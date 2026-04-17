Con el fin de aliviar el costo de los servicios públicos para millones de residentes de California, el gobernador Gavin Newsom anunció la activación de un nuevo esquema de ayuda directa para las familias. Se trata de la entrega de US$520 millones en créditos para el pago de facturas de gas natural, como parte del programa estatal de Crédito Climático, una iniciativa que busca apoyar a los hogares frente al alza de los costos de energía y a la vez impulsar las metas ambientales del estado. Esta medida forma parte de un paquete más amplio de acciones destinadas a brindar alivio económico y reforzar la protección de los consumidores frente a los incrementos en los servicios básicos. ¿En qué consiste exactamente y cómo beneficiará a los californianos? En esta nota te contamos todo lo que debes saber.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CRÉDITO?

Consiste en un crédito automático en la factura de gas natural, financiado con fondos climáticos del estado, que reducirá lo que pagan millones de hogares y pequeñas empresas en California. En total, son más de US$520 millones en créditos que las compañías de servicios aplicarán directamente como descuento, sin que el usuario tenga que hacer ningún trámite.

Forma parte del Crédito Climático de California, un programa estatal que devuelve a los consumidores parte del dinero recaudado al cobrar a grandes contaminadores por sus emisiones (sistema Cap‑and‑Trade). Para 2026, se destinarán US$1,400 millones en créditos: US$894 millones para electricidad y US$520 millones para gas natural.

En total, el programa destinará US$1,400 millones en créditos para 2026, de los cuales US$520 millones se enfocan específicamente en el pago de facturas de gas natural (Foto: Benjamin Fanjoy / Getty Images / AFP) / BENJAMIN FANJOY

¿Cómo se aplican?

Los créditos se aplican directamente en la factura de los clientes residenciales y de pequeños negocios que tienen servicio de gas con empresas reguladas del estado (como PG&E, SoCalGas, etc.). Así pues, los hogares con servicio de gas natural recibirán un descuento promedio cercano a 40 dólares en su recibo, aunque el monto exacto varía según la compañía.

ASÍ IMPACTARÁ EN LAS FAMILIAS CALIFORNIANAS

Para muchas familias de clase media y trabajadora de California, este abono funciona como un alivio directo en el presupuesto mensual en un contexto de altos costos de energía e inflación.

Millones de cuentas residenciales se verán beneficiadas, y en algunos casos, la combinación de créditos de electricidad y gas puede superar los 100 dólares por hogar.

UN CRÉDITO A FUTURO

La legislación firmada por Gavin Newsom en 2025 extiende el programa hasta 2045 y ajusta el calendario para que los créditos de gas se apliquen desde febrero a partir de 2027, cuando el consumo es más alto por el invierno, publica el sitio web Península 360 Press.

El objetivo es que el apoyo llegue justamente cuando las facturas son más elevadas, aumentando el impacto real del alivio en los hogares.

Uno de los cambios principales tiene que ver con el momento en que se aplican los créditos. Hasta ahora, los descuentos en las facturas de luz se otorgaban en primavera y otoño, pero la nueva propuesta plantea moverlos al verano, cuando el intenso uso de energía dispara los montos a pagar.

Si la Comisión de Servicios Públicos de California avala esta modificación a fines de abril, los usuarios de las principales empresas eléctricas verán reflejados los créditos en sus recibos de agosto y septiembre, de modo que el alivio llegue justamente en los meses de mayor consumo, según se detalla en el comunicado.

En el caso del gas natural, también se realizarán cambios en el calendario para adelantar la llegada de los beneficios y que estos se apliquen antes del invierno, cuando sube el uso del servicio. Está previsto que esta nueva programación entre en vigencia a partir de 2027.

Además de los créditos inmediatos, la nueva legislación ajusta el calendario de aplicación para que el apoyo llegue en los meses de mayor consumo y presión sobre el bolsillo (Foto: Frepik)

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