La California Highway Patrol (CHP) lanza un Período Máximo de Control (MEP) estatal que afectará a conductores en todo California justo al inicio del fin de semana de verano. Desde la noche del sábado 20 de junio (6:00 p. m.) hasta la madrugada del domingo 21 de junio (6:00 a. m.), cientos de agentes estarán desplegados en autopistas interestatales, salidas hacia zonas recreativas y corredores urbanos con alta vida nocturna. Esto significa controles móviles, retenes y una presencia policial visible en lugares que van desde Sunset Boulevard y el Downtown de Los Ángeles hasta el Mission District en San Francisco, Barrio Logan en San Diego y las carreteras que llevan a playas y viñedos. Si tienes planes para una posada, un after, o una salida con amigos —o vas a conducir a un partido o concierto—, es importante saber dónde y cuándo estarán los controles, qué riesgo hay de multas o arrestos y cómo moverse seguro para volver a casa sin problemas.
Este tipo de operativos no es nuevo en California, pero ha ganado intensidad en los últimos años: cuando la CHP activa un MEP a nivel estatal, el efecto es inmediato en autopistas, carreteras secundarias y accesos urbanos. La combinación de más reuniones sociales, eventos de verano y viajes nocturnos hace que las autoridades aumenten la visibilidad y la detección para reducir siniestros relacionados con alcohol y drogas.
¿DÓNDE EXACTAMENTE SE HARÁN LOS CONTROLES?
Es importante aclararlo: no se trata de un solo punto o ciudad. El operativo es estatal y se realiza de forma simultánea en múltiples regiones. La agencia no ha sido específica, pero aseguró que será en todo el estado. En la práctica, incluye:
- Autopistas interestatales: I‑5, I‑10, I‑15 y US‑101.
- Corredores urbanos con alta vida nocturna: Los Ángeles (Sunset, Hollywood), San Diego (Gaslamp, Barrio Logan), San Francisco Bay Area (Mission, Tenderloin) y Sacramento.
- Conexiones hacia zonas recreativas y turísticas: rutas hacia playas, parques y viñedos (p. ej. rutas a Malibu, Santa Barbara, Monterey).
- Salidas de eventos nocturnos: estadios, conciertos, bares y festivales de barrio.
CALENDARIO DEL OPERATIVO MEP
Para que quede más claro, aquí tienes la información resumida en tabla:
|Elemento
|Detalle
|Tipo de operativo
|Período Máximo de Control (MEP)
|Autoridad
|California Highway Patrol (CHP)
|Inicio
|Sábado 20 de junio – 6:00 p. m.
|Fin
|Domingo 21 de junio – 6:00 a. m.
|Duración
|12 horas continuas
|Cobertura
|Todo el estado de California
|Enfoque
|Alcohol y drogas al volante
UN DESPLIEGUE TOTAL DE AGENTES EN CARRETERA
La CHP indica que participará todo el personal uniformado disponible, sin importar rango o unidad. En la práctica esto incluye:
- Patrullas de tráfico.
- Unidades de supervisión.
- Controles móviles en carretera.
- Operativos de vigilancia en puntos estratégicos.
La idea, según la agencia, es generar una presencia policial visible y constante para prevenir y detectar conductas de riesgo en tiempo real.
¿QUÉ DICE LA CHP SOBRE ESTE OPERATIVO?
El comisionado de la CHP explicó de forma directa el objetivo: “Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas sigue cobrando vidas en nuestras carreteras. Estas tragedias son prevenibles”. Además, la agencia insistió en la planificación previa del conductor: decidir antes de salir si habrá consumo y cómo se regresará a casa.
EL PROBLEMA DETRÁS DE LOS CONTROLES
Estos operativos responden a una realidad estadística preocupante:
- En California se registran decenas de miles de accidentes anuales relacionados con alcohol o drogas.
- Entre 2023 y 2025, esos siniestros promediaron cientos de muertes anuales y miles de heridos.
- A nivel nacional, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estima que cerca del 30% de las muertes en accidentes de tránsito involucran conductores bajo los efectos del alcohol.
No estamos hablando solo de infracciones: es un problema de seguridad pública con consecuencias graves para familias y comunidades.
¿POR QUÉ ESTE FIN DE SEMANA ES CRÍTICO?
Las noches de fin de semana y primeras horas de la mañana concentran los factores de riesgo:
- Más reuniones sociales y fiestas de barrio.
- Mayor consumo de alcohol.
- Más desplazamientos nocturnos.
- Menor percepción del riesgo por parte de conductores y peatones.
Por eso, la CHP focaliza esfuerzos en esas horas y en rutas con mayor afluencia.
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