Los conductores de Estados Unidos deben prestar total atención a la implementación de tecnologías de inteligencia artificial aplicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) . Sucede que la agencia usa un sistema capaz de escanear y registrar los movimientos de millones de automóviles de manera automática. ¿Cuál es la finalidad de esta nueva y polémica medida? Los detalles conócelos en esta nota.

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Estos mecanismos de monitoreo desarrollados por el ICE están integrados a una red tecnológica superior del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual está diseñada con el propósito para realizar labores de localización, seguimiento y supervisión.

De acuerdo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), estas herramientas digitales pueden potenciarse de manera conjunta con la aplicación de técnicas de análisis de datos y sistemas de reconocimientos de rostros.

ICE ha sido una de las agencias que ha implementado medidas rigurosas contra los inmigrantes calificados como "ilegales". (Crédito: AFP)

Cómo funcionan las cámaras de rastreo utilizadas por ICE

En caso conduzcas frecuentemente por las vías de EE. UU., debes estar sumamente atento a esta información. La GAO precisa que estos equipos automatizados tienen la capacidad de registrar placas de identificación de los automóviles, así estén detenidos o en movimiento.

Como primer punto, ICE recopila información mediante convenios con corporaciones privadas y otras fuerzas del orden; dicha colaboración les facilita a la agencia el ingreso a sistemas de datos de placas vehiculares operados por estas entidades afiliadas.

Además, los agentes usan mecanismos de consulta a distancia para ingresar a bases de datos y revisar información con vehículos que están siendo investigados.

Este sistema de vigilancia de ICE está implementado con programas de Inteligencia Artificial. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuando obtienen esos datos, reconstruyen las rutas habituales del coche, los horarios en los que se desplaza el conductor y los lugares que visita con más frecuencia. En términos simples, identifican patrones de traslado que pueden ser relevantes para un caso en específico.

Es importante resaltar que estas cámaras están conectadas a programas de IA que no solo graban, sino que reconocen las matrículas para compararla con bases de datos en cuestión de segundos. Entonces, si identifican un “objetivo específico”, se arroja una alerta de ubicación hacia las patrullas.

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