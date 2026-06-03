Hay una buena noticia para un sector de trabajadores de California: desde el 1 de julio de 2026 aumentará el salario mínimo gracias a la Ley SB 525, firmada por el gobernador Gavin Newsom, como parte de los cambios laborales que buscan mejorar las condiciones de los empleados del Estado Dorado. ¿A quiénes beneficia este incremento y de cuánto es exactamente? La respuesta a ambas preguntas en los párrafos siguientes. Cabe mencionar que el alza forma parte de un plan escalonado para que los salarios mínimos reflejen mejor el costo de vida en el estado.

¿A QUIÉNES BENEFICIA EL AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO DESDE EL 1 DE JULIO EN CALIFORNIA?

El incremento del salario mínimo en California es para los trabajadores del sector salud; es decir, quienes laboran en hospitales, clínicas y otros centros médicos.

De acuerdo con la Ley SB 525, el objetivo es aumentar de manera gradual la remuneración del personal de salud hasta llegar a los 25 dólares por hora, lo que significa que el incremento no será igual para todos, pues dependerá del tipo de establecimiento de salud, así como de su tamaño y ubicación. Esta normativa empezó a aplicarse en 2025 y continuará desplegándose en los próximos años, de acuerdo con lo señalado en el documento.

“California pone fin a la fuga de personal sanitario al garantizar que estos trabajadores puedan realizar el trabajo que aman y pagar sus facturas”, señaló Tia Orr, directora ejecutiva del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) California.

Se sabe que prácticamente la totalidad del personal clínico, tanto interno como subcontratado, será beneficiado con los ajustes salariales. Entre los puestos beneficiados están:

Auxiliares médicos.

Auxiliares de enfermería certificados.

Técnicos.

Personal de mantenimiento.

Personal de limpieza.

Jardineros.

Agentes de seguridad.

Personal de servicio de alimentos.

Desde el 1 de julio de 2026 entran en vigor nuevos salarios mínimos para trabajadores de hospitales, clínicas y centros de salud en California, con montos que varían entre 19.28 y 25 dólares la hora (Foto: Freepik)

¿CÓMO SERÁ EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO A TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD DE CALIFORNIA?

El ajuste que beneficiará a una gran cantidad de trabajadores del sector salud en California a partir del 1 de julio de 2026 se aplicará de la siguiente forma:

US$25 por hora

Para empleados de grandes sistemas hospitalarios con más de 10,000 trabajadores, clínicas de diálisis y centros administrados por condados con más de 5 millones de habitantes.

El incremento inmediato de 2025 a 2026 es de 1 dólar por hora (de 24 a 25 dólares).

US$23 por hora

Para la mayoría de los trabajadores de centros de salud que no entran en categorías específicas como hospitales rurales o instalaciones gubernamentales.

US$22 por hora

Para quienes trabajan en clínicas comunitarias, centros rurales, servicios de urgencias afiliados y otros establecimientos similares.

El incremento para 2026 es de 1 dólar por hora.

US$19.28 por hora

Para los trabajadores de hospitales con alta proporción de pacientes cubiertos por programas gubernamentales, centros rurales independientes y condados con menos de 250,000 habitantes.

RECUERDA: hay una nueva ronda de aumentos que está prevista para julio de 2027, según el plan oficial. Este proceso continuará hasta 2033.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DE ESTE INCREMENTO?

Para que sepas si aplicas al aumento del salario mínimo del sector salud en California, bajo la ley SB 525, haz lo siguiente:

1. Analiza dónde trabajas

Para aplicar al incremento del salario mínimo desde el 1 de julio debes trabajar en un centro de salud cubierto: hospitales, clínicas, consultorios, centros de salud mental, clínicas comunitarias, centros de diálisis, grupos médicos, etc.

2. ¿Qué tipo de trabajo haces?

Están incluidos casi todos los empleados que dan atención directa o apoyan la prestación de servicios de salud: enfermeras, médicos, cuidadores, técnicos, etc.

3. ¿Cómo comprobarlo en tu caso?

Pregunta directamente a Recursos Humanos o a tu sindicato si tu puesto está clasificado como “covered health care employee” bajo SB 525 y qué escala aplica a tu centro (gran sistema hospitalario, clínica comunitaria, etc.).

La ley SB-525 aplica aumentos graduales según el tamaño y ubicación del centro médico (Foto: Freepik)

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