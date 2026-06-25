Tras algo más de un año de funcionamiento, el polémico centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” cerró sus puertas el 25 de junio de 2026, luego de culminar la reubicación de todas las personas detenidas que albergaba este recinto, ubicado en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, en Ochopee, al sur de Florida. Durante una conferencia de prensa, el gobernador Ron DeSantis afirmó que la instalación había cumplido su propósito, pues se ejecutaron alrededor de 21,000 deportaciones, y recalcó que fue diseñada desde el inicio como un espacio provisional para respaldar las labores de detención y expulsión de inmigrantes mientras el gobierno federal incrementaba su propia capacidad. En esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre su clausura.

Antes, te dejamos las declaraciones de DeSantis en su comparecencia ante la prensa: “Hoy tiene cero detenidos. Ha ayudado a retirar a muchas personas peligrosas de las calles y a sacarlas no solo del estado de Florida, sino de Estados Unidos. Los detenidos que estaban aquí siguen bajo custodia federal. Los esfuerzos de desmovilización en estas instalaciones están en marcha”. La autoridad estuvo acompañada de Tom Homan, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, observa mientras Tom Homan, el "zar de la frontera" de la Casa Blanca, habla durante una conferencia de prensa en el Centro de Detención del Sur de Florida —apodado "Alligator Alcatraz", el 25 de junio de 2026 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

TODO LO QUE SE SABE DEL CIERRE DE ALLIGATOR ALCATRAZ, EL POLÉMICO CENTRO MIGRATORIO

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz” – según aseguró – tras haber cumplido su propósito. Su clausura ocurrió luego del traslado de los detenidos a otros recintos, en medio de preocupaciones por la temporada de huracanes.

Desde que esta instalación fue inaugurada en 2025, en un aeropuerto abandonado dentro del área de los Everglades, fue objeto de críticas al ser acusada de supuestas condiciones inhumanas, alto costo y uso de fondos públicos para sostenerla, y gran impacto ambiental.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron al centro migratorio de cometer abusos, hacinamiento, falta de atención médica y daños ambientales en una zona protegida de los Everglades.

¿Ya desmantelaron Alligator Alcatraz?

El proceso de desmantelamiento está en marcha y los proveedores de Alligator Alcatraz fueron notificados para comenzaron el desarme y retiro de la infraestructura.

¿Qué pasó con las personas detenidas en dicho centro?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y autoridades estatales han indicado que las personas detenidas fueron reubicadas en otras instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE, aunque públicamente no se ha detallado con precisión a qué centros.

Los abogados de los inmigrantes detenidos en este centro mencionaron que sus clientes fueron derivados a otras instalaciones en el sur de Florida, California, Arizona, Luisiana y Texas a principios de junio, pero no les comunicaron nada. “Fueron desapareciendo durante aproximadamente una semana antes de que sus abogados y familiares fueran informados [a donde habían sido enviados”, publica N+ Univision.

Cuando un manifestante sostenía un cartel contra "Alligator Alcatraz" durante una concentración a la entrada del centro de detención en los Everglades, Florida, Estados Unidos, el 24 de agosto de 2025 (Foto: Jesus Olarte / Anadolu vía AFP)

¿Cuál es la posición de las autoridades?

El gobernador Ron DeSantis ha dicho que el centro siempre fue concebido como temporal y que “cumplió su propósito”, señalando que la decisión final sobre el cierre recae en el DHS, aunque Florida apoya la medida.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que no presionó a Florida para que cierre el centro. “Florida sigue siendo un socio valioso para impulsar la agenda migratoria del presidente Trump, y el DHS aprecia su apoyo. El DHS evalúa continuamente las necesidades y los requisitos de detención para garantizar que cumplan con los requisitos operativos más recientes”, indicó la agencia a CNN el 13 de mayo de 2026.

La reacción de organizaciones y comunidades

Diversas organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a migrantes han recibido el anuncio como un alivio porque consideraban a Alligator Alcatraz un símbolo de la política migratoria dura y de condiciones inhumanas de detención.

Sin embargo, también expresan temor de que el cierre no signifique menos detención, sino simplemente el traslado de las personas a otros centros igual o más alejados de sus familias, con acceso incierto a abogados y servicios.

Un ciclista pasa junto al letrero de la entrada principal del centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como "Alligator Alcatraz", el 1 de junio de 2026 en Ochopee, Florida (Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP)

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