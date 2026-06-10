Desde el 1 de julio de 2026 entra en vigor la nueva ley de “food trucks” en Texas, por lo que comenzará a regir un nuevo esquema de permisos en todo el estado. Como se exigirá a los propietarios contar con un permiso estatal obligatorio para seguir operando, te contamos cómo acceder al registro, cuánto cuesta y qué cambia para los dueños de estos negocios. Cabe precisar que, en el caso de los inmigrantes, será necesario demostrar que se encuentran legalmente en Estados Unidos. Esto marcará un antes y un después para los vendedores ambulantes de comida porque unificará parte de la regulación y dejará en manos de las autoridades estatales la supervisión sanitaria de estos vehículos.

Texas aprieta las tuercas a los food trucks: las nuevas reglas que golpean a los inmigrantes desde el 1 de julio (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CÓMO APLICAR AL REGISTRO ESTATAL PARA FOOD TRUCKS EN TEXAS?

Para obtener la nueva licencia estatal para food trucks en Texas debes registrarte en línea ante el Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS), pagar una tarifa que varía entre unos 300 y casi 900 dólares más posibles costos de inspección, y aceptar que, desde el 1 de julio de 2026, será obligatorio tener este permiso único estatal para operar legalmente. Aunque el cambio sustituye la mayoría de licencias sanitarias locales por una sola licencia válida en todo el estado, mantiene otras reglas municipales como zonificación y normas contra incendios.

¿Cómo acceder al registro obligatorio?

El permiso lo otorga el Texas Department of State Health Services (DSHS), que será la autoridad sanitaria única para “mobile food vendors” (en español: vendedores ambulantes de comida). Es importante mencionar que el DSHS habilitó la solicitud de la nueva licencia estatal a través de su sistema de licencias en línea, disponible desde principios de junio de 2026 (Haz clic para ingresar al sitio web).

Ahí, los dueños de food trucks deben realizar el trámite hasta el 30 de junio de 2026 para no quedarse sin permiso al iniciar el séptimo mes del año; ya que desde el 1 de julio, el permiso estatal deja de ser opcional y pasa a ser requisito legal para operar.

Quien ya tiene una licencia local vigente puede seguir trabajando durante la transición si:

Presenta la solicitud estatal con prueba de su permiso local.

Paga las tasas correspondientes.

Lleva dentro del vehículo el comprobante impreso de la solicitud enviada al DSHS.

Texas busca ordenar el creciente negocio de los food trucks con una licencia estatal única, una base de datos pública de unidades, sanciones más claras y un filtro migratorio que podría dejar fuera a algunos propietarios (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

¿CUÁNTO CUESTA LA NUEVA LICENCIA?

El DSHS fijó una estructura de tasas por tipo de licencia estatal:

Tipo I: negocios de menor riesgo. Aquí se encuentran los vendedores de helados empacados o snacks que no requieren control de temperatura.

Tarifa de solicitud: 309 dólares

Sin tasa de inspección previa indicada.

Tipo II: para food trucks que operan para la venta de café, raspas u hot dogs.

Tarifa de solicitud: 618 dólares

Inspección inicial: más 400 dólares

Tipo III: para los negocios que preparan, cocinan, mantienen y sirven comida desde el vehículo, como tacos, hamburguesas o BBQ.

Tarifa de solicitud: 876 dólares

Inspección inicial: más 500 dólares

OJO: el DSHS puede cobrar tasas adicionales por inspecciones de rutina, atención de quejas o verificaciones de cumplimiento, según la clasificación del vehículo de comida.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LICENCIA?

Se crea una licencia estatal única para cada camión de comida (mobile food unit), emitida por el DSHS y válida en todo Texas; es decir, se eliminan las licencias sanitarias municipales para los camiones que tengan este permiso estatal.

Los ayuntamientos ya no podrán cobrar sus propias tarifas de licencia de salud sobre esos food trucks, aunque siguen vigentes otras exigencias locales: normas de bomberos, uso de suelo, estacionamiento, horarios, entre otras regulaciones que las ciudades conservan.

El estado creará una base de datos pública donde figuren todos los food trucks autorizados, sus inspecciones, quejas y sanciones, lo que aumenta la transparencia y el control sanitario.

El esquema de licencias se divide en tres tipos según el nivel de riesgo del negocio (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA ESTATAL?

Para obtener y mantener la licencia estatal, el food truck deberá:

Registrarse ante el DSHS como “mobile food vendor” y proporcionar información personal y comercial detallada (nombre, domicilio, contactos, registros vehiculares, prueba de seguro y antecedentes de licencias previas suspendidas o rechazadas).

Cumplir las normas de higiene y seguridad alimentaria, incluyendo disponibilidad de agua potable y manejo adecuado de residuos.

Pasar inspecciones sanitarias, tanto iniciales como de seguimiento.

Demostrar certificaciones en manipulación de alimentos para el personal que trabaja en el camión.

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