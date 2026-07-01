El gobernador Gavin Newsom, junto a los líderes legislativos, anunció un acuerdo sobre el presupuesto estatal de California para 2026‑27 que promete cerrar el año con déficit cero y, al mismo tiempo, cuidar la estabilidad financiera del estado en medio de la incertidumbre económica. Más allá de las cifras, el plan mantiene y refuerza apoyos clave en alimentos, salud y educación, aunque también retrasa algunos recortes hasta después de 2027. Aquí te contamos, en detalle, qué incluye cada paquete y cómo puede impactar en la vida diaria de quienes viven en el Estado Dorado.

“Un presupuesto equilibrado no es un fin en sí mismo, sino la forma en que cumplimos con los californianos. Este presupuesto demuestra decisiones responsables que protegen nuestra solidez fiscal a la vez que seguimos invirtiendo en lo que más importa. En California, apoyamos a las familias trabajadoras, creamos más oportunidades y construimos comunidades más seguras y saludables. Así es como mantenemos a California como el motor de la economía estadounidense y un lugar donde todos tienen la oportunidad de triunfar”, señaló Newsom el 26 de junio cuando hizo el anuncio.

Entre los puntos clave destacan más recursos para escuelas y estudiantes con discapacidades, inversión en vivienda para personas de bajos ingresos, etc. (Crédito: Penny P.Collins / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

¿QUÉ INCLUYE EL NUEVO PRESUPUESTO DE CALIFORNIA?

El nuevo presupuesto de California para 2026‑2027 mantiene y refuerza varias ayudas en comida, salud y educación, aunque también aplaza recortes que llegarán después de 2027. A continuación, más detalles:

Alimentos y comida gratis

El acuerdo preserva la financiación para programas de alimentación vinculados a Medi‑Cal y a servicios sociales al menos hasta julio de 2027, evitando recortes inmediatos en beneficios de comida para personas de bajos ingresos.

California mantiene su apuesta por las comidas escolares universales: el estado ha servido unos 3,500 millones de comidas gratuitas en escuelas y sigue financiando el programa para que todos los estudiantes tengan desayuno y almuerzo sin importar el ingreso familiar.

Salud y asequibilidad

Destina US$300 millones para reducir los costos de atención médica de las familias de California.

Mantiene disponibles planes de salud con una prima mensual de 0 dólares para muchos californianos de bajos ingresos.

Ayuda a compensar el aumento de las primas provocado por el vencimiento de los subsidios federales mejorados de la ACA.

Vivienda

Elimina tasas locales innecesarias que aumentan el costo de la vivienda asequible.

Moderniza el sistema estatal de financiación de viviendas para agilizar la obtención de fondos y acelerar la construcción de viviendas asequibles.

Se prevé que permita ahorrar decenas de miles de dólares por cada vivienda asequible y liberar cientos de millones de dólares para construir más viviendas asequibles utilizando los recursos existentes.

Invierte 500 millones de dólares en créditos fiscales para viviendas destinadas a personas de bajos ingresos y 200 millones de dólares en el Programa de Vivienda Multifamiliar.

Exenciones fiscales a empresas

Impide que las grandes corporaciones utilicen créditos fiscales ilimitados.

Protege los incentivos fiscales y, al mismo tiempo, garantiza que las empresas rentables contribuyan a las escuelas, la seguridad pública y la atención sanitaria.

Educación

Se destinará 5,000 millones de dólares para apoyar a los estudiantes, fortalecer la plantilla docente y financiar prioridades locales.

Se establece hasta 14 semanas de licencia remunerada por embarazo para los empleados de escuelas (desde TK hasta el grado 12) y colegios comunitarios.

Se entregará US$400 millones para ampliar los programas de asesores de alfabetización y el apoyo en matemáticas en escuelas con mayores necesidades.

Mejora el apoyo y la rendición de cuentas escolar al transferir la gestión del Departamento de Educación al Poder Ejecutivo, y refuerza el papel del Superintendente Estatal para fomentar la coherencia de las políticas educativas en todo el sistema público, desde el nivel TK hasta la educación superior.

Inversión para estudiantes con discapacidades

Se destinará US$2,400 millones en fondos continuos: un aumento del 43 %.

Se ayudará a las escuelas a ofrecer mejores servicios a los estudiantes con discapacidades ante el estancamiento del apoyo federal.

Reconstrucción

Frente a los desastres se destinará un Fondo de Reconstrucción de US$100 millones para ayudar a las familias a afrontar esta situación crítica.

Se dispone a ayudar a los propietarios de viviendas a reconstruir tras desastres cuando el seguro no es suficiente.

También se amplía el acceso a financiación asequible para la construcción y reduce los costos de reconstrucción.

Protección y agilización de las elecciones

Se destinará 29 millones de dólares para aumentar el personal, así como para la actualización y adquisición de tecnología y equipos destinados a los condados, con el fin de agilizar el recuento de votos.

Se entregará 5 millones de dólares para actividades de difusión y educación dirigidas a los votantes a nivel de condado.

Otros 5 millones de dólares serán para actividades de difusión y educación dirigidas a los votantes a nivel estatal, a través de la Secretaría de Estado.

Asimismo, 750,000 dólares serán entregados para apoyar iniciativas estatales destinadas a combatir la información errónea y la desinformación.

El nuevo presupuesto refuerza las comidas escolares gratis, la cobertura de salud y los fondos para vivienda y educación especial, a la vez que limita beneficios fiscales corporativos y aplaza algunos recortes para proteger las finanzas del estado (Foto: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP)

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