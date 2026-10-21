Con el invierno a la vuelta de la esquina, acechando como tu mayor miedo a puertas de Halloween, mantener el apartamento caliente vuelve a ocupar un lugar importante en el presupuesto de las familias neoyorquinas, junto con la renta, las compras del supermercado y otros gastos cotidianos. Para quienes utilizan gas de National Grid como fuente de calefacción en Brooklyn, Queens y partes de Staten Island, la compañía anticipa un aumento promedio de US$87 durante la temporada comprendida entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. Esa cantidad corresponde al período completo, no a un recargo mensual ni a una suma idéntica en todas las cuentas: el importe definitivo dependerá del consumo, las temperaturas y las características del servicio contratado.

El impacto será diferente según la ubicación. Mientras esa estimación comprende aproximadamente 1,2 millones de clientes, en Long Island y Rockaways se prevé una subida cercana a US$5 para los cinco meses. La diferencia responde al peso de los cargos de distribución, que pueden elevar el total incluso cuando disminuye el costo del combustible.

Quienes necesiten apoyo tienen varias alternativas: créditos mensuales, asistencia estatal para calefacción y acuerdos destinados a distribuir saldos pendientes. Antes de iniciar cualquier trámite, conviene identificar cuál corresponde a la situación del hogar.

National Grid ha confirmado que se viene un aumento en las facturas del servicio de gas (Foto: Getty Images) / Albany Times Union/Hearst Newspa

¿CUÁNTO AUMENTARÁN LAS FACTURAS DE NATIONAL GRID EN NUEVA YORK?

El incremento previsto de US$87 equivale a unos US$17,40 mensuales al dividirlo entre noviembre y marzo. Ese cálculo permite organizar el presupuesto, pero no significa que cada recibo reflejará exactamente dicha diferencia.

Zona de servicio Clientes incluidos en la proyección, aproximadamente Aumento promedio previsto para noviembre de 2026 a marzo de 2027 Brooklyn, Queens y partes de Staten Island 1,2 millones US$87 Long Island y Rockaways 570.000 US$5

Estas cantidades representan promedios estacionales, no cargos fijos. Una vivienda con mayor demanda de calefacción podría registrar un desembolso superior al de otra con menor uso, aunque ambas pertenezcan al mismo territorio.

¿POR QUÉ SUBE EL RECIBO SI EL SUMINISTRO CUESTA MENOS?

La factura no depende únicamente del combustible utilizado. También incorpora los recursos necesarios para operar, mantener y mejorar la red de tuberías que abastece a las viviendas.

El expediente presentado por National Grid ante el Departamento de Servicio Público de Nueva York muestra que, para The Brooklyn Union Gas Company —identificada como KEDNY—, el incremento de distribución supera la reducción prevista en el componente de suministro.

La siguiente comparación utiliza un consumo estacional de 720 termias y condiciones meteorológicas normales:

Concepto Invierno 2025-2026 ajustado a condiciones normales Proyección para el invierno 2026-2027 Distribución US$1.084 US$1.295 Costos de capacidad US$184 US$182 Componente de gas, con ajustes y recargos US$410 US$295 Total estacional antes de impuestos US$1.678 US$1.772

Los importes están redondeados, por lo que la suma de sus componentes puede diferir ligeramente del resultado indicado.

En ese escenario, la distribución aumenta alrededor de US$211, mientras el suministro disminuye aproximadamente US$115. El balance representa una subida cercana al 5,6% respecto del período anterior ajustado a condiciones normales.

El documento incluye otra referencia: un gasto real promedio de US$1.684 durante la temporada previa, con un consumo de 781 termias. Frente a ese importe, la proyección de US$1.772 supone un alza próxima al 5,2%. Son comparaciones distintas y no deben interpretarse como equivalentes.

Este ejemplo corresponde a un usuario residencial que emplea el servicio para calefacción. No constituye una tarifa universal ni debe trasladarse directamente a una cuenta destinada únicamente a cocinar.

¿CÓMO SOLICITAR DESCUENTOS DE NATIONAL GRID EN NYC?

Una alternativa es el Energy Affordability Program, conocido como EAP, que ofrece créditos mensuales a usuarios elegibles. Pueden acceder quienes reciben HEAP o participan en determinados beneficios públicos, entre ellos SNAP, Medicaid y SSI.

Para comprobar si calificas, sigue estos pasos:

Revisa tu recibo. Busca el concepto “Energy Affordability Credit” para saber si ya cuentas con una reducción. Confirma tu incorporación. La compañía señala que el ingreso a EAP es automático cuando una ayuda de HEAP se aplica al contrato. Consulta la solicitud correspondiente. Si recibes otro beneficio admitido, verifica qué documentación debes presentar para acreditar tu participación. Comunícate con el equipo encargado. El teléfono de atención es 718-403-2216, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m.

La cuantía depende de la categoría del usuario y del uso del combustible para calefacción. Además, estos descuentos se revisan anualmente, de modo que podrían aumentar, disminuir o permanecer sin cambios.

Quienes no cumplan las condiciones de EAP pueden preguntar por el Enhanced Energy Affordability Program, o EEAP. Esta opción está dirigida a determinados hogares que reúnen los criterios económicos establecidos por la empresa.

¿QUÉ HACER SI NO PUEDES PAGAR EL SALDO COMPLETO?

Un descuento y un acuerdo de pago cumplen funciones diferentes. El primero reduce el importe exigible; el segundo permite repartir una deuda en cuotas, bajo condiciones que conviene revisar antes de aceptarlas.

National Grid dispone de convenios para cuentas residenciales activas. Las mensualidades pactadas se añaden a los cargos corrientes, por lo que debes confirmar cuánto desembolsarás en conjunto y durante qué plazo.

Alternativa Para qué sirve Qué debes comprobar EAP Aplicar un crédito mensual a una cuenta elegible Inscripción vigente y documentación requerida EEAP Ofrecer una reducción a determinados usuarios que no califican para EAP Límites de ingresos y condiciones de acceso Acuerdo de pago diferido Distribuir una deuda en cuotas Anticipo, vencimientos y cargos corrientes adicionales Budget Plan Repartir el costo anual de energía en 12 pagos más equilibrados Elegibilidad y funcionamiento; no equivale a un descuento Fondos de asistencia Apoyar a ciertos hogares con dificultades económicas Requisitos específicos y disponibilidad de recursos

Para clientes de Metro New York, la compañía ofrece atención en inglés y español a través del 718-643-4050. El horario es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Si resolver estos trámites en otro idioma resulta complicado, solicita orientación en español antes de comprometerte con una cuota. Lo importante es entender el monto, las fechas de vencimiento y las obligaciones necesarias para mantener vigente el convenio.

HEAP ABRIRÁ EL 2 DE NOVIEMBRE: ¿CÓMO SOLICITAR ASISTENCIA EN NUEVA YORK?

El Home Energy Assistance Program, conocido como HEAP, ayuda a hogares elegibles a cubrir gastos de calefacción. La apertura del beneficio regular para la temporada 2026-2027 está prevista para el lunes 2 de noviembre de 2026.

Entre los criterios de acceso figuran los ingresos y la cantidad de integrantes de la vivienda. Estos son algunos límites mensuales publicados para el período:

Personas en el hogar Ingreso bruto mensual máximo 1 US$3.563 2 US$4.659 3 US$5.756 4 US$6.852

Las cifras corresponden a topes económicos, no a cantidades que recibirá cada familia. Cumplir ese criterio tampoco garantiza la aprobación, ya que deben evaluarse las demás condiciones del programa.

Para residentes de los cinco condados de NYC, la solicitud del beneficio regular se realiza mediante ACCESS HRA cuando comienza el plazo correspondiente. Puedes obtener orientación llamando al 311 y preguntando por HEAP, o comunicándote al 718-557-1399.

Antes de iniciar el trámite, prepara:

Un comprobante de domicilio.

Una factura reciente de energía o constancia del propietario si la calefacción está incluida en la renta.

Documentación actualizada sobre los ingresos familiares.

Identificaciones de quienes integran el hogar.

Tener el servicio incluido en el alquiler no descarta automáticamente la elegibilidad. La ciudad contempla esa situación, aunque la asistencia dependerá de las circunstancias particulares del solicitante.

¿SE PUEDE RECIBIR HEAP Y UN DESCUENTO DE LA COMPAÑÍA?

Sí. Son recursos distintos que pueden estar vinculados: cuando la ayuda estatal se aplica a una cuenta de National Grid, el usuario queda inscrito automáticamente en EAP para obtener el crédito mensual correspondiente.

Después de la aprobación, revisa que ambos conceptos aparezcan reflejados en tus recibos. Conserva la notificación y, si detectas alguna diferencia, comunícate con el área encargada antes de asumir que la gestión quedó completada.

EL CLIMA Y EL CONSUMO DETERMINARÁN CUÁNTO PAGARÁS

La proyección de invierno no constituye una factura definitiva. Las estimaciones utilizan supuestos meteorológicos y niveles de demanda que pueden cambiar durante la temporada.

Un período prolongado de frío puede exigir más horas de calefacción; temperaturas moderadas podrían reducir esa necesidad. Por eso, los US$87 anunciados deben entenderse como una referencia para planificar, no como un límite máximo.

Al revisar tus gastos, ten presentes estas recomendaciones:

Compara las termias utilizadas, además del total en dólares.

Distingue la distribución del componente de suministro.

Comprueba si recibes el crédito de EAP.

Consulta las ayudas disponibles si anticipas dificultades.

Antes de aceptar cuotas, confirma que puedes cubrirlas junto con los cargos habituales.

Para resolver dudas sobre el servicio en Metro New York, llama al 718-643-4050. Las consultas de EAP se atienden en el 718-403-2216; la orientación sobre HEAP en la ciudad está disponible mediante el 311 o el 718-557-1399.