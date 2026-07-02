Si estás planeando compras, trámites o salidas para el fin de semana del 4 de julio, conviene organizarte con tiempo: muchas oficinas públicas y bancos estarán cerrados, mientras que la mayoría de supermercados, farmacias y grandes tiendas sí abrirán, aunque algunas con horarios especiales. Además, servicios como el correo, las oficinas gubernamentales y varias instituciones financieras harán pausa por el feriado, así que es mejor adelantar cualquier gestión importante antes de esas fechas. En esta nota te contamos qué estará abierto y qué cerrado el 3 y el 4 de julio en Estados Unidos, para que no te lleves sorpresas justo en el 250 aniversario del país y puedas disfrutar las celebraciones sin contratiempos.
¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO EL 3 Y 4 DE JULIO EN ESTADOS UNIDOS?
En Estados Unidos, el 4 de julio casi todo lo público se detiene (gobierno, bancos, correo), mientras que la mayoría de los supermercados y grandes tiendas sí abre, a veces con horario reducido; mientras que el 3 de julio muchas cosas funcionan casi normal, con algunas excepciones.
3 de julio
- Oficinas de gobierno federal: normalmente cierran o trabajan con horario reducido cuando el feriado “se observa” ese día; por ejemplo, si el 4 cae en sábado, el viernes 3 se toma como día oficial.
- Servicio postal (USPS): en general opera con normalidad el 3 de julio y las entregas regulares se realizan como cualquier día hábil.
- Bancos y Bolsa: muchas sucursales bancarias sí abren el 3, de acuerdo con Today; entre ellos Chase, Bank of America, M&T Bank y Santander. En cuando a los mercados de valores pueden cerrar antes de tiempo como preparación para el feriado del 4.
- Supermercados y grandes cadenas: tiendas como Walmart, Target, Kroger, etc. estarán abiertos con horario casi normal; algunas tiendas pueden cerrar un poco antes.
4 de julio (feriado federal)
- Oficinas gubernamentales: cierran a nivel federal, estatal y local (oficinas administrativas, tribunales, DMV, bibliotecas públicas, etc.).
- Bancos y mercados financieros: la mayoría de bancos no abre y la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el NASDAQ permanecen cerrados.
- Servicio postal y mensajería: USPS no entrega correo ese día; servicios como FedEx y UPS operan con servicios limitados o solo modalidades urgentes como FedEx Custom Critical, UPS Express Critical.
- Escuelas y universidades: están cerradas, aunque muchas ya están en receso de verano.
¿Y las tiendas y los supermercados el 4 de julio?
Abiertos:
La mayoría de grandes cadenas de supermercados y tiendas minoristas (Walmart, Target, Kroger, Publix, Best Buy, etc.) abre, en muchos casos con horario habitual o ligeramente reducido.
Cerrados o con horario especial:
- Costco: permanece cerrado todo el 4 de julio a nivel nacional.
- Sam’s Club: abre pero con horario limitado, que varía según la tienda.
- Trader Joe’s, Aldi, Whole Foods y otras cadenas: suelen abrir con horarios recortados (por ejemplo, cerrar a las 5–6 p.m.).
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