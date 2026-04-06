En caso residas en Texas y anhelas contar con un vehículo, quedarás encantando ante el reciente anuncio de la Policía de San Antonio. Muy pronto, una extensa variedad de coches que fueron incautados por los oficiales de esta dependencia oficial serán subastados. Es una excelente oportunidad de aprovechar esta puja, ya que se esperan precios significativamente bajos. En esta nota, te revelaré los detalles logísticos, los requisitos de inscripción y otros puntos indispensables para que participes con éxito.

En el ‘Estado de la Estrella Solitaria’, las autoridades policiales proceden a la incautación de automóviles debido a situaciones legales vinculadas con el abandono del transporte, uso en actividades ilícitas como robo o contrabando, o por el incumplimiento de pagos .

Entonces, por mandato legal, las instituciones policiales tienen el deber de gestionar la salida de estos bienes no reclamados y es así que se da inicio a las subastas públicas o mediante plataformas digitales.

Mayormente, estos vehículos incautados por entidades policiales se relaciona a actos ilícitos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo se realizará la subasta de vehículos por parte de la Policía de San Antonio

El Departamento de Policía de San Antonio confirmó que el próximo 7 de abril del presente año se realizará esta subasta de vehículos incautados. El evento estará disponible para la participación de los ciudadanos que residen en Texas y público en general.

Dónde se realizará la subasta de vehículos por parte de la Policía de San Antonio

El City of San Antonio Vehicle Impound Facility, situado en el 3625 de Growdon Road, será la sede la próxima subasta de vehículos . De estar interesado, puedes ingresar a las instalaciones desde las 5:00 p.m. (hora local) para que completes tu registro y revises la unidades disponibles; a las 6:00 p.m. (hora local) iniciará el proceso de licitación.

Entre los vehículos ofertados destacan las camionetas Ford F-150 2003 y Chevrolet Silverado 2014, hasta sedanes como el Dodge Charger, Mazda 3 y Ford Taurus. También se subastará motocicletas de las marcas Harley Davidson y Kawasaki.

Es una buena oportunidad para que obtengas un coche a precio relativamente bajo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo acceder a un vehículo incautado a bajo costo en esta subasta

Es importante que te registres antes del inicio de la subasta, así tendrás posibilidad de verificar los precios de los vehículos ofrecidos. En caso te decidas por alguno, tendrás que realizar el pago el mismo día, sea en efectivo o tarjeta de crédito, a excepción del American Express.

Finalmente, podrás recoger tu vehículo comprado en los siguientes horarios: miércoles de 6:30 a 10:00 p.m. (hora local) o jueves y viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. (hora local).

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