Los conductores de Nueva York tienen que prever rutas alternas si es que circulan habitualmente por calles que esta semana estarán cerradas (Foto: AFP)
Los conductores de Nueva York tienen que prever rutas alternas si es que circulan habitualmente por calles que esta semana estarán cerradas (Foto: AFP)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Si vas a manejar por la ciudad de entre el 29 de junio y el 3 de julio, planifica con tiempo: en esos días múltiples proyectos de infraestructura y mantenimiento obligarán cierres y restricciones en calles, puentes y carriles de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, lo que puede añadir entre 10 y 40 minutos a viajes habituales según la zona y la hora. Las obras —programadas por el Departamento de Transporte de la Ciudad (NYCDOT)— impactarán arterias con mucho tráfico diario como la FDR Drive y el Ed Koch/Queensboro Bridge, además de vías comunitarias que conectan con centros latinos, mercados, etc.; por eso conviene prever alternativas si vas a pasar por lugares como Washington Heights, Corona o Sunset Park. Ten en cuenta también que, por la cercanía con festividades, la demanda de taxis y rideshare puede subir y los estacionamientos públicos quedar limitados; si puedes, usa apps de tráfico en tiempo real o cambia tu viaje a horarios de menor demanda para ahorrar tiempo y estrés.

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, las restricciones afectarán tanto vías locales como autopistas y puentes utilizados diariamente por miles de conductores. En varios casos las obras implicarán cierres parciales de carriles durante días consecutivos, con trabajos nocturnos programados para minimizar impacto diurno, aunque esos turnos nocturnos pueden generar desvíos y ruidos que afecten a vecindarios residenciales.

Los trabajos forman parte del calendario de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial de la ciudad. El objetivo oficial del NYCDOT es mejorar la seguridad, extender la vida útil de puentes y carreteras y reducir futuras interrupciones mayores. Para los conductores y residentes de los cinco distritos, conocer con antelación qué calles estarán cerradas y en qué horarios es clave para evitar demoras, ajustar rutas y reducir tiempo de viaje; esto aplica especialmente a quienes dependen de tránsito en horas pico o que se movilizan hacia eventos comunitarios y lugares con alta afluencia.

A continuación tienes el listado completo de calles, puentes y avenidas con cierres o restricciones entre el 29 de junio y el 3 de julio. La tabla incluye horarios, distrito afectado y motivo oficial de la intervención para que puedas planificar mejor tu viaje.

Los conductores de autos deben tener presente los cierres de vías planificados en Nueva York (Foto: AFP)
Los conductores de autos deben tener presente los cierres de vías planificados en Nueva York (Foto: AFP)

Manhattan

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Ed Koch/Queensboro Bridge (Lower Roadways)29 de junio al 2 de julioSentido Manhattan: 10:00 p.m.-5:00 a.m. (lunes-jueves). Sentido Queens: 11:00 p.m.-5:30 a.m. (lunes-jueves).Cierres móviles de un carril. Los pasos peatonal y ciclista permanecen abiertos, aunque con posibles estrechamiento.Trabajos de mantenimiento.
West 55th Street Bridge entre 10th y 11th Avenue29 de junio al 2 de julio8:00 a.m.-4:00 p.m.Obras con eliminación temporal de estacionamientos y mantenimiento de un carril de 14 pies.Colocación de concreto, pavimentación y señalización.
Northbound West Street (Route 9A/12th Avenue) entre West 30th y West 34th Street29 de junio al 3 de julioNoches y madrugadas según el día.Cierre de dos de los cinco carriles hacia el norte.Proyecto High Line Western Rail Yards.
FDR Drive entre Montgomery Street y East 15th Street29 de junio al 3 de julioPrincipalmente entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m., con cierres adicionales de uno o dos carriles según el día.Cierre de uno o dos carriles en ambos sentidos.Reconstrucción del separador central.
FDR Drive (sentido sur) entre Jackson Street y Cherry Street29 de junio al 3 de julioHorarios nocturnos y de madrugada.Cierre de uno o dos carriles.Proyecto East Side Coastal Resiliency.

Manhattan / Bronx

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
University Heights Bridge29 de junio al 3 de julioEntre 1:00 a.m. y 5:00 a.m.Cierre total una noche por semana y reducción a dos carriles por sentido durante otras noches.Pruebas operativas y reparaciones.

Bronx / Manhattan

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Broadway Bridge sobre el río Harlem29 de junio al 3 de julioCarril derecho hacia el Bronx: 7:00 a.m.-3:00 p.m. Carril central alternado: 10:00 a.m.-2:00 p.m.Cierre de carriles, manteniendo al menos uno abierto por sentido.Reparaciones estructurales.

Bronx

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Hutchinson River Parkway Bridge29 de junio al 3 de julio11:00 p.m.-5:00 a.m.Cierre total del puente en un sentido (alternando norte y sur).Reparaciones estructurales.
Cross Bronx Expressway (I-95) entre Arthur Avenue y Clay Avenue29 de junio al 3 de julio12:01 a.m.-5:00 a.m. (un carril) y 1:00 a.m.-5:00 a.m. (dos carriles).Cierre de uno o dos carriles en ambos sentidos.Rehabilitación de puentes.

Brooklyn

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Flatbush Avenue entre 4th Avenue y Dean Street29 de junio al 2 de julioTodo el día.Dos carriles hacia el norte cerrados permanentemente durante las obras.Mejoras para autobuses del NYCDOT.
Flatbush Avenue entre Dean Street y Sterling Place29 de junio al 2 de julioTodo el día.Dos carriles cerrados en ambos sentidos.Mejoras para autobuses del NYCDOT.
Third Street Bridge sobre el Gowanus Canal30 de junio al 3 de julio11:00 p.m.-5:00 a.m. (martes-miércoles y jueves-viernes).Cierre total nocturno del puente.Reparaciones del puente.
Belt Parkway Bridge sobre 26th Avenue29 de junio al 3 de julio11:00 p.m.-5:00 a.m. y cierres adicionales de dos carriles entre 1:00 a.m. y 5:00 a.m.Cierre parcial del puente, manteniendo un carril abierto en sentido contrario.Rehabilitación del puente.

Brooklyn / Queens

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Pulaski Bridge29 de junio al 3 de julio11:00 p.m.-5:00 a.m.Cierre de un carril en cada sentido y otras restricciones nocturnas.Rehabilitación del sistema del puente.

Manhattan / Queens

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Roosevelt Island Bridge Rehabilitation Project (Van Wyck Expressway)29 de junio al 1 de julio11:00 p.m.-5:00 a.m.Cierre de dos carriles hacia el sur y uno hacia el norte.Reparación estructural del puente.

Queens

UbicaciónFechas dentro del rangoHorariosAfectaciónMotivo
Hillside Avenue Bridge sobre Cross Island Parkway29 de junio al 3 de julioLunes a viernes: 9:00 a.m.-7:00 p.m.Cierre de un carril. Banqueta sur cerrada y norte abierta.Rehabilitación del puente.
Springfield Boulevard Bridge sobre Belt Parkway29 de junio al 3 de julio9:00 a.m.-2:00 p.m. y 10:00 p.m.-5:00 a.m.Cierre de un carril con acceso peatonal parcial.Rehabilitación del puente.

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