La polémica norma que desde el año pasado permitía a los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar arrestos en tribunales de inmigración en todo Estados Unidos fue bloqueada por el juez federal P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, al considerarla “arbitraria y caprichosa”. En su resolución de 71 páginas concluyó que las detenciones, iniciadas durante el segundo mandato de Donald Trump al salir de sus citas en las cortes en diferentes ciudades, carecían de “una explicación racional”. Con esta decisión se vuelven a aplicar las reglas que existían bajo el gobierno de Joe Biden, cuando este tipo de arrestos solo se permitían en casos muy puntuales, por ejemplo si había riesgos para la seguridad nacional. A continuación te explicamos qué dice el fallo federal que se aplicará en todo el país y cuáles son las excepciones.

La resolución se origina en una demanda interpuesta por un solicitante de asilo que fue detenido a la salida de una audiencia de rutina en un tribunal de inmigración de San Francisco.

Con esta decisión, ICE ya no podrá usar políticas internas sin suficiente base legal para detener sin orden judicial a quienes acuden a tribunales de inmigración, y deberá justificar cualquier arresto en circunstancias muy específicas (Foto: Michael M. Santiago / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ DICE EL FALLO FEDERAL QUE FRENA LOS ARRESTOS DE INMIGRANTES EN LAS CORTES DE EE.UU.?

El fallo federal no prohíbe absolutamente todos los arrestos de ICE en las cortes, pero sí los limita drásticamente y solo permite detenciones en casos excepcionales, principalmente relacionados con seguridad nacional o riesgos graves e inmediatos para la seguridad pública.

Si bien la orden del juez Pitts se emitió desde el Distrito Norte de California, se extendió con efecto nacional; es decir, aplica a todos los tribunales de inmigración del país (no solo California o Nueva York).

Este fallo se suma a decisiones previas más limitadas, como la de un juez federal en Nueva York (Kevin Castel), que había bloqueado la mayoría de arrestos de ICE en tres cortes específicas de Manhattan, pero sin alcance nacional.

Un resumen para entender el fallo federal:

El juez federal en California, P. Casey Pitts, amplió a todo Estados Unidos la prohibición para que agentes de ICE esperen y arresten a inmigrantes dentro de los tribunales de inmigración o en sus inmediaciones de forma rutinaria o automática.

El fallo anula políticas de ICE que habían eliminado restricciones previas y restablece las reglas de la era Biden: arrestos en cortes solo en circunstancias excepcionales, no como práctica general.

La decisión considera que la política que permitía estos arrestos fue adoptada de manera “arbitraria” y sin justificación adecuada, y que vulneraba el debido proceso de las personas que acudían a sus audiencias

¿Qué cosas ICE ya no puede hacer en las cortes?

ICE ya no puede instalarse en pasillos, salas de espera o áreas inmediatas de los tribunales de inmigración para detener automáticamente a personas que acaban de perder su caso o que simplemente van a una audiencia o a hacer trámites.

Tampoco puede usar políticas internas que no cumplen con estándares de causa probable como base para hacer detenciones civiles sin orden judicial en el contexto de estos tribunales, según otras decisiones federales recientes.

¿Cuáles son las excepciones permitidas?

El propio fallo y las normas restablecidas señalan varias excepciones, consideradas “circunstancias excepcionales”. En general, ICE sí podría arrestar en o alrededor de una corte de inmigración si:

Hay una amenaza a la seguridad nacional: por ejemplo, sospechas creíbles de vínculos con terrorismo o actividades que ponen en riesgo la seguridad del país.

por ejemplo, sospechas creíbles de vínculos con terrorismo o actividades que ponen en riesgo la seguridad del país. Existe un riesgo inminente y grave para la seguridad pública: por ejemplo, una persona que representa un peligro inmediato (violencia, arma, intento de agresión) dentro o en las inmediaciones del tribunal.

por ejemplo, una persona que representa un peligro inmediato (violencia, arma, intento de agresión) dentro o en las inmediaciones del tribunal. Se trata de situaciones de “persecución inmediata”: casos en que la persona está huyendo en ese momento de una operación de cumplimiento de la ley y pasa por el edificio o sus alrededores, y el arresto es parte de esa acción inmediata

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE EL FALLO

El asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival, cuestionó el fallo. “Cuando un juez sentencia a un acusado, el acusado es puesto bajo custodia. Si un juez de inmigración ordena la remoción de un extranjero, debería ocurrir lo mismo. Un juez de distrito que ordene lo contrario es un activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas”, escribió en su cuenta X.

Agentes del ICE patrullan los pasillos del tribunal de inmigración mientras las personas esperan sus audiencias en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York, el 24 de junio de 2026 (Foto: Michael M. Santiago / Getty Images vía AFP)

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