Florida se enfrenta a la peor sequía en más de 20 años tras una ola de calor extrema que se volvió la protagonista de gran parte del mes de marzo y que se suma a la falta de lluvias que tiene impactos muy serios en ríos, suelos y vegetación, así como los incendios activos y una creciente presión sobre el suministro de agua. Si bien se espera que en las próximas semanas algunas zonas reciban tormentas, otras áreas seguirán prácticamente sin precipitaciones, algo que genera gran preocupación. Este panorama tiene en alerta a las autoridades y en estos momentos hay restricciones ya vigentes en varias zonas del estado que afectan directamente a residentes y familias hispanas. Aquí te explico lo que está pasando hoy 26 de marzo y los consejos de ahorro que puedes poner en práctica.

¿Qué está pasando con la sequía en Florida?

De acuerdo con el Monitor de Sequía de Estados Unidos, prácticamente todo Florida se encuentra bajo condiciones de sequía, con áreas que van desde moderada hasta extrema. El Southwest Florida Water Management District (SWFWMD) declaró una orden de “Escasez Extrema de Agua – Fase III Modificada” debido a la falta de lluvias y la caída de los niveles en ríos, lagos y reservorios. Autoridades y especialistas señalan que el estado atraviesa uno de sus periodos más secos en décadas, lo que también aumenta el riesgo de incendios forestales cerca de zonas residenciales. Para muchas familias hispanas en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, esto ya se traduce en cambios en su rutina diaria y preocupación por el futuro inmediato.

Javier Serrano, meteorólogo de Univisión 23 Miami explicó que “más del 70% del estado está bajo los efectos de sequía extrema. En el caso de Miami Dade más de un 50% está bajo sequía extrema y más de un 60% de Broward en el mismo estado”.

Este es el panorama actual, hoy 26 de marzo, en Florida con relación a la sequía extrema. Gran parte del estado afectado. (Foto: @javierserrano.tv / Instagram)

Ante este escenario que viene presentándose hace varios días, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que habilita recursos estatales para enfrentar la situación y permite a agencias actuar con mayor rapidez ante los efectos de la sequía. La sequía también ha elevado el riesgo de incendios forestales y agrícolas, ya que la vegetación seca es más susceptible a prenderse con temperaturas altas y vientos frecuentes. Según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, más de 1.400 incendios han arrasado más de 86.000 acres entre el 1 de enero y el 15 de marzo.

La zona de Florida más afectada por la sequía extrema

La sequía cubre prácticamente todo el territorio de Florida, con niveles severos y extremos que se sienten tanto en zonas agrícolas del interior como en barrios urbanos de mayoría latina.

Las mayores restricciones se concentran actualmente en el área de gestión del Southwest Florida Water Management District, que cubre condados como Pinellas y gran parte del centro-oeste de Florida, donde se ha declarado oficialmente una escasez extrema de agua.

Restricciones en Florida por sequía extrema

La sequía ya está cambiando la forma en que los floridanos pueden usar el agua en casa, el trabajo y los espacios públicos. En muchas zonas se ha limitado el riego de jardines a un solo día por semana, se han recortado los horarios permitidos para regar y se han endurecido las reglas para el lavado de autos y llenado de piscinas.

En gran parte del centro-oeste de Florida el Southwest Florida Water Management District ordenó que todos los residentes, incluyendo quienes usan pozos privados, solo puedan regar una vez por semana, con horarios reducidos estrictos durante la madrugada y la noche.

En el área de Tampa Bay, el proveedor regional Tampa Bay Water activó una “escasez extrema de suministro” porque el agua de los ríos —que aporta más del 40% del agua potable de la zona— ha disminuido significativamente por la falta de caudal.

Se recomienda hacer un uso responsable del agua en actividades domésticas y comerciales, reduciendo el consumo innecesario. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Consejos de ahorro de agua durante la sequía extrema en Florida

El South Florida Water Management District recomienda una serie de medidas sencillas que cualquier familia puede aplicar para ahorrar agua en casa.

Reparar de inmediato fugas en grifos y sanitarios.

Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o lavan los platos.

Tomar duchas más cortas.

Usar lavadora y lavavajillas solo con carga completa.

Adaptar el riego del jardín: regar solo en el día y horario permitido por su condado, evitar regar cuando hay viento fuerte o calor extremo, y priorizar plantas nativas o resistentes a la sequía que necesitan menos agua.

No usar la manguera para lavar autos o aceras y, en su lugar, usar balde y esponja o acudir a lavaderos que reciclan agua.

Las autoridades instan a los residentes a extremar precauciones con llamas abiertas y equipos eléctricos que puedan generar chispas. En condiciones de sequía severa, cualquier descuido puede desencadenar incendios forestales de rápida expansión.

Dónde acceder a información sobre la sequía extrema en la zona de Florida en la que vives

Algunos gobiernos locales aplican reglas más estrictas que las estatales o regionales. Puedes consultar las páginas oficiales de tu distrito de manejo de agua, como el Southwest Florida Water Management District o el South Florida Water Management District, donde suelen publicar avisos, mapas y guías en varios idiomas.

Recuerda que es importante seguir las órdenes de ahorro de agua no solo para evitar multas, sino para proteger el suministro de agua potable y reducir el riesgo de incendios cerca de tu comunidad.

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