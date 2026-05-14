Atención empresas importadoras: Estados Unidos ya comenzó el proceso para devolver parte de los aranceles aplicados durante el gobierno de Donald Trump. Tras la decisión de la Corte Suprema que anuló estos cargos, la administración federal puso en marcha un sistema específico para canalizar los reembolsos de manera ordenada y electrónica. En esta nota te explicamos, quiénes pueden acceder a este dinero y cómo usar CAPE, el nuevo mecanismo creado por el Gobierno para solicitarlo.

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Cabe mencionar que, en febrero, la Corte Suprema declaró ilegal parte de los aranceles que Trump impuso bajo “emergencia económica”. Por ello, ahora el Gobierno debe devolver a las empresas importadoras unos US$166,000 millones en cobros indebidos, tarifas que iban del 10% al 50% sobre bienes de casi todo el mundo y que ya habían generado preocupación por su impacto en los precios al consumidor.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA LOS REEMBOLSOS DE ARANCEES DE TRUMP?

Califican las empresas importadoras que pagaron esos aranceles en la aduana (las que figuran como “importer of record” en la entrada aduanera). En esta primera fase, entran las operaciones cuyos pagos de aranceles aún no estaban “definitivamente liquidados” en el sistema aduanero cuando salió el fallo: es decir, entradas relativamente recientes que seguían abiertas en el proceso administrativo. Más adelante, el programa se ampliará a entradas más antiguas ya liquidadas, pero eso será en etapas posteriores.

Asimismo, las empresas grandes (retailers, fabricantes, cadenas logísticas) y también importadores medianos o pequeños pueden aplicar, siempre que tengan documentos que prueben cuánto pagaron por esos aranceles anulados.

En resumen: quien puede reclamar es el importador que efectivamente pagó la tarifa en la frontera; el consumidor final no presenta nada, aunque indirectamente se beneficie si la empresa recupera dinero.

En esta primera etapa, el sistema prioriza entradas recientes aún no liquidadas, mientras que las importaciones más antiguas se incorporarán de manera gradual en fases posteriores (Foto: Freepik)

¿CÓMO USAR EL SISTEMA CAPE?

CAPE es una nueva plataforma electrónica del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para administrar y procesar de forma consolidada los reembolsos de muchas entradas en un solo pago, en lugar de ir entrada por entrada. Así puedes usarlo:

1. Registro y acceso

El importador o su agente aduanal se autentica en los portales habituales de CBP (el mismo entorno donde ya manejan sus entradas/importaciones).

Desde ahí, accede al nuevo módulo de CAPE, que se habilitó específicamente para estos reembolsos.

2. Identificar las entradas elegibles

El sistema muestra las entradas (shipments) vinculadas al importador que podrían calificar en esta fase.

La empresa revisa y selecciona las entradas sobre las que quiere pedir devolución, confirmando que corresponden a aranceles declarados inválidos por la Corte.

3. Presentar la solicitud de reembolso

Se envía la solicitud electrónica a través de CAPE, adjuntando o validando la información que CBP pide (montos pagados, fechas, códigos arancelarios, etc.).

La ventaja es que se puede agrupar todo en una sola solicitud y luego recibir un pago consolidado, sin tener que gestionar cada entrada por separado.

4. Revisión y tiempos de pago

CBP revisa la solicitud y valida los montos.

El Gobierno ha señalado que, una vez aceptada, los reembolsos podrían llegar entre 60 y 90 días después de la presentación, mediante pagos electrónicos.

5. Fases futuras

Esta primera fase cubre solo a una parte de las compañías y de los aranceles.

En fases posteriores se irán incorporando más empresas y entradas más antiguas, hasta cubrir todo el universo de cobros anulados.

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