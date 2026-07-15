Para muchos jubilados y personas dependientes de estos cheques, ese ingreso es clave en medio de un escenario de inflación y cuentas cada vez más altas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Para muchos jubilados y personas dependientes de estos cheques, ese ingreso es clave en medio de un escenario de inflación y cuentas cada vez más altas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
Judith Vicente

Una nueva ronda de se realizará este 15 de julio, por lo que millones de personas están a la expectativa de tener en sus manos el dinero con el que cubren gastos básicos como vivienda, comida, medicinas y servicios. Este ingreso mensual se ha vuelto fundamental para muchos , especialmente en un contexto de precios elevados y cuentas que no dejan de aumentar. Tras el primer pago efectuado el 8 de julio, crece la incertidumbre y las consultas sobre el calendario de depósitos, pues cada fecha marca la diferencia entre cancelar sus deudas y programar sus compras o no hacerlo. A continuación te contamos cómo funciona esta nueva ronda de pagos y qué puntos clave debes tener en cuenta.

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Cada fecha puede ser determinante para cumplir a tiempo con la renta, la compra del supermercado o tratamientos médicos (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
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¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EL 15 DE JULIO?

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso del 15 julio, los abonos se entregarán a quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

FECHA DE JULIO¿A QUIÉNES LES PAGAN?ESTADO
Miércoles 8 de julioA quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mesRealizado
Miércoles 15 de julioA quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mesPendiente
Miércoles 22 de julioA quienes nacieron entre el día 11 y el 31 de cualquier mesPendiente

ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO

Aunque el monto es personalizado; es decir, no hay una cifra única, puedes calcular el monto basándote en tres factores:

  • Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.
  • La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).
  • El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.

¿Y el monto exacto?

  • Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA ().
  • Una vez dentro, usa las , que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.
  • Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.

EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:

Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes

  • 12 de agosto
  • 9 de septiembre
  • 14 de octubre
  • 10 de noviembre
  • 9 de diciembre

Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes

  • 19 de agosto
  • 16 de septiembre
  • 21 de octubre
  • 18 de noviembre
  • 16 de diciembre

Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes

  • 26 de agosto
  • 23 de septiembre
  • 28 de octubre
  • 25 de noviembre
  • 23 de diciembre

¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?

Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:

  • 31 de julio (pago de agosto)
  • 1 de septiembre
  • 1 de octubre
  • 30 de octubre (pago de noviembre)
  • 1 de diciembre
Millones de beneficiarios esperan con ansias recibir el dinero que les permite afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicinas y servicios (Foto: Freepik)
Millones de beneficiarios esperan con ansias recibir el dinero que les permite afrontar gastos esenciales como vivienda, alimentos, medicinas y servicios (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

  • Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.
  • Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
  • Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
  • Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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