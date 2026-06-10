Si trabajas en Chicago y estás agobiado por los gastos, hay una buena noticia: desde el 1 de julio de 2026 aumentará el salario mínimo en esta ciudad de Illinois, lo que podría darte un poco más de respiro en tu presupuesto mensual. Además del incremento, entran en juego nuevas reglas sobre el tiempo libre remunerado que buscan ofrecer mayor protección a los trabajadores frente a enfermedades, emergencias personales u otras situaciones imprevistas. ¿Cuánto ganarán por hora los empleados y quiénes tendrán derecho a una licencia pagada bajo estas normas? Te contamos todo lo que debes saber en esta nota, para que sepas si los cambios te benefician y cómo hacerlos valer en tu empleo.

Salario mínimo y licencia pagada en Chicago: qué cambia desde el 1 de julio de 2026 para los trabajadores (Foto: Freepik)

¿CUÁNTO SERÁ EL SALARIO POR HORA EN CHICAGO DESDE EL 1 DE JULIO?

Desde el 1 de julio de 2026, el salario mínimo en la ciudad de Chicago subirá a 17.05 dólares por hora para la mayoría de los trabajadores. Hasta ahora, el salario era de 16.60 dólares por hora (vigente desde el 1 de julio de 2025). Cabe mencionar que el ajuste se da cada primer día de julio según el índice de precios o un tope del 2.5%.

Para trabajadores que reciben propinas, Chicago maneja una tasa reducida, que en julio de 2025 se ubicó en 12.62 dólares la hora; para 2026 los empleados deberán percibir un salario mínimo de 12.96 dólares por hora, de acuerdo con las disposiciones vigentes de la ciudad, publica N+ Univision.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LICENCIA PAGADA EN ILLINOIS Y CHICAGO?

Pero las buenas noticias no terminan ahí: en Illinois existe una ley estatal de tiempo pagado y en Chicago, ordenanzas locales que dan derecho a licencia pagada a la gran mayoría de empleados que cumplen ciertos requisitos de horas trabajadas, con algunas excepciones específicas.

Ley estatal de “Paid Leave for All Workers” (Illinois)

Desde el 1 de enero de 2024 está en vigor en todo Illinois la Ley de Licencia Pagada para Todos los Trabajadores (Paid Leave for All Workers Act, PLAWA), que permite acumular hasta 40 horas de tiempo pagado por año para usar por cualquier motivo.

La regla general es: el empleado gana 1 hora de tiempo pagado por cada 40 horas trabajadas, hasta un máximo de 40 horas anuales, y se le paga a su tarifa normal cuando usa ese tiempo.

La ley cubre, salvo excepciones, a empleados de tiempo completo, parcial, temporales, de guardia, etc.; es decir, casi todos los trabajadores asalariados en el sector privado del estado, precisa el Departamento de Trabajo de Illinois.

Sin embargo, se debe tener en cuenta algunas excepciones de la ley estatal, ya que no están cubiertos por la PLAWA, entre otros:

Contratistas independientes.

Algunos empleados de ferrocarriles y aerolíneas.

Ciertos empleados de universidades.

Trabajadores sindicalizados en construcción y transporte de mercancías.

Empleados de distritos de parques y de distritos escolares públicos, además de otros trabajadores específicamente excluidos.

Si el trabajador está bajo un convenio colectivo vigente al 1/1/2024, el sindicato y el empleador pueden mantener ese acuerdo hasta que termine, sin aplicar de inmediato la nueva ley de tiempo pagado.

Reglas específicas de Chicago sobre días pagados

Además de la ley estatal, la ciudad de Chicago tiene su propia ordenanza que reconoce al menos 5 días de enfermedad pagados al año para trabajadores que cumplan ciertas condiciones.

Están cubiertos quienes trabajen en Chicago, a tiempo completo o medio tiempo, al menos 80 horas en un período de 120 días para un mismo empleador, lo que incluye a empleados domésticos, personas con propinas y trabajadores de cuidado en el hogar, indica N+ Univision.

Esta ordenanza no cubre a menores de edad en ciertos empleos, a algunos empleados de agencias públicas, al personal del gobierno estatal o federal ni a ciertos trabajadores de construcción bajo contratos colectivos de trabajo, entre otros casos.

La nueva etapa que inicia el 1 de julio de 2026 no solo sube el piso salarial en Chicago, sino que también refuerza el derecho de los trabajadores a tomarse tiempo libre pagado sin poner en riesgo su empleo ni sus ingresos (Foto: Freepik)

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