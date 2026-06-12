Si fuiste uno de los más de 1,800 propietarios de vivienda en California que cayeron en una estafa de “asistencia hipotecaria” durante la pandemia, hay una buena noticia: pronto recibirás un reembolso. El gobernador Gavin Newsom anunció que se devolverán cerca de 3 millones de dólares en total, como resultado de una acción conjunta del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) y la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra las empresas responsables del fraude. ¿Cómo se entregará el dinero? A continuación te lo contamos.

Antes te dejamos lo que dijo Newsom: “Este caso demuestra lo que se puede lograr cuando los socios estatales y federales trabajan juntos con determinación para combatir el fraude, exigir responsabilidades a los delincuentes y hacer justicia a las víctimas”. Por su parte, el comisionado del DFPI, KC Mohseni, señaló: “Nos complace poder reembolsar a las personas que han sido estafadas y han perdido el dinero que tanto les costó ganar. Seguiremos explorando todas las vías posibles para evitar que los estafadores se aprovechen de los californianos y se lucren a su costa”.

El gobernador Gavin Newsom agradeció el trabajo del Departamento de Protección e Innovación Financiera y su constante compromiso con la "protección" de los californianos (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

¿CÓMO RECIBIR EL DINERO?

“La FTC está enviando cheques de reembolso a los propietarios afectados. Los beneficiarios deben cobrar estos cheques en un plazo de 90 días, como se indica en el cheque”, se lee en el sitio web del Departamento de Protección e Innovación Financiera de California.

Por tal motivo, es importante aclarar que no se trata de un programa abierto al público, sino de pagos dirigidos a un grupo cerrado de víctimas registradas en el expediente de la estafa.

En resumen:

Los cheques se envían por correo postal a las personas afectadas que ya fueron identificadas a partir de los registros del caso.

Cada cheque viene a nombre del propietario víctima y se debe depositar o cobrar en un banco dentro del plazo indicado (alrededor de 90 días desde la emisión).

¿QUÉ DEBES HACER SI ERES UNA DE LAS VÍCTIMA DE ESTAFA QUE RECIBIRÁ EL REEMBOLSO?

Estar atento al correo

Si fuiste parte del caso (por ejemplo, recibiste notificaciones de la FTC, DFPI o del proceso judicial), deberías recibir el cheque en la dirección postal que tienen registrada.

Es importante abrir toda correspondencia que venga de la FTC o de autoridades de California y verificar que el cheque sea auténtico antes de desechar cualquier carta.

Cobrar el cheque a tiempo

Deposita o cobra el cheque en tu banco dentro del plazo señalado (aproximadamente 90 días), porque después de esa fecha el cheque puede caducar.

Verificar dudas con fuentes oficiales

Si no estás seguro de si te corresponde reembolso, puedes revisar la información de la FTC sobre el caso en su sitio oficial o llamar a los números de contacto indicados en las cartas auténticas.

Nunca pagues dinero a nadie que te diga que “te ayudará” a conseguir el reembolso: la FTC advierte que eso suele ser otra estafa.

El monto total de los reembolsos alcanza casi los 3 millones de dólares (Foto: Freepik)

SEÑALES DE ALERTA PARA EVITAR NUEVAS ESTAFAS

Las agencias del gobierno no te cobran para darte un reembolso ni te piden que envíes dinero o tarjetas prepago a cambio.

Desconfía si alguien te llama, te escribe o te contacta por redes diciendo que puede conseguirte “más dinero del reembolso” o “agilizar el pago” a cambio de una comisión.

EL CASO DE ESTAFA

En febrero de 2024, un juez federal del Distrito Central de California determinó que un grupo de personas había orquestado un plan fraudulento de “ayuda hipotecaria”, engañando a propietarios vulnerables para que enviaran los pagos de sus hipotecas a los estafadores con la promesa de reducir sus tasas de interés y evitar la pérdida de sus viviendas.

La estafa operó bajo más de una docena de nombres comerciales, entre ellos Golden Home Services, Academy Home Services y Home Matters USA. Los responsables manejaban centros de telemarketing desde los que llamaban a propietarios con problemas económicos y los hacían creer que sus supuestos programas estaban vinculados a iniciativas federales de alivio hipotecario y a ayudas por la COVID-19.

Tras una investigación del DFPI, el tribunal les prohibió participar en actividades de telemarketing y en el sector de alivio de deudas, y les ordenó pagar millones de dólares en multas y compensaciones.

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