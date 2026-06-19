Después de que la ciudad de Nueva York se quedara prácticamente sin números disponibles con sus prefijos actuales, debido al crecimiento constante de la demanda de líneas y dispositivos, las autoridades aprobaron la incorporación de un nuevo código telefónico para la Gran Manzana a partir del 18 de junio de 2026. La decisión, tomada por la junta estatal a pedido de las compañías de telefonía, puso fin a la falta de numeración disponible: ahora el nuevo prefijo es 465. ¿En qué zonas exactamente está activo y qué cambia para los residentes? A continuación respondemos estas preguntas.
“Existe una clara necesidad de más números de teléfono como resultado del crecimiento económico y la actividad en las áreas metropolitanas de la ciudad de Nueva York; por lo tanto, se requiere un código de área adicional”, dijo Rory M. Christian, presidente de la Comisión de Servicio Público del estado tras la aprobación del código adicional, publica New York Post.
¿EN QUÉ ZONAS DE NUEVA YORK SE UTILIZARÁ EL NUEVO PREFIJO 465?
El nuevo prefijo 465 se usa como código de área adicional (overlay) para las mismas zonas que ya cubren los prefijos 718, 347, 917 y 929 en la ciudad de Nueva York. Por tanto, se asigna en El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island.
También incluye Marble Hill, el sector de Manhattan que comparte sistema telefónico con esos condados. Cabe mencionar que no se usa para el resto de Manhattan que sigue asociado principalmente a 212, 332, 646 y 917.
¿QUÉ CAMBIA PARA LOS RESIDENTES?
El cambio práctico para residentes es casi nulo si ya tienen número. El impacto real es que los nuevos números que se activen en esos barrios pueden venir con el prefijo 465 en lugar de 718, 347, 917 o 929. Para tenerlo en cuenta:
- No se reemplaza ningún código actual: 465 se suma a 718, 347, 917 y 929 como prefijo “superpuesto” en la misma área geográfica.
- Quien ya tiene un número con 718, 347, 917 o 929 lo conserva tal cual; no hay cambios obligatorios ni reasignaciones.
- El 465 solo se asigna a nuevas líneas, líneas adicionales, cambios de servicio o nuevas cuentas dentro de esos distritos, a partir del 18 de junio de 2026.
- Los precios de las llamadas, las áreas consideradas locales y las tarifas no cambian con la llegada del nuevo código.
- La forma de marcar sigue igual: se debe seguir usando el código de área más el número (1 + 10 dígitos para llamadas locales y de larga distancia dentro y entre estos prefijos).
- El 911 y otros números de emergencia de tres dígitos continúan funcionando de la misma manera, sin modificaciones.
LAS RAZONES POR LAS QUE AÑADEN NUEVOS NÚMERO EN NYC
Entre los principales motivos para añadir nuevos prefijos en la Ciudad de Nueva York se encuentran:
- Agotamiento de números disponibles. Cada código de área tiene un número finito de combinaciones posibles; cuando se proyecta que un prefijo (como 718, 347, 917 o 929) se va a “llenar” en pocos años, se aprueba un nuevo código para la misma zona.
- Crecimiento económico y demográfico. Más población, más empresas, más oficinas y comercios implican más líneas fijas y móviles, además de números para servicios, call centers, etc.
- Nuevas tecnologías y servicios. Dispositivos IoT, tarjetas SIM para datos, líneas virtuales, apps que asignan números locales y otros servicios de telecomunicaciones consumen numeración adicional.
- Evitar cambiar números existentes. En lugar de obligar a millones de usuarios a cambiar su número, se aplica el esquema de “overlay”; es decir, se añade un código nuevo sobre la misma área geográfica y solo los nuevos números salen con ese prefijo.
- Planificación a futuro. Los reguladores y el administrador del plan de numeración actúan con varios años de anticipación para que no haya un “apagón” de numeración y las compañías puedan seguir dando altas sin interrupciones.
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