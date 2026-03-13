El gobierno de Estados Unidos avanza en una nueva estrategia para ampliar la infraestructura de detención migratoria a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que podría acelerar el procesamiento de casos dentro del sistema migratorio y, en algunos casos, facilitar procedimientos de deportación de inmigrantes indocumentados. De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el plan contempla un enfoque destinado a aumentar de manera significativa la capacidad operativa del sistema mediante la creación y desarrollo de nuevas instalaciones de detención. Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la infraestructura migratoria del país, permitiendo gestionar un mayor número de casos y avanzar con mayor rapidez en los procesos administrativos relacionados con inmigración.

Qué busca ICE con esta nueva estrategia

Según el DHS, el nuevo enfoque se centra en la creación de centros de detención diseñados para gestionar los casos migratorios de forma más rápida y eficiente. La idea es contar con instalaciones modernas que permitan procesar los casos migratorios de principio a fin dentro de un mismo sistema operativo, evitando retrasos causados por la falta de infraestructura o por la necesidad de trasladar a los detenidos entre distintas instalaciones.

En la práctica, esto significa que las autoridades migratorias buscan agilizar cada etapa del proceso, desde la detención inicial hasta las audiencias y resoluciones relacionadas con la situación migratoria de una persona.

Autoridades señalan que el ICE busca acelerar el procesamiento de casos migratorios. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP / TIMOTHY A. CLARY

Más capacidad podría significar más casos procesados

El plan del DHS contempla la adquisición de propiedades en distintas regiones del país para desarrollar nuevos centros de detención migratoria. Para hacerlo, el gobierno está trabajando directamente con empresas contratistas que se encargarán de diseñar, construir y administrar estas instalaciones.

Según las autoridades, estas compañías cuentan con décadas de experiencia colaborando con el gobierno federal en proyectos de infraestructura similares. Con esta expansión, el ICE busca aumentar de forma considerable su capacidad para gestionar casos relacionados con inmigrantes indocumentados en todo el país.

En términos prácticos, una mayor capacidad de detención podría traducirse en un aumento en el número de casos procesados dentro del sistema migratorio y en una posible aceleración de los procedimientos administrativos.

Con más infraestructura, ICE podría gestionar un mayor número de detenciones y procesos migratorios. | Crédito: AFP

Centros diseñados para manejar todo el proceso migratorio

Las autoridades explicaron que los nuevos centros estarán diseñados como instalaciones “de extremo a extremo”. Esto significa que podrán manejar múltiples etapas del proceso migratorio en un solo lugar, desde la detención inicial hasta otras fases administrativas del caso.

El DHS señala que este modelo busca reducir la dependencia de una infraestructura dispersa y mejorar la eficiencia en la gestión de los expedientes migratorios.

Además, las nuevas instalaciones deberán cumplir con los estándares de detención establecidos por el ICE, que regulan aspectos relacionados con el funcionamiento y las condiciones de los centros.

Con esta expansión de la infraestructura de detención, el gobierno de EE.UU. intenta fortalecer su capacidad operativa dentro del sistema migratorio mientras continúa avanzando en el procesamiento de casos relacionados con inmigración en el país.

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