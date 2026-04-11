El Internal Revenue Service (IRS) confirmó nuevas medidas de alivio fiscal que darán más tiempo para declarar impuestos a miles de contribuyentes, aunque la medida no será para todos. Tras una serie de desastres naturales recientes, la agencia decidió extender los plazos en zonas específicas de Tennessee y Montana, permitiendo que personas y empresas afectadas cumplan con sus obligaciones tributarias sin penalidades adicionales. Esta decisión llega en plena temporada fiscal, cuando millones de declaraciones ya han sido procesadas en todo el país.

El IRS explicó que esta prórroga solo aplica para quienes viven o tienen negocios en zonas oficialmente declaradas como afectadas por desastres. Es decir, no todos los contribuyentes podrán beneficiarse, sino únicamente aquellos dentro de áreas específicas que sufrieron condiciones climáticas severas.

Cabe recordar que la fecha límite general para presentar impuestos federales es el 15 de abril, y hasta ahora más de 88 millones de declaraciones ya han sido procesadas, con más de 62 millones de reembolsos entregados.

El IRS aclaró que el beneficio solo aplica para contribuyentes en áreas específicas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Extensión en Tennessee: hasta el 22 de mayo

En el caso de Tennessee, la medida se tomó tras el impacto de la tormenta invernal Winter Storm Fern, que comenzó el 22 de enero de 2026.

Los contribuyentes afectados ahora tendrán hasta el 22 de mayo de 2026 para presentar sus declaraciones y realizar pagos que originalmente vencían entre el 22 de enero y esa nueva fecha.

La ayuda cubre a residentes y empresas en múltiples condados, incluyendo:

Cheatham

Davidson

Rutherford

Williamson

Wilson

Entre otros

Además, la extensión también incluye ciertos impuestos comerciales, como declaraciones trimestrales de nómina y algunos impuestos especiales que normalmente vencen en febrero y abril.

Montana también recibe alivio fiscal

Por otro lado, en Montana, el IRS anunció medidas similares tras fuertes tormentas e inundaciones que comenzaron el 10 de diciembre de 2025.

En este caso, los contribuyentes elegibles tendrán hasta el 1 de mayo de 2026 para cumplir con sus obligaciones fiscales.

La prórroga aplica para quienes viven o tienen negocios en:

La reserva indígena Blackfeet

El condado de Lincoln

El condado de Sanders

Aquí también se incluyen declaraciones de impuestos individuales, pagos estimados que vencían en enero y abril, así como contribuciones a cuentas de retiro y ahorro de salud correspondientes a 2025.

El IRS mantiene la fecha límite general del 15 de abril para el resto del país. | Crédito: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP

Un alivio puntual, pero limitado

Aunque la medida representa un respiro importante para quienes han sido afectados por desastres naturales, el IRS dejó claro que se trata de un beneficio limitado a zonas específicas. Para el resto del país, la fecha límite del 15 de abril se mantiene sin cambios.

En otras palabras, si no vives en estas áreas, tendrás que cumplir con tu declaración en el plazo habitual.

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