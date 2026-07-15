Una nueva ronda de pagos del Seguro Social se realizará este 15 de julio, por lo que millones de personas están a la expectativa de tener en sus manos el dinero con el que cubren gastos básicos como vivienda, comida, medicinas y servicios. Este ingreso mensual se ha vuelto fundamental para muchos jubilados y beneficiarios, especialmente en un contexto de precios elevados y cuentas que no dejan de aumentar. Tras el primer pago efectuado el 8 de julio, crece la incertidumbre y las consultas sobre el calendario de depósitos, pues cada fecha marca la diferencia entre cancelar sus deudas y programar sus compras o no hacerlo. A continuación te contamos cómo funciona esta nueva ronda de pagos y qué puntos clave debes tener en cuenta.
¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU DEPÓSITO DEL SEGURO SOCIAL EL 15 DE JULIO?
Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso del 15 julio, los abonos se entregarán a quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.
|FECHA DE JULIO
|¿A QUIÉNES LES PAGAN?
|ESTADO
|Miércoles 8 de julio
|A quienes nacieron entre el día 1 y el 10 de cualquier mes
|Realizado
|Miércoles 15 de julio
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 20 de cualquier mes
|Pendiente
|Miércoles 22 de julio
|A quienes nacieron entre el día 11 y el 31 de cualquier mes
|Pendiente
ASÍ PUEDES CALCULAR EL MONTO EXACTO DE TU PAGO
Aunque el monto es personalizado; es decir, no hay una cifra única, puedes calcular el monto basándote en tres factores:
- Tus ingresos durante la vida laboral y los años cotizados al sistema.
- La edad a la que empezaste a cobrar (por ejemplo: 62, edad plena de jubilación o 70 años).
- El tipo de beneficio: jubilación, incapacidad, sobrevivientes.
¿Y el monto exacto?
- Crea o entra a tu cuenta “my Social Security” en el portal oficial de la SSA (ssa.gov/myaccount).
- Una vez dentro, usa las calculadoras de beneficios de la SSA, que estiman tu pago según tu historial de ganancias y la edad a la que solicitaste o vas a solicitar el beneficio.
- Revisa la sección de “Estimates” o “Beneficios futuros”: allí verás el monto mensual exacto que la SSA calcula para ti, incluyendo ajustes por haber pedido el beneficio antes o después de la edad plena de jubilación.
EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026
A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:
Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes
- 12 de agosto
- 9 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 9 de diciembre
Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- 19 de agosto
- 16 de septiembre
- 21 de octubre
- 18 de noviembre
- 16 de diciembre
Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
- 26 de agosto
- 23 de septiembre
- 28 de octubre
- 25 de noviembre
- 23 de diciembre
¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?
Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:
- 31 de julio (pago de agosto)
- 1 de septiembre
- 1 de octubre
- 30 de octubre (pago de noviembre)
- 1 de diciembre
¿QUÉ HACER SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.
¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?
- Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.
- Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
- Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
- Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.
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