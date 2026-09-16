Los pasajeros que cada mañana esperan el bus en el Bronx, Queens, Brooklyn, Manhattan o Staten Island podrían ver una mejora gradual en la confiabilidad del servicio durante los próximos años. La gobernadora Kathy Hochul anunció que la Metropolitan Transportation Authority (MTA) abrió el proceso para que fabricantes presenten propuestas destinadas a construir 650 vehículos de gas natural comprimido, conocidos como CNG. La iniciativa representa la mayor renovación individual de la flota desde 2013. Cuando esas unidades comiencen a circular, equivaldrán a más del 10% de los autobuses de la agencia y prestarán servicio a más de un millón de usuarios diarios en los cinco boroughs.

La novedad puede tener un impacto directo en quienes dependen del transporte público para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, asistir a una cita médica o enlazar con el subway. Para muchos residentes latinos de vecindarios como Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, East Harlem, Bushwick o el sur del Bronx, tomar una ruta local es una parte esencial de la vida cotidiana.

La MTA planea reemplazar vehículos CNG antiguos que se encuentran cerca o por encima de su vida útil. La expectativa es reducir los problemas mecánicos, disminuir el tiempo que las unidades pasan en los talleres y reforzar la regularidad de los recorridos.

Son más de un millón de pasajeros que se beneficiarían con estas nuevas unidades (Foto: MTA)

650 NUEVOS BUSES PARA LA MTA: ¿QUIÉNES SE BENEFICIARÁN?

La modernización estará enfocada en quienes utilizan a diario los servicios de New York City Transit y MTA Bus Company. La incorporación no significa que cada línea recibirá vehículos nuevos de inmediato, ya que la distribución dependerá de la adjudicación de contratos, los plazos de fabricación y las necesidades operativas de cada depósito.

Aun así, el proyecto apunta a renovar una parte considerable de la red de superficie de la ciudad. Eso puede beneficiar a personas que usan estas rutas para conectarse con estaciones de tren, centros médicos, escuelas, comercios y zonas de empleo.

Beneficiarios Cómo podrían verse favorecidos Más de 1 millón de pasajeros diarios Tendrán acceso a una flota modernizada cuando la orden esté completada. Usuarios de New York City Transit y MTA Bus Company La renovación busca sustituir unidades antiguas y elevar la confiabilidad del servicio. Trabajadores, estudiantes y familias Podrían tener viajes más estables hacia empleos, escuelas, citas médicas y otras actividades. Conductores Operarían vehículos nuevos con menores necesidades de mantenimiento. Comunidades cercanas a rutas y depósitos Podrían percibir menos ruido y beneficios ambientales vinculados al uso de RNG. Contribuyentes La agencia sostiene que el combustible renovable reduce la exposición a cambios en el precio del diésel.

Para una persona que sale temprano desde Queens hacia Manhattan, cruza el Bronx para llegar a su empleo o necesita combinar una línea local con el metro, la diferencia puede sentirse en situaciones muy concretas. Un vehículo que requiere menos reparaciones tiene mayores posibilidades de cumplir su recorrido y llegar a la parada dentro del horario previsto.

LOS NUEVOS VEHÍCULOS USARÁN GAS NATURAL COMPRIMIDO

Las 650 unidades serán de gas natural comprimido, una tecnología identificada por las siglas CNG. La MTA considera este combustible una alternativa con menores costos operativos y menos contaminante que el diésel.

La compra estará enfocada en reemplazar modelos CNG antiguos que ya prestan servicio en la ciudad. Según el anuncio oficial, las nuevas unidades buscan reforzar la disponibilidad de la flota, recortar emisiones y contribuir a una mejor calidad del aire.

La agencia informó además que el 100% del gas natural utilizado para alimentar sus autobuses CNG está compensado mediante renewable natural gas o RNG. Este recurso renovable se produce a partir de metano capturado de fuentes orgánicas, como vertederos y granjas.

De acuerdo con la MTA, esa combinación permite disminuir de forma considerable las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida del combustible. Los 650 vehículos no serán de cero emisiones, pero forman parte de la transición mientras la autoridad avanza en la incorporación de modelos eléctricos.

¿QUÉ VENTAJAS TENDRÁN LOS BUSES CNG?

La MTA y la oficina de Hochul destacan varios beneficios previstos con la llegada de las nuevas unidades:

Menores emisiones contaminantes.

Reducción de gases de efecto invernadero a través del uso de RNG.

Operación con menor nivel de ruido.

Menores necesidades de mantenimiento.

Mayor confiabilidad del servicio.

Menor exposición a variaciones del precio del diésel.

Posibles mejoras en la calidad del aire.

Para quienes toman una ruta antes del amanecer para ir a Midtown, Downtown Brooklyn, un hospital, el aeropuerto JFK o un comercio local, la principal promesa está en la regularidad. La MTA afirma que los vehículos CNG suelen requerir menos mantenimiento y ofrecer una operación más confiable que los modelos diésel.

LA COMPRA ES PARTE DEL PLAN 2025-2029

La financiación de la adquisición está incluida en el MTA 2025-2029 Capital Plan, un programa de inversión que contempla la compra de aproximadamente 2,500 autobuses para reemplazar cerca del 40% de una flota envejecida.

La iniciativa también está vinculada con el plan “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, presentado por la MTA, Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani. Esa estrategia busca mejorar la velocidad, accesibilidad, confiabilidad y experiencia de los usuarios en toda la red.

Dato Cifra o información Nuevos buses incluidos en la licitación 650 Tipo de vehículo Buses CNG de piso bajo y 40 pies Porción de la flota que representarían Más del 10% Pasajeros atendidos diariamente Más de 1 millón, una vez completada la orden Programa que financia la compra MTA 2025-2029 Capital Plan Fecha límite para propuestas 19 de octubre de 2026 Mayor renovación individual desde 2013 Buses de cero emisiones previstos 500 Compras estándar que se prevé sean CNG 30%

El programa identifica 50 corredores prioritarios para implementar medidas que permitan acelerar los recorridos en los cinco boroughs. Entre las zonas consideradas para las primeras intervenciones aparecen Tremont y Cross Bronx, Northern Boulevard en Queens, Flatbush Avenue y Utica Avenue en Brooklyn, además del trayecto Kensington-JFK entre Brooklyn y Queens.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que la MTA busca fabricantes para estos 650 buses (Foto: AP)

LA MTA YA SUSTITUYÓ UNIDADES ANTIGUAS

La renovación no parte desde cero. Desde la presentación del plan de mejora para los buses, la autoridad ya puso en circulación 41 unidades nuevas para retirar parte de los modelos más antiguos.

Según la gobernadora, los vehículos sustituidos tenían una antigüedad promedio de 18 años. El más viejo alcanzaba los 21 años, una cifra superior a la vida útil prevista por la agencia para este tipo de transporte.

Por ello, el proyecto de 650 vehículos debe entenderse como una renovación progresiva, no como un reemplazo inmediato de toda la flota. La fabricación, entrega y asignación tomará tiempo después de que la MTA evalúe las propuestas y seleccione a los proveedores.

Para muchos neoyorquinos, especialmente en sectores donde el bus permite llegar a una estación del subway, una escuela o un centro de salud, mantener los vehículos en buen estado resulta tan importante como sumar nuevas rutas. El servicio depende de que las unidades salgan de los depósitos y logren completar sus recorridos.

LA MTA TAMBIÉN PREPARA BUSES DE CERO EMISIONES

Aunque esta licitación contempla vehículos CNG, el Capital Plan 2025-2029 incluye la adquisición de 500 buses de cero emisiones y la instalación de infraestructura de carga en depósitos de la ciudad.

La autoridad indicó que priorizará instalaciones ubicadas en comunidades afectadas de manera desproporcionada por la mala calidad del aire. Esta parte del programa podría tener especial importancia en zonas que han convivido durante décadas con autopistas, tráfico pesado, actividad industrial y contaminación vinculada al transporte.

La estrategia avanza en dos direcciones:

Reemplazar modelos CNG envejecidos por unidades nuevas para mejorar la confiabilidad del servicio en el corto plazo.

Preparar depósitos e infraestructura de carga para ampliar la presencia de vehículos de cero emisiones en los próximos años.

¿CUÁNDO SE CONOCERÁN LOS FABRICANTES?

La MTA abrió una Request for Proposals o RFP para seleccionar a las empresas que suministrarán las unidades. La licitación, identificada con el número B40722, solicita la entrega de 650 buses CNG de piso bajo y 40 pies para New York City Transit y MTA Bus Company.

Las compañías interesadas tienen hasta el 19 de octubre de 2026 para presentar sus propuestas. A partir de ese momento, la autoridad iniciará las etapas de evaluación, posibles adjudicaciones, fabricación, entrega y puesta en servicio.

El proceso forma parte del nuevo Rolling Stock Program de la MTA. Con este modelo, la agencia busca dar mayor flexibilidad a los fabricantes para presentar soluciones e innovaciones. También contempla la posibilidad de adjudicar contratos a más de una empresa para acelerar la llegada de los nuevos vehículos.

UNA RENOVACIÓN CON IMPACTO DIARIO

La MTA prevé que cerca del 30% de las compras estándar incluidas en el Capital Plan 2025-2029 correspondan a unidades CNG. Al mismo tiempo, mantiene su objetivo de incorporar 500 vehículos de cero emisiones y habilitar la infraestructura necesaria para operarlos.

Para los pasajeros, el resultado será fácil de identificar: menos fallas, mayor regularidad y más vehículos disponibles en las calles. Esa diferencia puede ser determinante para quien debe marcar entrada en el trabajo, recoger a sus hijos, conectar con el tren o regresar a casa después de una jornada larga.

Los 650 vehículos no estarán en las calles de un día para otro. Sin embargo, la licitación abre una etapa importante en la modernización del transporte público de New York City, una red esencial para millones de residentes que usan el bus como parte de su rutina diaria.