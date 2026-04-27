A pocos días de iniciar el mes de mayo, los trabajadores de Estados Unidos gozarán de un mayor sueldo, ya que se ha confirmado el aumento del salario mínimo. La medida pretende ajustar los ingresos al costo de la vida actual , lo que significa un ligero alivio para muchas familias que residen en el país. En caso te estés preguntando si el estado donde resides aplicará este “beneficio”, esta nota te brindará la respuesta sobre esta actualización laboral.

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Previo a este anuncio, el salario mínimo a nivel federal se situaba en 7,25 por hora; sin embargo, una gran parte de los estados del país han optado por implementar salarios más competitivos mediante su propia legislación laboral.

Por ejemplo, Washington, California, Connecticut y Nueva York ofrecen a sus trabajadores sueldos por encima de lo establecido, logrando que tengan mejores ingresos cada mes.

En cambio, un amplio grupo de estados, entre los que se incluyen Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Nuevo Hampshire, Las Carolinas, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wisconsin, mantienen el pago de 7,25 por hora .

La ciudad de Nueva York ofrece salarios por hora que superan con creces a lo establecido por la tarifa federal. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini )

En el caso de los estados de Georgia y Wyoming, registran un salario mínimo estatal de $5,15 por hora , pero los empleadores que están sujetos a la normativa federal suelen pagar la tarifa base.

Eso sí, es importante resaltar que, si bien diversas ciudades ofrecen remuneraciones superiores al promedio, estas zonas suelen caracterizarse también por un costo de vida elevado .

Qué estados de EE. UU. incrementarán su sueldo por hora desde mayo del 2026

Para el mes de mayo, el Distrito de Columbia encabezará la lista de tarifas estatales o distritales más elevadas del país con $17,95, seguido por Washington ($17,13), Nueva York, Long Island y Westchester ($17); Connecticut ($16,94) y California ($19,60). El podio lo completa los siguientes estados:

Hawái : $16,00

: $16,00 Rhode Island : $16,00

: $16,00 Nueva York , excluyendo la ciudad de Nueva York City , Long Island y Westchester : $16,00

, excluyendo la ciudad de , y : $16,00 Nueva Jersey : $15,92

: $15,92 Colorado : $15,16

: $15,16 Arizona : $15,15

: $15,15 Maine : $15,10

: $15,10 Delaware : $15,00

: $15,00 Illinois : $15,00

: $15,00 Maryland : $15,00

: $15,00 Massachusetts : $15,00

: $15,00 Misuri : $15,00

: $15,00 Nebraska : $15,00

: $15,00 Florida : $14

: $14 Vermont : $14,42

: $14,42 Michigan : $13,73

: $13,73 Alaska : $13

: $13 Virginia : $12,77

: $12,77 Nevada : $12

: $12 Nuevo México: $12

Este incremento de sueldo en EE.UU. pretende aliviar la carga económica de decenas de familias. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Entonces, si resides en alguna comunidad de los estados que te he mencionado, podrás gozar de un mejor sueldo desde mayo del presente año. Eso sí, también dependerá cómo administres tu dinero.

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