El cierre de la temporada de impuestos, que será este 15 de abril , no tiene por qué ser una jornada que te cause estrés. En caso estés residiendo en la ciudad de Nueva York, tu esfuerzo por cumplir con tu obligación fiscal será recompensado. Sucede que distintos establecimientos se unieron para ofrecer promociones exclusivas hacia los contribuyentes con el propósito de aliviar la carga económica que representa esta responsabilidad. En esta nota, te revelaré dónde encontrarás estas cortesías y cómo aprovechar al máximo estos beneficios relacionados al Día de los Impuestos 2026.

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En medio de gestiones y gastos propios para declarar tributariamente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), estas ofertas temporales se presentan como una buena oportunidad de ahorro.

Estas promociones, que incluyen desde rebajas en el menú hasta beneficio por uso de aplicaciones y entregas a domicilio, pretenden que los clientes no gasten mucho en caso decidan comer fuera de casa. A continuación, te revelaré cuáles son las opciones más llamativas en la Gran Manzana.

Millones de estadounidenses tratarán de buscar opciones baratas si pretenden comer en la calle este 15 de abril. (Crédito: Freepik)

Los restaurantes que ofrecen ofertas y comida gratis en Nueva York por Día de los Impuestos 2026

SUBWAY

La compañía ofrece una promoción de 2x1 en sándwiches de 30 centímetros seleccionados; estará disponible hasta el 28 de abril para compras realizadas mediante su aplicativo o sitio web. Eso sí, este beneficio será exclusivo para los usuarios que pertenecen al Subway Sub Club.

GRUBHUB

Como parte de su iniciativa “Reembolso de comisiones”, la empresa anunció que, del 6 al 15 de abril, los clientes obtendrán un crédito de $20 al enviar el comprobante de un pedido a domicilio realizado durante el 2025; la promoción pretende que los usuarios recuperen una parte de sus gastos previos en la plataforma.

No sería lo único; también está promocionando ahorros en los pedidos actuales. Podrás acceder a descuentos en compras superiores a dicha cantidad y la eliminación de los gastos de envío.

QDOBA

Está ofreciendo la promoción ‘Guac Relief’, una iniciativa que ofrecerá a sus consumidores descuentos especiales y ahorros que superan sus precios habituales. Además, los miembros del programa recompensas pueden acceder a un descuento de $5 en la compra de un plato principal tamaño regular si realizan una encuesta.

OLIVE GARDEN

La compañía está ofreciendo su promoción “Compra uno y llévate otro gratis” en todos los establecimientos participantes del país. Entonces, si realizas una compra superior a $14,99, los clientes pueden acceder a un plato principal del restaurante y llevarse otro sin costo adicional.

KONA ICE

Como parte de su evento anual ‘Chill Out Day, la empresa ofrecerá raspados gratis este 15 de abril para ayudar a sus clientes a refrescarse. En dicha jornada, los interesados pueden acudir a los puntos de venta sin gastar un centavo. Eso sí, las ofertas, los precios y la participación puede variar según la ubicación.

Kona Ice ofrecerá sus bebidas refrescantes a menor precio para este 15 de abril. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

BJ’s RESTAURANT Y BREWHOUSE

Para el próximo 15 de abril, la compañía anunció un descuento de $10 en consumos que superen los $40; la promoción será válida para los clientes que realicen pedidos en establecimientos y para llevar.

DICKEY’S BARBECUE PIT

Los días martes 14 y miércoles 15 de abril, todos los establecimientos de esta compañía del país aplicarán un descuento de $10 en compras que alcancen o superen los $50, utilizando el código WRITEOFF, ya sea por su sitio web o aplicativo móvil.

FAZOLI’S

Los clientes que pertenecen al programa de Fazoli’s accederán a una promoción de 2x1 en espaguetis al horno este 15 de abril; disponible en las sucursales participantes.

GRIMLADO’S PIZZERIA

Este 15 de abril, los consumidores accederán a una rebaja de $10.40 en compras iguales o que superen los $40; la promoción será válida en toda la jornada, tanto en pedidos realizados en establecimientos (todos los restaurantes, excepto en Brooklyn y Las Vegas Palazzo) y para llevar.

La pizza es uno de los alimentos más consumidos por los ciudadanos estadounidenses. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

WHITE CASTLE

Ofrecerá un 15% de descuento en los pedidos realizados entre el 13 y 17 de abril, beneficio que los clientes podrán obtener al aplicar el código promocional WC15OFF.

JERSEY MIKE’S

La cadena anunció el regreso de su paquete ‘Boardwalk Bundle’ por tiempo limitado a partir del 13 de abril; la oferta iniciará con $10,99. El combo especial tiene un sándwich regular número dos, una porción de papas fritas y una bebida para los consumidores.

SONNY’S BBQ

La cadena ha fijado en $10.99 el costo de su cena de costillas St. Louis, haciendo referencia al documento fiscal 1099. La oferta se mantendrá activa durante todo el día (15 de abril) y será accesible para comer en el local, recoger en vehículo o realizar órdenes para llevar.

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