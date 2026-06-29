Si vas a manejar por la ciudad de Nueva York entre el 29 de junio y el 3 de julio, planifica con tiempo: en esos días múltiples proyectos de infraestructura y mantenimiento obligarán cierres y restricciones en calles, puentes y carriles de Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx, lo que puede añadir entre 10 y 40 minutos a viajes habituales según la zona y la hora. Las obras —programadas por el Departamento de Transporte de la Ciudad (NYCDOT)— impactarán arterias con mucho tráfico diario como la FDR Drive y el Ed Koch/Queensboro Bridge, además de vías comunitarias que conectan con centros latinos, mercados, etc.; por eso conviene prever alternativas si vas a pasar por lugares como Washington Heights, Corona o Sunset Park. Ten en cuenta también que, por la cercanía con festividades, la demanda de taxis y rideshare puede subir y los estacionamientos públicos quedar limitados; si puedes, usa apps de tráfico en tiempo real o cambia tu viaje a horarios de menor demanda para ahorrar tiempo y estrés.

De acuerdo con los comunicados oficiales del NYCDOT, las restricciones afectarán tanto vías locales como autopistas y puentes utilizados diariamente por miles de conductores. En varios casos las obras implicarán cierres parciales de carriles durante días consecutivos, con trabajos nocturnos programados para minimizar impacto diurno, aunque esos turnos nocturnos pueden generar desvíos y ruidos que afecten a vecindarios residenciales.

Los trabajos forman parte del calendario de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial de la ciudad. El objetivo oficial del NYCDOT es mejorar la seguridad, extender la vida útil de puentes y carreteras y reducir futuras interrupciones mayores. Para los conductores y residentes de los cinco distritos, conocer con antelación qué calles estarán cerradas y en qué horarios es clave para evitar demoras, ajustar rutas y reducir tiempo de viaje; esto aplica especialmente a quienes dependen de tránsito en horas pico o que se movilizan hacia eventos comunitarios y lugares con alta afluencia.

A continuación tienes el listado completo de calles, puentes y avenidas con cierres o restricciones entre el 29 de junio y el 3 de julio. La tabla incluye horarios, distrito afectado y motivo oficial de la intervención para que puedas planificar mejor tu viaje.

Los conductores de autos deben tener presente los cierres de vías planificados en Nueva York (Foto: AFP)

Manhattan

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Ed Koch/Queensboro Bridge (Lower Roadways) 29 de junio al 2 de julio Sentido Manhattan: 10:00 p.m.-5:00 a.m. (lunes-jueves). Sentido Queens: 11:00 p.m.-5:30 a.m. (lunes-jueves). Cierres móviles de un carril. Los pasos peatonal y ciclista permanecen abiertos, aunque con posibles estrechamiento. Trabajos de mantenimiento. West 55th Street Bridge entre 10th y 11th Avenue 29 de junio al 2 de julio 8:00 a.m.-4:00 p.m. Obras con eliminación temporal de estacionamientos y mantenimiento de un carril de 14 pies. Colocación de concreto, pavimentación y señalización. Northbound West Street (Route 9A/12th Avenue) entre West 30th y West 34th Street 29 de junio al 3 de julio Noches y madrugadas según el día. Cierre de dos de los cinco carriles hacia el norte. Proyecto High Line Western Rail Yards. FDR Drive entre Montgomery Street y East 15th Street 29 de junio al 3 de julio Principalmente entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m., con cierres adicionales de uno o dos carriles según el día. Cierre de uno o dos carriles en ambos sentidos. Reconstrucción del separador central. FDR Drive (sentido sur) entre Jackson Street y Cherry Street 29 de junio al 3 de julio Horarios nocturnos y de madrugada. Cierre de uno o dos carriles. Proyecto East Side Coastal Resiliency.

Manhattan / Bronx

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo University Heights Bridge 29 de junio al 3 de julio Entre 1:00 a.m. y 5:00 a.m. Cierre total una noche por semana y reducción a dos carriles por sentido durante otras noches. Pruebas operativas y reparaciones.

Bronx / Manhattan

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Broadway Bridge sobre el río Harlem 29 de junio al 3 de julio Carril derecho hacia el Bronx: 7:00 a.m.-3:00 p.m. Carril central alternado: 10:00 a.m.-2:00 p.m. Cierre de carriles, manteniendo al menos uno abierto por sentido. Reparaciones estructurales.

Bronx

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Hutchinson River Parkway Bridge 29 de junio al 3 de julio 11:00 p.m.-5:00 a.m. Cierre total del puente en un sentido (alternando norte y sur). Reparaciones estructurales. Cross Bronx Expressway (I-95) entre Arthur Avenue y Clay Avenue 29 de junio al 3 de julio 12:01 a.m.-5:00 a.m. (un carril) y 1:00 a.m.-5:00 a.m. (dos carriles). Cierre de uno o dos carriles en ambos sentidos. Rehabilitación de puentes.

Brooklyn

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Flatbush Avenue entre 4th Avenue y Dean Street 29 de junio al 2 de julio Todo el día. Dos carriles hacia el norte cerrados permanentemente durante las obras. Mejoras para autobuses del NYCDOT. Flatbush Avenue entre Dean Street y Sterling Place 29 de junio al 2 de julio Todo el día. Dos carriles cerrados en ambos sentidos. Mejoras para autobuses del NYCDOT. Third Street Bridge sobre el Gowanus Canal 30 de junio al 3 de julio 11:00 p.m.-5:00 a.m. (martes-miércoles y jueves-viernes). Cierre total nocturno del puente. Reparaciones del puente. Belt Parkway Bridge sobre 26th Avenue 29 de junio al 3 de julio 11:00 p.m.-5:00 a.m. y cierres adicionales de dos carriles entre 1:00 a.m. y 5:00 a.m. Cierre parcial del puente, manteniendo un carril abierto en sentido contrario. Rehabilitación del puente.

Brooklyn / Queens

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Pulaski Bridge 29 de junio al 3 de julio 11:00 p.m.-5:00 a.m. Cierre de un carril en cada sentido y otras restricciones nocturnas. Rehabilitación del sistema del puente.

Manhattan / Queens

Ubicación Fechas dentro del rango Horarios Afectación Motivo Roosevelt Island Bridge Rehabilitation Project (Van Wyck Expressway) 29 de junio al 1 de julio 11:00 p.m.-5:00 a.m. Cierre de dos carriles hacia el sur y uno hacia el norte. Reparación estructural del puente.

Queens