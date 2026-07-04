Con el propósito de aliviar la carga económica que presentan cientos de familias en San Francisco, distintas organizaciones benéficas confirmaron una jornada masiva de entrega de alimentos gratis en la ciudad. Desde el 06 hasta el 09 de julio, los interesados podrán recibir distintos productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo que te será útil.
California está dentro de los estados que presentan un alto costo de vida en Estados Unidos. Por lo tanto, sus distintas ciudades obligan a que sus habitantes tengan buenos ingresos para mantener una vida estable, tal como San Francisco.
Ante esta realidad, muchas familias pasan apuros económicos cada mes debido a las deudas y cuentas que necesitan pagar. Por esa razón, están dispuestos a aceptar cualquier tipo de ayuda social.
Es así que distintas despensas se unen a este causa benéfica con la finalidad que estos habitantes puedan ahorrar más dinero y así no tengan que estar preocupándose mensualmente por los gastos de comida.
Para las fechas señaladas, las despensas participantes entregarán distintos recursos nutritivos, tales como pescados, carnes, lácteos, frutas, verduras, productos enlatados, entre otros. Es más, ciertos lugares ofrecen comida caliente para los más necesitados.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 06 al 09 de julio
- Lunes 06 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m. (residentes del 94133 o 94108)
|District 10 Community Market
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Martes 07 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Chinatown YMCA
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Miércoles 08 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m. (residentes del 94134)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
- Jueves 09 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|APA Family Support Services
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m. (residentes del 94134)
|Curry Senior Center
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (residentes de 94102)
|Glide Foundation
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Mother Brown’s Dining Room
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
|St. Anthony’s Dining Room
|121 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94102
|7 a 8 a.m.
10 a.m. a 1:30 p.m.
2 a 3 p.m.
Para que tengas más información sobre las despensas disponibles, puedes ingresar a la web de San Francisco-Marin Food Bank. En este portal conocerás el número de contacto, correo electrónico u otros métodos para recibir asistencia alimentaria.
A cuántas despensas de San Francisco puedo asistir por semana
Según la información compartida por San Francisco-Marin Food Bank, los interesados pueden asistir solamente a una despensa a la semana. La decisión se debe a que se pretende repartir alimentos a todos los solicitantes que necesiten.
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