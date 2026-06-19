Tres días después de emitirse un aviso sobre la calidad del agua de una playa por la alta concentración de bacterias, el Departamento de Salud de Florida (DOH) en el condado de Palm Beach levantó la alerta el 18 de junio de 2026. En su comunicado indicó que tomó esta decisión porque los niveles volvieron a ser seguros, de acuerdo con los parámetros de salud pública que se aplican en la zona costera. ¿Qué playa volvió a ser apta para los bañistas y cómo saber si un balneario se considera seguro para nadar? Lo detallamos en esta nota.

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Las autoridades recuerdan que este tipo de advertencias se emiten de manera preventiva para proteger a los bañistas y que el monitoreo de la calidad del agua se mantiene de forma regular durante la temporada de mayor afluencia.

Aunque la advertencia fue retirada, las autoridades recomiendan consultar los informes del condado y evitar nadar cuando se registren valores altos de bacterias en las muestras de agua (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ PLAYA DE FLORIDA VOLVIÓ A SER SEGURA PARA LOS BAÑISTAS?

El DOH de Florida levantó la alerta por altos niveles de bacterias para las playas de Lake Worth y el parque R. G. Kreusler, ubicados en la misma franja de playa pública y en áreas costeras contiguas del condado de Palm Beach.

“Las pruebas realizadas el miércoles 17 de junio de 2026 indican que la calidad del agua de Lake Worth-Kreusler presenta un nivel aceptable de bacterias Enterococcus, según las directrices estatales. Los resultados de las pruebas están disponibles en FloridaHealth.gov/HealthyBeaches”, publicó en su sitio web Florida Health.

¿Qué son los enterococos?

Los enterococos son bacterias entéricas que normalmente habitan el tracto intestinal de humanos y animales. Su presencia puede indicar contaminación fecal, proveniente de aguas pluviales, mascotas, fauna silvestre y aguas residuales humanas. Si se encuentran en altas concentraciones en aguas recreativas y se ingieren o penetran en la piel a través de una herida o llaga, pueden causar enfermedades, infecciones o erupciones cutáneas.

El programa estatal de pruebas detecta enterococos debido a su mayor correlación con las enfermedades gastrointestinales asociadas a la natación, tanto en aguas marinas como dulces, en comparación con otros organismos bacterianos indicadores, y porque tienen menos probabilidades de “morir” en agua salada.

“Si se observara que el resultado de la prueba de enterococos supera las 70 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros de agua de playa muestreada, y el resultado de un segundo muestreo también supera este valor, entonces se emitiría una ‘Advertencia’ para el lugar de muestreo”, precisa el DOH de Palm Beach.

¿Cómo saber la calidad del agua de una playa en Florida?

Para saber la calidad del agua de las playas del programa Playas Saludables de Florida se realiza un seguimiento rutinario de las bacterias indicadoras de contaminación fecal. Los resultados y cualquier aviso se publican en las páginas web de cada condado.

Hay tres categorías de calidad del agua:

Bueno: 0-35 enterococos por 100 mililitros de agua de mar.

0-35 enterococos por 100 mililitros de agua de mar. Moderado: 36-70 enterococos por 100 mililitros de agua de mar.

36-70 enterococos por 100 mililitros de agua de mar. Malo: 71 o más enterococos por 100 mililitros de agua de mar.

Se recomienda que la población se mantenga atenta a los reportes sobre la calidad del agua y evite bañarse en playas donde se registren niveles elevados de enterococos.

Los monitoreos rutinarios en la costa de Florida permiten detectar a tiempo aumentos en los niveles de enterococos y emitir avisos preventivos para reducir riesgos a la salud de los bañistas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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