Una gran noticia llega para las familias de San Francisco que buscan un alivio de los gastos que presentan mensualmente. Desde el 20 al 23 de julio, cientos de despensas están dispuestos a entregar alimentos gratis a una gran parte de la población. De estar interesado en esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para conocer horarios y centros de entrega disponibles.
California es uno de los estados con un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes de distintas ciudades a obtener buenos ingresos económicos cada mes, pero la realidad es distinta.
Existen familias que tienen muchas complicaciones económicas para llegar a fin de mes, ya que tienen deudas o no suelen cancelar sus servicios a tiempo. Entonces, no dudarían en aceptar cualquier tipo de ayuda ofrecida por las autoridades locales y organizaciones benéficas.
Para estas nuevas jornadas, distintos bancos de alimentos de San Francisco seguirán entregando recursos nutritivos con la finalidad de que las familias reduzcan sus gastos y disfruten de comidas deliciosas por varios días.
Qué tipo de alimentos entregan las despensas de San Francisco
De acuerdo a la información compartida por SF-Marin Food Bank, dependerá de lo que tenga disponible cada despensa en las fechas señaladas; sin embargo, acostumbran habitualmente a entregar frutas, verduras, pollo congelado, arroz, leche, especias y otros productos.
En términos simples, los interesados que acudan a estos centros de distribución se podrán llevar a casa una porción de 15 kilogramos de alimentos gratis.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en San Francisco del 20 al 23 de julio
- Lunes 20 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Servicios de apoyo familiar de APA (Barrio Chino)
|518 Grant Avenue, San Francisco, CA 94108
|12 a 2:30 p.m. (residentes del 94133 o 94108)
|Mercado comunitario del distrito 10
|5030 3rd Street, San Francisco, CA 94124
|1 a 6 p.m.
|Fundación Glide
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Comedor de Mother Brown
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Martes 21 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|YMCA de Chinatown
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|11 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94108 o 94133)
|Esperanza agrícola: Refettorio San Francisco
|690 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102
|5 a 7 p.m.
|Fundación Glide
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Comedor de Mother Brown
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Miércoles 22 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Servicios de apoyo familiar de APA
|1099 Sunnydale Avenue, San Francisco, CA 94134
|1 a 3 p.m. (residentes del 94134)
|Fundación Glide
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Comedor de Mother Brown
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
- Jueves 23 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Servicios de apoyo familiar de APA
|50 Raymond Avenue, San Francisco, CA 94134
|12 a 2 p.m. (residentes del 94134)
|YMCA de Chinatown
|855 Sacramento Street, San Francisco, CA 94108
|12 a 1 p.m. (residentes de 94108 o 94133)
|Centro para personas mayores Curry
|520 Turk Street, San Francisco, CA 94102
|10 a.m. a 1 p.m. (residentes del 94102)
|Fundación Glide
|330 Ellis Street, San Francisco, CA 94102
|8 a 9 a.m.
11:30 a 1 p.m.
4 a 5 p.m.
|Comedor de Mother Brown
|2111 Jennings Street, San Francisco, CA 94124
|7 a 9 a.m.
5 a 7 p.m.
De no identificar una despensa cercana a tu hogar, el sistema de SF-Marin Food Bank te puede brindar las opciones disponibles. Con solo ingresar tu dirección o ciudad, el sistema te indicará cuál centro de distribución te conviene más.
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