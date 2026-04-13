Los días se agotan, hay quienes entran en pánico y de seguro conoces a alguien que está corriendo con sus taxes o es tu caso. La recta final de la temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos es una realidad y este 15 de abril vence el plazo para presentar la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS); sin embargo, no todos los contribuyentes están 100% listos o han logrado reunir toda la documentación necesaria, ya sea por falta de pruebas, porque no saben declarar ciertos ingresos o desconocen las reglas. Ante este panorama, es mil veces mejor pedir una prórroga que presentarlo lleno de errores por ir contra el tiempo. Si necesitas ayuda, es importante que sepas que existe la extensión tributaria que te permite mover tu fecha límite para declarar hasta el mes de octubre y es totalmente gratis, además de estar llena de beneficios, algo que no todos toman en cuenta o saben. Aquí te dejo lo que necesitas saber para evitar una multa que te puede costar más de lo que imaginas, porque es más alta que la de no pagar a tiempo. Además, es usada por millones de personas cada año, incluidos muchos latinos que necesitan más tiempo para organizar documentos de varios trabajos, negocios pequeños, propinas o ingresos en efectivo.

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Este 15 de abril vence el plazo para declarar impuestos

Sí, estamos a días del deadline o Tax Day y no cumplir con el gobierno federal puede acarrear consecuencias como multas e intereses. Si bien es algo que está marcado anualmente en el calendario, muchos se confían y en las últimas horas recién se ponen las pilas para cumplir y la prisa se convierte en el peor enemigo del bolsillo porque preparar un filing (declaración que se envía anualmente al IRS mediante el Formulario 1040 , Declaración de Impuestos sobre la Renta Individual de los Estados Unidos) apurado te hace perder algunos beneficios como no descubrir si calificas para créditos, deducciones de tu negocio, créditos por tus hijos, beneficios que muchos ni sabe y que pueden reclamar.

Es mejor que pidas una extensión legal hoy, a que presentes unos taxes llenos de errores por correr. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué es la extensión tributaria, una opción que pocos usan

Se trata de un derecho legal que mueve tu fecha límite por seis meses adicionales, es decir, hasta el 15 de octubre, sin aplicarte una penalidad y sin que tengas que darle explicaciones al IRS. No se trata de una evasión, sino de una herramienta del sistema que puede resultar muy beneficiosa y que no todos usan.

Es ideal para darte un respiro si eres trabajador independiente, tienes varios empleos, recibes pagos en efectivo o simplemente no tienes todos tus formularios listos y estás mirando el reloj y angustiándote en casa.

De esta manera, si haces las cosas con calma, podrás asegurarte que cada dólar que te corresponde, en verdad regrese a ti y no lo pierdas frente al IRS por apurado.

Eso sí, es fundamental entender una cosa clave: la extensión solo te da más tiempo para PRESENTAR, no para PAGAR. La fecha límite para pagar tus impuestos sigue siendo la misma de abril; si al final del día debes dinero al IRS y no lo pagas antes de esa fecha, se empezarán a acumular intereses y posibles multas sobre el saldo pendiente, incluso si tienes la extensión aprobada hasta octubre. Las sanciones por pago tardío pueden llegar a ser de hasta un 25% del monto adeudado si dejas pasar el tiempo sin atender esa deuda.

Aquí algunos datos que vale la pena que sepas:

La extensión frente al IRS es gratis y automática.

No necesitas dar explicaciones al IRS de por qué la pides.

No hay penalidad por pedir más tiempo para declarar impuestos en EE.UU.

Aplica para todos los contribuyentes, sin importar el estatus migratorio.

Se puede hacer electrónicamente a través de sistemas de presentación en línea o usando el Formulario 4868 (Solicitud de Prórroga Automática para Presentar la Declaración de Impuestos Individuales), que es el documento estándar para solicitar más tiempo. En muchos casos, incluso hacer un pago estimado a cuenta de tus impuestos con tarjeta o transferencia, identificándolo como pago para “extensión”, puede bastar para que el IRS reconozca tu solicitud de prórroga.

Puedes descargar la versión en español del “Formulario 4868(SP)” desde la página oficial del Servicio de Impuestos Internos. (Foto: IRS)

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