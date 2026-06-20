La California Highway Patrol (CHP) lanza un Período Máximo de Control (MEP) estatal que afectará a conductores en todo California justo al inicio del fin de semana de verano. Desde la noche del sábado 20 de junio (6:00 p. m.) hasta la madrugada del domingo 21 de junio (6:00 a. m.), cientos de agentes estarán desplegados en autopistas interestatales, salidas hacia zonas recreativas y corredores urbanos con alta vida nocturna. Esto significa controles móviles, retenes y una presencia policial visible en lugares que van desde Sunset Boulevard y el Downtown de Los Ángeles hasta el Mission District en San Francisco, Barrio Logan en San Diego y las carreteras que llevan a playas y viñedos. Si tienes planes para una posada, un after, o una salida con amigos —o vas a conducir a un partido o concierto—, es importante saber dónde y cuándo estarán los controles, qué riesgo hay de multas o arrestos y cómo moverse seguro para volver a casa sin problemas.

Este tipo de operativos no es nuevo en California, pero ha ganado intensidad en los últimos años: cuando la CHP activa un MEP a nivel estatal, el efecto es inmediato en autopistas, carreteras secundarias y accesos urbanos. La combinación de más reuniones sociales, eventos de verano y viajes nocturnos hace que las autoridades aumenten la visibilidad y la detección para reducir siniestros relacionados con alcohol y drogas.

¿DÓNDE EXACTAMENTE SE HARÁN LOS CONTROLES?

Es importante aclararlo: no se trata de un solo punto o ciudad. El operativo es estatal y se realiza de forma simultánea en múltiples regiones. La agencia no ha sido específica, pero aseguró que será en todo el estado. En la práctica, incluye:

Autopistas interestatales: I‑5, I‑10, I‑15 y US‑101.

Corredores urbanos con alta vida nocturna: Los Ángeles (Sunset, Hollywood), San Diego (Gaslamp, Barrio Logan), San Francisco Bay Area (Mission, Tenderloin) y Sacramento.

Conexiones hacia zonas recreativas y turísticas: rutas hacia playas, parques y viñedos (p. ej. rutas a Malibu, Santa Barbara, Monterey).

Salidas de eventos nocturnos: estadios, conciertos, bares y festivales de barrio.

La California Highway Patrol realizará este operativo durante este fin de semana (Foto: California Highway Patrol)

CALENDARIO DEL OPERATIVO MEP

Para que quede más claro, aquí tienes la información resumida en tabla:

Elemento Detalle Tipo de operativo Período Máximo de Control (MEP) Autoridad California Highway Patrol (CHP) Inicio Sábado 20 de junio – 6:00 p. m. Fin Domingo 21 de junio – 6:00 a. m. Duración 12 horas continuas Cobertura Todo el estado de California Enfoque Alcohol y drogas al volante

UN DESPLIEGUE TOTAL DE AGENTES EN CARRETERA

La CHP indica que participará todo el personal uniformado disponible, sin importar rango o unidad. En la práctica esto incluye:

Patrullas de tráfico.

Unidades de supervisión.

Controles móviles en carretera.

Operativos de vigilancia en puntos estratégicos.

La idea, según la agencia, es generar una presencia policial visible y constante para prevenir y detectar conductas de riesgo en tiempo real.

¿QUÉ DICE LA CHP SOBRE ESTE OPERATIVO?

El comisionado de la CHP explicó de forma directa el objetivo: “Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas sigue cobrando vidas en nuestras carreteras. Estas tragedias son prevenibles”. Además, la agencia insistió en la planificación previa del conductor: decidir antes de salir si habrá consumo y cómo se regresará a casa.

EL PROBLEMA DETRÁS DE LOS CONTROLES

Estos operativos responden a una realidad estadística preocupante:

En California se registran decenas de miles de accidentes anuales relacionados con alcohol o drogas.

Entre 2023 y 2025, esos siniestros promediaron cientos de muertes anuales y miles de heridos.

A nivel nacional, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estima que cerca del 30% de las muertes en accidentes de tránsito involucran conductores bajo los efectos del alcohol.

No estamos hablando solo de infracciones: es un problema de seguridad pública con consecuencias graves para familias y comunidades.

¿POR QUÉ ESTE FIN DE SEMANA ES CRÍTICO?

Las noches de fin de semana y primeras horas de la mañana concentran los factores de riesgo:

Más reuniones sociales y fiestas de barrio.

Mayor consumo de alcohol.

Más desplazamientos nocturnos.

Menor percepción del riesgo por parte de conductores y peatones.

Por eso, la CHP focaliza esfuerzos en esas horas y en rutas con mayor afluencia.

Los oficiales de la California Highway Patrol estarán preparados para penalizar a presuntos infractores (Foto: California Highway Patrol)

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