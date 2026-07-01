Para este 4 de julio, California no solo espera celebraciones masivas, sino que también se prepara para enfrentar uno de sus mayores riesgos: los fuegos artificiales ilegales. En medio de una temporada de incendios cada vez más intensa y con comunidades que aún recuerdan daños materiales y lesiones de años anteriores, las autoridades han endurecido las leyes y los operativos para frenar su uso. En esta nota te explicamos cuáles son las nuevas medidas de control para el aniversario por los 250 años de Independencia de Estados Unidos y las consecuencias que pueden enfrentar quienes los utilicen.

Cabe mencionar que las agencias locales y estatales han anunciado más patrullajes, multas más altas y campañas de decomiso, con especial foco en los llamados “fuegos artificiales peligrosos” que no cuentan con autorización y suelen comprarse de forma clandestina o entrar desde otros estados. Además de sanciones económicas, algunos casos podrían derivar en arrestos y cargos criminales cuando el uso de pirotecnia ilegal provoque incendios o heridas.

Con motivo del 250 aniversario de la Independencia, las autoridades de Los Ángeles piden extremar precauciones con la pirotecnia este 4 de julio, en una región donde el riesgo de incendios y lesiones graves aumenta cada año (Foto: Freepik)

MEDIDAS PARA CONTROLAR LA PIROTECNIA ILEGAL EN CALIFORNIA EL 4 DE JULIO

A nivel estatal, California usará drones para detectar fuegos artificiales peligrosos el 4 de julio, con motivo del aniversario de la Independencia, con el fin de prevenir incendios que puedan causar daños materiales y humanos. Entre las medidas de control y prevención que se tomarán, según USA Today, están:

El Departamento de Policía de Chino, al sur de California, usará drones para identificar a quienes usen fuegos artificiales ilegales. Lo mismo hará el Departamento de Policía de Hemet, en el condado de San Bernardino, ya que ante cualquier denuncia, desplegarán estos equipos para determinar desde qué puntos fueron lanzados. En la misma línea se encuentran la ciudad de Santa Ana, en Orange, y San José, en el condado de Santa Clara.

En la ciudad de Carson, en el condado de Los Ángeles, las autoridades fueron más allá: ofreció una recompensa de hasta 500 dólares a quienes denuncien el uso de pirotecnia ilegal. Pero no es la única, ya que San Bernardino y Ventura, así como el Departamento del Sheriff del condado de San Luis Obispo, también anunciaron recompensas económicas.

Una vez que se identifique y se encuentre a las personas que infringieron las leyes por fabricar, comprar, vender y encender fuegos artificiales ilegales, la fiscalía las procesará.

“La gente está yendo más allá de simplemente disfrutar de fuegos artificiales encendidos legalmente en exhibiciones públicas. Están utilizando fuegos artificiales y explosivos ilegales a un nivel en este condado que es absolutamente inconcebible e increíblemente peligroso”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman.

El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles también hará cumplir las leyes y estará alerta para detectar gente que use pirotecnia ilegal poniendo en peligro a la ciudadanía.

California refuerza sus medidas para evitar que el 4 de julio vuelva a dejar tragedias que lamentar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ TANTAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN?

Las medidas de prevención se dan porque en 2025 se registraron más de 700 incendios en toda California relacionados con fuegos artificiales. De acuerdo con el jefe de bomberos del estado, Daniel Berlant, los daños materiales llegaron a los 16 millones de dólares y arrasaron cientos de acres.

No solo ello, el fuego provocó la muerte de una persona en Pacoima. Vale mencionar que las llamas se desataron un día después del 4 de julio. Y así hay varios casos más en el estado.

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