El gobernador Ron DeSantis anunció este martes 15 de septiembre una nueva entrega de bonos de US$5,000 netos para 1,500 agentes que comienzan su carrera en las fuerzas del orden de Florida. La presentación se realizó en el centro de entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, en Land O’ Lakes, donde 38 reclutas fueron incluidos entre los beneficiarios. Para muchas familias del estado, la noticia puede llamar la atención por el monto, especialmente cuando la gasolina, la compra del supermercado, los alquileres y otros gastos del hogar siguen afectando el presupuesto mensual. Sin embargo, hay una precisión esencial: no es un cheque abierto para todos los policías ni un pago automático para quien solicite empleo. El incentivo está dirigido a determinados agentes certificados que ingresan por primera vez a una agencia de justicia penal y cumplen las condiciones estatales.

La medida forma parte del Law Enforcement Recruitment Bonus Program, creado en 2022 para atraer candidatos a la carrera policial y ayudar a departamentos, oficinas del sheriff y otras instituciones que necesitan cubrir vacantes. El plan contempla un desembolso único de hasta US$5,000 después de impuestos, sujeto a requisitos de certificación, contratación y permanencia laboral.

In 2022, while some cities were reaping the disastrous results of “defund the police” experiments, I signed landmark legislation to strengthen law enforcement recruitment and retention in Florida. In the four years since, we have awarded nearly 12,500 bonuses totaling more than $83 million to our law enforcement officers. We have also made record-breaking investments in officer pay, benefits, training, and protections for the men and women who put their lives on the line to protect the people of our state. We continue to build on this foundation to keep Florida the most law enforcement-friendly state in the country. Today, I was proud to welcome new officers in Pasco County with $5,000 after-tax recruitment bonuses. Including these 38 new hires in Pasco, there are 1,500 new law enforcement officers throughout our state receiving recruitment bonus checks this week, totaling more than $10 million. Thank you to all who wear the badge and work hard every day to keep our communities safe. — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 15, 2026

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR EL BONO?

El punto principal es comenzar a trabajar como agente certificado de las fuerzas del orden en el estado. Es decir, el programa está diseñado para personas que consiguen una plaza de tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida y que no han ejercido anteriormente como oficiales de policía dentro del territorio estatal.

La normativa establece condiciones mínimas para acceder al beneficio y mantenerlo. Entre ellas se encuentran contar con la certificación correspondiente, ocupar un puesto de jornada completa y permanecer en funciones durante al menos dos años.

Requisito Qué exige el programa Nuevo empleo Debe obtener un puesto de tiempo completo como agente de las fuerzas del orden en una agencia de justicia penal de Florida. Certificación Debe contar con la certificación requerida para trabajar como oficial de policía. Experiencia previa El incentivo está dirigido a personas que ingresan por primera vez a las fuerzas del orden del estado. Permanencia Debe mantener una plaza de jornada completa durante al menos dos años desde la certificación. Cambio de agencia Los dos años pueden cumplirse en una o más instituciones de Florida. Interrupciones laborales No puede existir una interrupción de servicio superior a 180 días calendario. Monto El beneficiario recibe hasta US$5,000 después de impuestos. Frecuencia Es un pago único; no se entrega cada mes ni cada año.

No debe confundirse con un aumento salarial. Se trata de un incentivo de reclutamiento que se entrega una sola vez a quienes cumplen las condiciones. El sueldo, los horarios, las prestaciones y los requisitos particulares de contratación pueden variar según el departamento de policía, la oficina del sheriff o la agencia estatal donde se desempeñe el candidato.

LOS US$5,000 SON NETOS

Uno de los detalles más importantes para quienes evalúan presentarse a una academia o solicitar una vacante es que el monto anunciado corresponde al dinero que recibe el beneficiario después de impuestos.

El Estado ajusta el desembolso para cubrir los impuestos FICA correspondientes. Por esa razón, el gasto bruto puede superar los US$5,000, aunque la cifra que obtiene el nuevo oficial sea de hasta US$5,000 netos.

Concepto Monto o condición Pago para el agente elegible Hasta US$5,000 después de impuestos Tipo de beneficio Bono único de reclutamiento Pago mensual No Pago anual recurrente No Condición para retenerlo Cumplir las reglas de empleo y permanencia establecidas por el programa

Para una persona que planea iniciar una carrera en seguridad pública, esta diferencia es relevante. El dinero puede servir para gastos iniciales, como una mudanza, combustible, uniformes, cuidado de niños o cuentas pendientes, pero no reemplaza el salario ni se garantiza simplemente por enviar una solicitud.

DESANTIS ENTREGÓ CHEQUES EN PASCO

Durante el evento celebrado en Land O’ Lakes, DeSantis anunció bonos para 1,500 nuevos agentes de Florida. Dentro de ese grupo, 38 reclutas del condado de Pasco calificaron para recibir el incentivo durante la actividad realizada en las instalaciones de entrenamiento de la oficina del sheriff local.

La jornada también volvió a poner sobre la mesa uno de los retos que enfrentan numerosas agencias: captar personas interesadas en iniciar una profesión dentro de la seguridad pública. El estado busca utilizar el aporte económico como una herramienta adicional para hacer más atractiva esa opción laboral.

Para residentes hispanos de comunidades de rápido crecimiento, como Kissimmee, Hialeah, Doral, West Palm Beach, Brandon o Lakeland, este tema tiene una dimensión práctica. Las instituciones locales suelen requerir aspirantes que conozcan los vecindarios donde trabajarán y, en algunos casos, puedan comunicarse con familias cuya lengua principal es el español. Esa habilidad no sustituye la certificación ni asegura el bono, pero puede ser valiosa dentro de un proceso de selección.

¿CUÁNTOS BONOS SE HAN ENTREGADO?

La iniciativa no comenzó con el anuncio de Pasco. Florida puso en marcha esta política tras la legislación aprobada en 2022 y, desde entonces, ha realizado varias rondas de pagos dirigidas a oficiales recién contratados.

Según las cifras divulgadas durante la conferencia de este martes, el estado ya ha entregado más de US$83 millones a cerca de 12,500 agentes desde el inicio de la iniciativa. La ronda más reciente incluye a 1,500 nuevos oficiales.

Dato Cifra Inicio del programa 2022 Bono por beneficiario Hasta US$5,000 después de impuestos Beneficiarios acumulados mencionados por DeSantis Cerca de 12,500 Monto total entregado desde el inicio Más de US$83 millones Beneficiarios de la ronda anunciada en septiembre de 2026 1,500 nuevos agentes Beneficiarios mencionados en el condado de Pasco 38 reclutas

En marzo de 2026, la administración estatal había comunicado que el plan superaba los 10,000 bonos otorgados y que se habían distribuido más de US$67.9 millones. La entrega anunciada esta semana eleva ambos registros y confirma la continuidad de la estrategia de reclutamiento.

EL PROGRAMA SIGUE FINANCIADO

El presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027 incluye US$20 millones para el sexto año del Law Enforcement Recruitment Bonus Program. Esa asignación mantiene disponibles incentivos de hasta US$5,000 para quienes sean contratados como oficiales de las fuerzas del orden por primera vez en el estado.

Por ello, la conferencia de Pasco no representa un desembolso aislado creado únicamente para los reclutas que asistieron al acto. Se trata de una política que continúa con respaldo presupuestario, aunque la disponibilidad de vacantes y la tramitación concreta dependen de cada empleador participante.

Aspecto Situación Año fiscal financiado 2026-2027 Fondos presupuestados US$20 millones Objetivo Reclutar a personas que comienzan por primera vez en las fuerzas del orden de Florida Monto individual Hasta US$5,000 netos Duración del beneficio Pago único Administración FloridaCommerce, en coordinación con las agencias de justicia penal

¿CÓMO SE DETERMINA QUIÉN COBRA?

El trámite no consiste en solicitar directamente un cheque al gobernador. La entidad que contrata al nuevo oficial trabaja con FloridaCommerce para comprobar que cumple las reglas y presentar la información necesaria para procesar el desembolso.

Además, la persona seleccionada debe aceptar las condiciones del plan y respetar el período mínimo de servicio. La norma permite completar los dos años requeridos en más de una institución de Florida, siempre que no exista una pausa laboral de más de 180 días.

Quienes estén interesados en esta carrera deben consultar directamente con el departamento de policía, la oficina del sheriff o la dependencia estatal donde deseen aplicar. Allí podrán confirmar si la plaza disponible participa en el programa, qué credenciales se exigen y cómo se administra el beneficio durante la contratación.

Ron DeSantis dio una conferencia de prensa el 15 de septiembre para dar mayores detalles sobre estos bonos (Foto: AFP)

PUNTOS CLAVE DEL BONO

El pago es de hasta US$5,000 después de impuestos .

. Está destinado a nuevos agentes de las fuerzas del orden que cumplen las reglas estatales.

La persona beneficiaria debe trabajar a tiempo completo en una agencia de justicia penal de Florida.

Debe contar con la certificación requerida para ejercer como oficial de policía.

Tiene que mantener una plaza de jornada completa durante al menos dos años.

El período puede completarse en una o varias agencias, sin una interrupción superior a 180 días.

No es un pago mensual ni un incremento permanente del sueldo.

Las entidades empleadoras y FloridaCommerce verifican quién reúne las condiciones.

El programa cuenta con US$20 millones para continuar durante el año fiscal 2026-2027.

En resumen, el bono de hasta US$5,000 anunciado por Ron DeSantis puede representar un respaldo económico relevante para quienes decidan iniciar una carrera policial en Florida. Aun así, no aplica de manera automática a todos los solicitantes ni a quienes ya trabajan como agentes en el estado. Antes de contar con ese dinero para pagar gastos de vivienda, transporte, alimentos o una mudanza, el candidato debe confirmar que reúne los criterios de certificación, contratación y permanencia establecidos por la iniciativa.