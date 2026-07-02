Si estás planeando compras, trámites o salidas para el fin de semana del 4 de julio, conviene organizarte con tiempo: muchas oficinas públicas y bancos estarán cerrados, mientras que la mayoría de supermercados, farmacias y grandes tiendas sí abrirán, aunque algunas con horarios especiales. Además, servicios como el correo, las oficinas gubernamentales y varias instituciones financieras harán pausa por el feriado, así que es mejor adelantar cualquier gestión importante antes de esas fechas. En esta nota te contamos qué estará abierto y qué cerrado el 3 y el 4 de julio en Estados Unidos, para que no te lleves sorpresas justo en el 250 aniversario del país y puedas disfrutar las celebraciones sin contratiempos.

Averigua si los bancos abrirán el 3 y 4 de julio en Estados Unidos (Foto: Justin Sullivan / Getty Images / AFP)

¿QUÉ ESTARÁ ABIERTO EL 3 Y 4 DE JULIO EN ESTADOS UNIDOS?

En Estados Unidos, el 4 de julio casi todo lo público se detiene (gobierno, bancos, correo), mientras que la mayoría de los supermercados y grandes tiendas sí abre, a veces con horario reducido; mientras que el 3 de julio muchas cosas funcionan casi normal, con algunas excepciones.

3 de julio

Oficinas de gobierno federal: normalmente cierran o trabajan con horario reducido cuando el feriado “se observa” ese día; por ejemplo, si el 4 cae en sábado, el viernes 3 se toma como día oficial.

normalmente cierran o trabajan con horario reducido cuando el feriado “se observa” ese día; por ejemplo, si el 4 cae en sábado, el viernes 3 se toma como día oficial. Servicio postal (USPS): en general opera con normalidad el 3 de julio y las entregas regulares se realizan como cualquier día hábil.

en general opera con normalidad el 3 de julio y las entregas regulares se realizan como cualquier día hábil. Bancos y Bolsa: muchas sucursales bancarias sí abren el 3, de acuerdo con Today; entre ellos Chase, Bank of America, M&T Bank y Santander. En cuando a los mercados de valores pueden cerrar antes de tiempo como preparación para el feriado del 4.

muchas sucursales bancarias sí abren el 3, de acuerdo con Today; entre ellos Chase, Bank of America, M&T Bank y Santander. En cuando a los mercados de valores pueden cerrar antes de tiempo como preparación para el feriado del 4. Supermercados y grandes cadenas: tiendas como Walmart, Target, Kroger, etc. estarán abiertos con horario casi normal; algunas tiendas pueden cerrar un poco antes.

4 de julio (feriado federal)

Oficinas gubernamentales: cierran a nivel federal, estatal y local (oficinas administrativas, tribunales, DMV, bibliotecas públicas, etc.).

cierran a nivel federal, estatal y local (oficinas administrativas, tribunales, DMV, bibliotecas públicas, etc.). Bancos y mercados financieros: la mayoría de bancos no abre y la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el NASDAQ permanecen cerrados.

la mayoría de bancos no abre y la Bolsa de Nueva York (NYSE) y el NASDAQ permanecen cerrados. Servicio postal y mensajería: USPS no entrega correo ese día; servicios como FedEx y UPS operan con servicios limitados o solo modalidades urgentes como FedEx Custom Critical, UPS Express Critical.

USPS no entrega correo ese día; servicios como FedEx y UPS operan con servicios limitados o solo modalidades urgentes como FedEx Custom Critical, UPS Express Critical. Escuelas y universidades: están cerradas, aunque muchas ya están en receso de verano.

¿Y las tiendas y los supermercados el 4 de julio?

Abiertos:

La mayoría de grandes cadenas de supermercados y tiendas minoristas (Walmart, Target, Kroger, Publix, Best Buy, etc.) abre, en muchos casos con horario habitual o ligeramente reducido.

Cerrados o con horario especial:

Costco: permanece cerrado todo el 4 de julio a nivel nacional.

permanece cerrado todo el 4 de julio a nivel nacional. Sam’s Club: abre pero con horario limitado, que varía según la tienda.

abre pero con horario limitado, que varía según la tienda. Trader Joe’s, Aldi, Whole Foods y otras cadenas: suelen abrir con horarios recortados (por ejemplo, cerrar a las 5–6 p.m.).

Costco permanecerá cerrado en todo el país por el 4 de julio, mientras que Sam’s Club y tiendas como Trader Joe’s, Aldi y Whole Foods abrirán pero con horarios especiales, por lo general más cortos de lo habitual (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!