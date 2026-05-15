Para este fin de semana, los pronósticos advierten un sistema de alta presión que favorecerá episodios de calor intenso en Estados Unidos . Se estima que ciertas ciudades del país podrían alcanzar registros de hasta 95 °F para este fin de semana, lo que representa un desafío para los habitantes, especialmente aquellos que no están acostumbrado a dicho clima. En esta nota conocerás qué áreas del territorio estadounidense están expuestos a este aumento drástico en los termómetros.

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Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision , especificó que, para este fin de semana, en ciertas partes del país ocurrirá un “cambio brusco” de los valores térmicos que se registraron a inicios de la presente semana.

Por ejemplo, en la jornada de hoy, la especialista destacó que la región este de EE. UU. presentó un ligero frío que obligó a sus habitantes a utilizar ropa abrigadora.

Ciudades como Nueva York, Nashville, Pittsburgh, Washington D.C., Raleigh, Cincinnati, Asheville, Detroit, entre otras, han registrado temperaturas que oscilaron entre 40 y 55 °F para la presente fecha ; sin embargo, dicho panorama se modificará completamente desde el sábado 16 y se extendería hasta el lunes 18 de mayo.

Nueva York será una de las ciudades que presentará este cambio de temperaturas para este fin de semana. (Foto: EFE / EPA / SARAH YENESEL)

“Estaremos viendo un ascenso notorio en el mercurio; vamos a estar hablando de temperaturas propias de verano. Los valores térmicos estarán entre los 30 ° por encima del valor normal para mayo", especificó Delgado.

Desde el fin de semana, los valores térmicos aumentarán repentinamente, permitiendo que los habitantes de las mencionadas localidades disfruten de un clima más cálido. Se trataría de un cambio que se perfila como una antesala al inicio del verano en el país.

Según las previsiones de la climatóloga Martínez, se anticipa que en dichas ciudades las temperaturas mínimas se ubiquen en los 79 °F, mientras que los valores máximos podrían elevarse hasta los 90 °F .

Se prevé que los valores térmicos para las ciudades de la región este del país oscilen entre los 79 y 90 °F durante este fin de semana. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Se espera tormentas en el centro del país para esta jornada

Pese a que la región centro-sur de EE. UU. experimentó temperaturas superiores a los 80 °F durante la tarde de hoy, Delgado advirtió sobre la posible formación de tormentas que provocarán ráfagas intensas de viento y la caída de granizo de grandes proporciones.

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