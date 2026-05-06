Si estás buscando trabajo en Miami o quieres mejorar tus oportunidades, marca en tu calendario el 13 de mayo, ya que ese día se realizará una gran feria de empleos, conocida como “Hiring event”, donde podrás hablar directamente con reclutadores y aplicar a varios puestos en un solo lugar. En esta nota te contamos cuál es la ubicación exacta, en qué horarios abrirán las puertas y cómo puedes registrarte paso a paso para llegar preparado y aumentar tus chances de salir con una oferta de trabajo.

LO QUE DEBES SABER SOBRE “HIRING EVENT”

“Hiring Event” es el nombre que se le da a una feria de contratación o feria de empleo en la que varias empresas o una entidad pública se reúnen en un solo lugar para reclutar personal en una fecha específica. Suele ser un evento presencial y concentrado, ya que los buscadores de trabajo pueden entregar su currículum, hablar directamente con reclutadores y, en muchos casos, tener entrevistas rápidas ahí mismo, sin pasar por un proceso largo únicamente en línea.

En el contexto de Miami, el Hiring Event de la ciudad es una jornada organizada por el gobierno local para llenar vacantes, donde se invita a los residentes a registrarse, presentarse con su currículum y aplicar a diferentes puestos durante unas horas determinadas.

¿Buscas trabajo en Miami? Guía para aprovechar el “Hiring event” del 13 de mayo y hablar directo con reclutadores (Foto: Freepik)

UBICACIÓN Y HORARIOS PARA EL “HIRING EVENT”

El “Hiring Event”, del que han informado las cuentas oficiales de la Ciudad de Miami, es organizado por el área de Human Services para el miércoles 13 de mayo de 2026.

¿Dónde será la feria de empleos? En Juan Pablo Duarte Park. Dirección: 1776 NW 28th Street, Miami, FL.

En Juan Pablo Duarte Park. Dirección: 1776 NW 28th Street, Miami, FL. Horario del Hiring Event: de 9:30 a.m. a 1:30 p.m.

¿CÓMO REGISTRARSE AL “HIRING EVENT”?

La Ciudad de Miami indica que debes registrarte escaneando el código QR que aparece en el anuncio oficial del evento, que ha sido publicado en sus redes sociales como Facebook e Instagram.

Una vez que escanees el QR con tu celular, se abrirá un formulario en línea donde deberás ingresar tus datos de contacto y adjuntar tu currículum para pre‑registrarte.

RECUERDA: el evento es gratuito para los buscadores de empleo y está dirigido a personas que buscan conectarse directamente con empleadores listos para contratar.

Afiche oficial de la feria de empleos de Miami (Foto: City of Miami / Instagram)

Recomendaciones para asistir

Llegar con varias copias impresas de tu currículum.

Ir con vestimenta adecuada para las entrevistas que se te presenten.

Revisar las redes oficiales de la City of Miami en los días previos por si publican la lista de empleadores participantes o requisitos adicionales.

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