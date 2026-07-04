Es importante tener en cuenta los puntos de entrega disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es importante tener en cuenta los puntos de entrega disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Con el propósito de aliviar la carga económica que presentan cientos de familias en San Francisco, distintas organizaciones benéficas confirmaron una jornada masiva de en la ciudad. Desde el 06 hasta el 09 de julio, los interesados podrán recibir distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo que te será útil.

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California está dentro de los estados que presentan un alto costo de vida en Estados Unidos. Por lo tanto, sus distintas ciudades obligan a que sus habitantes tengan buenos ingresos para mantener una vida estable, tal como San Francisco.

Ante esta realidad, muchas familias pasan apuros económicos cada mes debido a las deudas y cuentas que necesitan pagar. Por esa razón, están dispuestos a aceptar cualquier tipo de ayuda social.

Es así que distintas despensas se unen a este causa benéfica con la finalidad que estos habitantes puedan ahorrar más dinero y así no tengan que estar preocupándose mensualmente por los gastos de comida.

Para las fechas señaladas, las despensas participantes entregarán distintos recursos nutritivos, tales como pescados, carnes, lácteos, frutas, verduras, productos enlatados, entre otros. Es más, ciertos lugares ofrecen comida caliente para los más necesitados.

Los habitantes texanos podrán recibir alimentos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los habitantes texanos podrán recibir alimentos nutritivos sin gastar un dólar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 06 al 09 de julio

  • Lunes 06 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108​​ 12 a 2:30 p.m. (residentes del 94133 o 94108)
District 10 Community Market5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124​​ 1 a 6 p.m.
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Martes 07 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chinatown YMCA855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108​​ 11 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Miércoles 08 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 1 a 3 p.m. (residentes del 94134)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
  • Jueves 09 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
APA Family Support Services50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134​​ 12 a 2 p.m. (residentes del 94134)
Curry Senior Center520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94102)
Glide Foundation330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102​​ 8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Mother Brown’s Dining Room2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124​​ 7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
St. Anthony’s Dining Room121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102​​ 7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.

Para que tengas más información sobre las despensas disponibles, puedes ingresar a la web de . En este portal conocerás el número de contacto, correo electrónico u otros métodos para recibir asistencia alimentaria.

Revisa el portal de SF-Marin para conocer las despensas más cercanas a tu hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Revisa el portal de SF-Marin para conocer las despensas más cercanas a tu hogar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

A cuántas despensas de San Francisco puedo asistir por semana

Según la información compartida por , los interesados pueden asistir solamente a una despensa a la semana. La decisión se debe a que se pretende repartir alimentos a todos los solicitantes que necesiten.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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