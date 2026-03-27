El aeropuerto John F. Kennedy (JFK) en Nueva York vive un momento inusual que ha captado la atención de viajeros y usuarios de redes sociales. Tras semanas de retrasos y complicaciones derivadas de la escasez de personal en la TSA debido al cierre parcial del gobierno, se ha confirmado que agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) están presentes en el aeropuerto para colaborar en labores de seguridad. La medida llega mientras la TSA retoma la normalidad en sus operaciones, en un intento de agilizar los procesos de revisión y reducir los retrasos que afectan a miles de pasajeros diarios.

La presencia de ICE en los controles de seguridad fue revelada tras la publicación de un post en Reddit que se volvió viral, mostrando a agentes de ICE sentados en los escritorios de revisión, que normalmente operan los trabajadores de la TSA. La publicación, compartida por el usuario u/austinstoys, ya cuenta con más de 32,000 votos positivos, con el título: “En realidad, el ICE está a cargo del control de seguridad en el aeropuerto JFK.”

Esta foto que se ha hecho viral en Reddit muestra a agentes de ICE junto a la TSA en los controles del aeropuerto JFK de Nueva York. | Crédito: Reddit / u/austinstoys

Un portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ), que administra el aeropuerto JFK, confirmó la información a Newsweek: “Podemos confirmar que ICE está presente en JFK, EWR [Newark Liberty International Airport] y LGA [LaGuardia Airport] en este momento.”

Además, el portavoz señaló que cualquier personal asignado para asistir en funciones de procesamiento de pasajeros estará adecuadamente capacitado y enfocado en apoyar las operaciones de revisión, garantizando la seguridad y eficiencia del proceso, así como la protección del público viajero.

Desde el lunes, ICE ha sido enviado a varios aeropuertos de EE.UU. para ayudar a la TSA, ante la falta de personal causada por el cierre parcial del gobierno. Este cierre, que comenzó el 14 de febrero tras la expiración de los fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debido a desacuerdos sobre la aplicación de leyes migratorias, ha obligado a los agentes de la TSA a trabajar sin recibir pago, al ser considerados trabajadores esenciales.

El jueves, el presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden de emergencia para que el secretario de Seguridad Nacional pague inmediatamente a los empleados de la TSA, en medio de la lucha de los legisladores por resolver el impasse presupuestario que ha afectado a los aeropuertos y dejado a los trabajadores sin salario. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que la medida busca terminar rápidamente con lo que calificó como “el caos en los aeropuertos”.

La presencia de ICE junto a la TSA en el aeropuerto JFK de Nueva York genera atención mediática. | Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La situación ha sido crítica: más de 400 agentes de la TSA han renunciado a sus puestos por no poder costear gasolina, cuidado infantil, alimentos o alquiler, según Lauren Bis, subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS. Empresas como Delta Air Lines han advertido que la falta de fondos podría empeorar los retrasos, haciendo un llamado urgente a los legisladores para restaurar la financiación del DHS y garantizar la seguridad operativa en los aeropuertos.

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