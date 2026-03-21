Como las medidas migratorias se han endurecido aún más en Estados Unidos con la implementación de una nueva estrategia basada en megacentros de detención, las críticas no se hicieron esperar en diversos puntos del país. Ese clima de inconformidad llevó a que Nueva Jersey tomara una decisión drástica: presentar una demanda contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En esta nota te explicamos el trasfondo de esa acción legal impulsada por la gobernadora Mikie Sherrill.

Según la demanda, el almacén de la Ruta 46 no cumple estándares básicos para alojar a detenidos (Foto: Charly Triballeau / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

¿POR QUÉ NUEVA JERSEY DEMANDÓ AL ICE Y AL DHS?

Nueva Jersey y el municipio de Roxbury presentaron una demanda contra ICE y el DHS para frenar lo que describen como un “plan ilegal” del gobierno federal para transformar un almacén en un centro de detención masiva, según informó la gobernadora Mikie Sherrill este viernes en una conferencia de prensa en Newark.

“No cabe duda de la irrevocabilidad de ese plan: el DHS ha comprado el terreno, ha confirmado que se convertirá en un centro de detención de inmigrantes y, evidentemente, está solicitando ofertas de construcción para comenzar las obras. Tampoco cabe duda de que el almacén de Roxbury no es apto para la detención”, señala parte de la demanda.

El lugar no es apto para un centro de detención

El almacén en cuestión está ubicado en la Ruta 46 y, según la documentación presentada, no fue diseñado para albergar hasta 1,500 inmigrantes detenidos y a cientos de empleados, ya que solo cuenta con cuatro baños y carece de conexión a agua y sistemas de alcantarillado. Si llegara la cantidad de personas que se proyecta, “sobrecargaría los sistemas locales de agua y alcantarillado, poniendo en riesgo la disponibilidad del recurso y provocando desbordamientos de aguas residuales en la tierra y el agua”.

En su demanda también aseguran que este plan, considerado deficiente respecto a su infraestructura, tendría repercusiones en el medio ambiente, incluyendo un área que abastece a más del 70% del agua potable de los habitantes de Nueva Jersey y cuenta con importantes sistemas de alcantarillado. Además, si hay brotes de enfermedades en sus instalaciones no podría atenderse a la población porque Roxbury cuenta con dos ambulancias.

No fueron notificados

Otro punto que señalaron las autoridades es que ni la gobernación ni el municipio fueron notificado por DHS sobre sus intenciones en dicho espacio.

“Si bien el Departamento de Seguridad Nacional no consultó a los funcionarios estatales y locales antes de su decisión de construir un centro de detención para 1,500 personas en el terreno del almacén, estos reaccionaron con rapidez una vez que se conoció la decisión final del DHS: la gobernadora Mikie Sherrill expresó su firme oposición al DHS por carta y el Consejo del Municipio de Roxbury manifestó su oposición unánime al centro de detención. Sin embargo, el DHS ha seguido adelante con sus planes, sin inmutarse ante sus importantes preocupaciones”, reza el comunicado.

Viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad

La demanda de Nueva Jersey también sostiene que el gobierno federal está infringiendo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual obliga a ICE a evaluar alternativas adecuadas antes de levantar un nuevo centro y, en caso de hacerlo, a garantizar “lugares de detención apropiados para los extranjeros”.

Asimismo, menciona que esta decisión vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que busca impedir decisiones “arbitrarias y caprichosas” exigiendo que las agencias analicen todos los aspectos relevantes del asunto que tienen entre manos.

Cada megacentro podría albergar entre 7,000 y 10,000 personas y mantenerlas bajo custodia porvarias semanas, lo que eleva la preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos humanos (Foto: ICE / Flickr)

LA RESPUESTA DEL ICE

Un portavoz del ICE aseguró que la agencia evaluó cuidadosamente el uso de las instalaciones de dicho espacio para minimizar el impacto ambiental.

“Este caso no tiene que ver con el medio ambiente. Se trata de intentar impedir que el presidente Trump vuelva a hacer de Estados Unidos un lugar seguro. A la izquierda no le importó la enorme cantidad de basura que los inmigrantes ilegales dejaron en ranchos y lechos de ríos durante la crisis fronteriza de Biden. Ahora fingen preocupación porque quieren que esos mismos inmigrantes ilegales se queden para siempre y voten aquí. Antes de adquirir este terreno, ICE evaluó cuidadosamente el uso de las instalaciones existentes para ayudar a minimizar los impactos ambientales, incluidos los posibles impactos en especies protegidas, recursos naturales sensibles y valiosos recursos culturales”, publica NBC New York.

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