesar de esta alerta provocada, Chris Canetti, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2026 en la ciudad texana, aclaró que ICE cumplirá funciones de seguridad durante el desarrollo de este evento deportivo en la ciudad.

“Según tenemos entendido, ICE desempeñará un papel en la seguridad y la protección en torno a la Copa del Mundo, tal como lo hace en los Super Bowl y otros eventos importantes. No llevará a cabo actividades de inmigración”, declaró Canetti.

Pese a las declaraciones brindadas, el funcionario no brindó la tranquilidad necesaria para que los inmigrantes o visitantes acudan al NRG Stadium para apoyar a sus respectivas selecciones.

Pese a que solo se indicó que ICE cumplirá funciones de seguridad, el temor sigue latente entre los inmigrantes de Houston. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pese a que solo se indicó que ICE cumplirá funciones de seguridad, el temor sigue latente entre los inmigrantes de Houston. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por su parte, Silvia Mintz, abogada especializada en inmigración, precisó a que es sumamente importante que todos los asistentes mantengan una correcta conducta y acaten el reglamento establecido tanto en las inmediaciones como dentro del estadio.

“Tenemos que recordar que, aunque son oficiales de inmigración, son agentes de la ley, y si se está cometiendo algún crimen o se está violando alguna regla, pueden intervenir e iniciar un proceso”, añadió la letrada.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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