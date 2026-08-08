Para miles de hogares del condado de Los Ángeles, en especial en comunidades latinas como Boyle Heights, Pico-Union, Koreatown o el Valle de San Fernando, dejar el carro estacionado durante unas semanas puede convertirse en una oportunidad concreta para recibir dinero extra en un contexto de gasolina cara, seguros elevados y costos de vida en aumento. LA Metro anunció la Fase 2 del programa One Car Challenge, una propuesta que busca que las personas dependan menos del vehículo particular y se animen a usar Metro Rail, Metro Bus, otros sistemas de transporte, bicicleta, caminatas, scooters y distintas opciones de movilidad compartida que ya forman parte de la rutina de muchos angelinos. El incentivo más atractivo para quienes viven y trabajan en la región es que se ofrecerán hasta US$600 por hogar a quienes se comprometan a mantener sin uso al menos uno de sus autos durante cinco semanas consecutivas, periodo en el que deberán desplazarse únicamente mediante alternativas al volante.

Esta política llega en un momento clave para la metrópolis, que intenta reducir la congestión en los freeways más conocidos —como la 405, la 10 o la 101— y prepararse para los retos de transporte que traerán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28), cuando millones de residentes y visitantes dependerán de un sistema eficiente para llegar a trabajos, escuelas, estadios y centros de entretenimiento.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA ONE CAR CHALLENGE?

La mecánica es directa y se adapta a la realidad cotidiana de quienes se mueven por la ciudad. Los hogares seleccionados deberán mantener sin uso al menos un vehículo durante cinco semanas seguidas y cubrir sus desplazamientos diarios al trabajo, la escuela, el supermercado, la iglesia o actividades familiares con otras formas de movilidad.

Estas son las alternativas contempladas por el reto:

Metro Rail.

Metro Bus.

Otros sistemas de transporte público.

Bicicleta.

Caminatas.

Scooters.

Opciones de movilidad compartida.

A cambio de esa reducción en los viajes en carro, LA Metro otorgará incentivos económicos que pueden alcanzar los US$600 por familia participante.

Concepto Detalle Pago máximo por hogar US$600 Duración del reto 5 semanas Hogares participantes 2,000 Área del programa Condado de Los Ángeles

Se busca que más ciudadanos opten por el transporte público, como el Metro, en vez de usar su vehículo propio (Foto: AFP)

¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE?

En esta etapa se amplía el universo de personas elegibles. Ya no se limita a hogares con varios vehículos, también se incluye a familias que cuentan con un solo automóvil, lo que abre la puerta a muchos residentes que antes quedaban fuera del piloto y que suelen organizar su rutina alrededor de un único carro familiar.

Los requisitos generales son los siguientes:

Residir en el condado de Los Ángeles.

Tener 21 años o más.

Contar con al menos un vehículo en el hogar.

Mantener estacionado uno de los autos durante cinco semanas continuas.

Moverse exclusivamente con medios alternativos mientras dure el reto.

Para muchas personas de origen latino que ya combinan Metro, tren, autobús o bicicleta en sus trayectos hacia el trabajo, la escuela de los hijos o las compras en barrios como South LA, East LA o el centro de la ciudad, este piloto representa una oportunidad de recibir un apoyo económico sin alterar por completo sus hábitos.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA RECIBIR HASTA US$600?

El proceso de postulación se realiza en línea y está diseñado para que los residentes puedan completar la solicitud desde el celular o la computadora sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Quienes cumplan con los criterios de participación deben registrarse en la plataforma oficial del programa One Car Challenge, donde se encuentra el formulario y las condiciones detalladas del reto. Durante las cinco semanas, la actividad de cada vehículo se controla mediante la aplicación móvil GoCarma, que registra automáticamente los trayectos y las lecturas de odómetro, de modo que se evita el uso de planillas en papel o reportes manuales.

En la práctica, esto implica que, mientras el carro permanece estacionado, la aplicación verifica que las millas recorridas disminuyan y que la persona realmente está usando alternativas como el tren, el autobús, la bici, caminar, compartir viaje o servicios de movilidad similares.

¿POR QUÉ LA METRO ESTÁ PAGANDO POR CONDUCIR MENOS?

El incentivo económico responde a una estrategia más amplia de gestión del tráfico y cambio de hábitos. LA Metro busca medir hasta qué punto los estímulos financieros pueden modificar la forma en que los residentes se trasladan y reducir las millas recorridas en vehículos privados, en un condado que figura de manera constante entre los más complicados del país en materia de congestión.

La iniciativa se vincula también con la preparación para Los Ángeles 2028, cuando la ciudad deberá mover grandes volúmenes de personas sin recargar aún más los corredores tradicionales. Disminuir la dependencia del carro particular ayuda a descongestionar las vías y a mejorar la calidad del aire, un tema sensible en vecindarios donde muchas familias latinas han soportado durante décadas los efectos de la contaminación asociada al tráfico intenso.

Los Ángeles es una ciudad muy transitada con vehículos propios (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

EL ANTECEDENTE QUE CONVENCIÓ A METRO

El programa se apoya en una experiencia previa en Santa Monica. Durante el otoño de 2023 se llevó a cabo un piloto con alrededor de 300 hogares que disponían de varios autos y aceptaron mantener estacionado al menos uno durante un periodo de cinco semanas.

En esa prueba inicial se observó una reducción notable de viajes en carro y un aumento del uso de alternativas como caminar, andar en bicicleta y recurrir más seguido al transporte público. Los resultados sirvieron como base para extender la propuesta y pasar de unas pocas centenas de participantes a 2,000 hogares distribuidos por todo el condado de Los Ángeles, con el objetivo de obtener información más representativa y evaluar el impacto en barrios diversos, desde el Westside hasta el Eastside y el Valle.

LO QUE DEBES SABER ANTES DE POSTULAR

Si estás pensando en participar, conviene tener presentes algunos puntos clave:

El reto se desarrolla durante un periodo limitado de cinco semanas.

El pago está condicionado al cumplimiento estricto de las reglas establecidas.

El control del vehículo se realiza con la app GoCarma.

La convocatoria se dirige únicamente a residentes del condado de Los Ángeles.

Es obligatorio contar con al menos un coche en el hogar.

Para quienes ya usan el sistema de transporte de Los Ángeles como parte de su día a día —por ejemplo en recorridos del Este de LA al Downtown, de Pacoima a North Hollywood o de Inglewood hacia el área de USC— esta propuesta puede convertirse en una forma de obtener un apoyo económico mientras aportan a la reducción del tráfico en una de las áreas urbanas más transitadas del país.

Además, el reto se suma a otras herramientas orientadas a mejorar la movilidad y aliviar el bolsillo de las familias, como el programa LIFE (Low Income Fare Is Easy), que ofrece tarifas reducidas y viajes gratuitos para personas de bajos ingresos, y el piloto Mobility Wallet, que entrega subsidios para cubrir gastos de transporte público y servicios de movilidad compartida a miles de residentes en zonas de alta vulnerabilidad.

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