Los interesados disfrutarán de distintos alimentos ricos en nutrientes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los interesados disfrutarán de distintos alimentos ricos en nutrientes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una gran noticia llega para las familias de San Francisco que buscan un alivio de los gastos que presentan mensualmente. Desde el 20 al 23 de julio, cientos de despensas están dispuestos a entregar a una gran parte de la población. De estar interesado en esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para conocer horarios y centros de entrega disponibles.

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California es uno de los estados con un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes de distintas ciudades a obtener buenos ingresos económicos cada mes, pero la realidad es distinta.

Existen familias que tienen muchas complicaciones económicas para llegar a fin de mes, ya que tienen deudas o no suelen cancelar sus servicios a tiempo. Entonces, no dudarían en aceptar cualquier tipo de ayuda ofrecida por las autoridades locales y organizaciones benéficas.

Para estas nuevas jornadas, distintos bancos de alimentos de San Francisco seguirán entregando recursos nutritivos con la finalidad de que las familias reduzcan sus gastos y disfruten de comidas deliciosas por varios días.

Se trata de una iniciativa pensada en las familias más necesitas de la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Se trata de una iniciativa pensada en las familias más necesitas de la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué tipo de alimentos entregan las despensas de San Francisco

De acuerdo a la información compartida por , dependerá de lo que tenga disponible cada despensa en las fechas señaladas; sin embargo, acostumbran habitualmente a entregar frutas, verduras, pollo congelado, arroz, leche, especias y otros productos.

En términos simples, los interesados que acudan a estos centros de distribución se podrán llevar a casa una porción de 15 kilogramos de alimentos gratis.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 20 al 23 de julio

  • Lunes 20 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Servicios de apoyo familiar de APA (Barrio Chino)518 Grant Avenue, San Francisco, CA 9410812 a 2:30 p.m. (residentes del 94133 o 94108)
Mercado comunitario del distrito 105030 3rd Street, San Francisco, CA 941241 a 6 p.m.
Fundación Glide330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Comedor de Mother Brown2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Martes 21 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
YMCA de Chinatown855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410811 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94108 o 94133)
Esperanza agrícola: Refettorio San Francisco690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 941025 a 7 p.m.
Fundación Glide330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Comedor de Mother Brown2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Miércoles 22 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Servicios de apoyo familiar de APA1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 941341 a 3 p.m. (residentes del 94134)
Fundación Glide330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Comedor de Mother Brown2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
  • Jueves 23 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Servicios de apoyo familiar de APA50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 9413412 a 2 p.m. (residentes del 94134)
YMCA de Chinatown855 Sacramento Street, San Francisco, CA 9410812 a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
Centro para personas mayores Curry520 Turk Street, San Francisco, CA 9410210 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94102)
Fundación Glide330 Ellis Street, San Francisco, CA 941028 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
Comedor de Mother Brown2111 Jennings Street, San Francisco, CA 941247 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
Muchas familias de San Francisco pueden disfrutar de diversos platos de comida por varios días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas familias de San Francisco pueden disfrutar de diversos platos de comida por varios días. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De no identificar una despensa cercana a tu hogar, te puede brindar las opciones disponibles. Con solo ingresar tu dirección o ciudad, el sistema te indicará cuál centro de distribución te conviene más.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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