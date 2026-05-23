El proceso para obtener la Green Card en Estados Unidos entra en una etapa de mayor endurecimiento bajo la administración Trump, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La nueva orientación establece que la mayoría de inmigrantes que ya se encuentran en el país deberán salir de territorio estadounidense para continuar con su solicitud desde el extranjero, en lugar de realizar el ajuste de estatus dentro de EE.UU. como se hacía habitualmente. Sin embargo, la medida no se aplicará de forma uniforme para todos los casos, lo que abre la puerta a excepciones importantes que ya están generando dudas entre solicitantes, abogados de inmigración y empleadores.

Según informó un portavoz del USCIS a Business Insider, algunos inmigrantes podrían seguir con su trámite dentro de Estados Unidos si su solicitud demuestra un beneficio económico o se considera de interés nacional. En cambio, otros solicitantes podrían ser obligados a continuar el proceso desde el extranjero, en función de una evaluación individual de cada caso.

Este cambio marca un giro relevante en uno de los procesos migratorios más utilizados y afecta directamente la forma en que se ha gestionado la residencia permanente en los últimos años.

La Green Card será evaluada bajo nuevas reglas establecidas por USCIS. | Crédito: JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOHN MOORE

A quiénes NO afectará la nueva medida sobre la Green Card

Según el portavoz de USCIS, Zach Kahler, las autoridades migratorias están trabajando en la implementación de la nueva política y han señalado que las personas cuyas solicitudes aporten un “beneficio económico” o respondan al “interés nacional” probablemente podrán seguir con el proceso sin salir de EE.UU.

En cambio, el resto de solicitantes podría ser derivado a tramitar su residencia desde el extranjero a través del proceso consular del Departamento de Estado, una opción que ahora se perfila como la ruta principal.

USCIS también confirmó que el llamado “ajuste de estatus”, el mecanismo que permite a ciertos inmigrantes solicitar la residencia permanente sin abandonar el país, solo se aprobará en “circunstancias extraordinarias”.

Esto significa que el procedimiento dentro de EE.UU. quedará mucho más restringido, mientras que las solicitudes serán evaluadas caso por caso para determinar si existe alguna excepción aplicable.

La agencia ha indicado además que los oficiales migratorios tendrán mayor discrecionalidad para decidir qué casos pueden permanecer en EE.UU. y cuáles deberán continuar el proceso desde el extranjero.

Este cambio ha sido interpretado como un refuerzo a la política migratoria más estricta impulsada por la administración Trump, que ya ha incluido mayores controles a visas, deportaciones y revisiones más rigurosas de estatus temporales.

USCIS aclaró que no todos los casos de Green Card seguirán el mismo procedimiento. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Expertos advierten sobre el impacto de la nueva medida

Abogados de inmigración y organizaciones de defensa han advertido que la medida podría tener un fuerte impacto en familias, trabajadores extranjeros y empleadores, ya que muchas personas dependen del ajuste de estatus para permanecer en EE.UU. mientras esperan la resolución de su Green Card.

También alertan que obligar a algunos solicitantes a salir del país podría generar demoras prolongadas, separación familiar y posibles dificultades para reingresar, especialmente en casos donde las visas ya han expirado durante el proceso de espera.

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