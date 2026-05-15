Confirmado: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerró la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), una instancia creada para supervisar las denuncias en los centros de detención migratoria en Estados Unidos, cuyo desmantelamiento se produjo tras quedar fuera de la última asignación de fondos aprobada por el Congreso. Debido a que su sitio web fue desactivado, aquí te explicamos por qué la oficina era clave para los migrantes y qué pasará ahora.

Antes te contamos que OIDO era una agencia del DHS, creada para supervisar abusos y violaciones de derechos en centros de detención migratoria. Su misión incluía recibir quejas de inmigrantes detenidos y sus familias, investigar mala conducta, uso excesivo de la fuerza y problemas con condiciones de detención, así como hacer inspecciones (anunciadas y no anunciadas) y emitir recomendaciones al DHS, ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y al Congreso.

OIDO supervisar abusos y violaciones de derechos de inmigrantes detenidos (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ OIDO DESAPARECE AHORA?

Según un correo interno filtrado y confirmado por un portavoz del DHS, que obtuvo HuffPost, OIDO comenzó a cerrar porque la oficina quedó fuera de la asignación de fondos en el último proyecto de ley de presupuesto para Seguridad Nacional aprobado por el Congreso. Tras el mensaje a los empleados, la web de dicha agencia ya no estaba disponible desde la tarde del lunes 4 de mayo de 2026.

El DHS argumenta que no fue una decisión unilateral del Departamento, sino el resultado de esa ley de asignaciones, que omitió el financiamiento para la oficina, obligando a retirar su señalización pública, suspender inspecciones y desactivar su sitio web.

¿POR QUÉ OIDO ERA CLAVE PARA LOS INMIGRANTES?

OIDO era clave porque funcionaba como un “vigilante independiente” dentro del sistema migratorio, pues daba a los inmigrantes detenidos y a sus familias un canal formal, específico y relativamente seguro para denunciar abusos y malas condiciones, además de forzar al sistema a responder.

Canal oficial para denunciar abusos

La oficina recibía quejas sobre maltrato, uso excesivo de la fuerza, negligencia médica y condiciones inhumanas en centros de detención migratoria en todo el país. Estas denuncias podían derivar en investigaciones internas y medidas disciplinarias, algo que ayudaba a frenar patrones de violencia o abusos sistemáticos que de otro modo quedaban invisibles.

Supervisión y “vigilancia” sobre ICE y otros centros

OIDO monitoreaba los centros de detención migratoria, revisando prácticas, protocolos y reportes para asegurarse de que se respetaran estándares mínimos de trato y derechos humanos. Al actuar como enlace entre detenidos, personal de los centros y la dirección del DHS, ayudaba a identificar problemas y a presionar por cambios en políticas y operaciones.

Acceso para familias y abogados

La oficina mantenía canales de contacto, además de su sitio web, donde familiares y abogados podían buscar orientación, presentar quejas y dar seguimiento a casos concretos.

La oficina que escuchaba a los inmigrantes detenidos se apagó (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PASARÁ AHORA TRAS LA DESAPARICIÓN DE OIDO?

Al eliminarse OIDO, se pierde ese mecanismo de control interno y supervisión especializada, por lo que muchos inmigrantes se preguntan qué pasará ahora y cómo se protegerán sus derechos si son detenidos.

De acuerdo con DHS, otras dependencias seguirán recibiendo quejas, aunque estas no tienen el mismo grado de independencia ni estaban diseñadas con el enfoque específico de OIDO en los derechos de las personas detenidas.

Por lo tanto, las familias, los abogados y las organizaciones deberán recurrir a: canales internos de quejas de ICE y CBP, la Oficina del Inspector General del DHS (OIG), demandas federales y denuncias ante organizaciones de derechos humanos y civiles.

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