En Texas ya está confirmado que se entregarán vales escolares de hasta US$30,000 para ayudar a las familias a pagar escuelas privadas y otros gastos educativos. Estos apoyos forman parte de un nuevo programa estatal diseñado para dar más opciones a los padres sobre dónde y cómo estudiarán sus hijos, especialmente a quienes tienen menores con discapacidades o viven en zonas con menos recursos. En esta nota te explicamos quiénes pueden calificar, cuáles son las fechas clave y qué pasos debes seguir para participar.

Los montos de cada vale estudiantil variará en Texas (Foto: Freepik)

EL PROGRAMA DE TEXAS QUE ENTREGA VALES ESCOLARES DE HASTA US$30,000

Las familias texanas pueden solicitar vales escolares del programa Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA, por sus siglas en inglés), y algunos niños incluso llegarían a recibir hasta US$30,000 si cumplen requisitos específicos.

¿Quiénes califican a vales de hasta US$30,000?

Pueden recibir hasta US$30,000 los niños con discapacidad inscritos en una escuela privada participante o en un programa de preescolar o kínder, como parte de las TEFA.

Para ello, el menor debe tener un Programa Educativo Individualizado (IEP) registrado en la Agencia de Educación de Texas (TEA) al cierre del periodo de solicitud; el monto del vale se basa en la financiación que su distrito escolar recibiría para brindarle servicios según ese IEP.

En general, los estudiantes deben ser ciudadanos estadounidenses o estar legalmente admitidos, residir en Texas y ser elegibles para asistir a una escuela pública o charter de inscripción abierta o a pre-K/kínder público.

La financiación

Pero no es el único monto que se entrega. A continuación, la cantidad que reciben los estudiantes elegidos en Texas:

Estudiantes en escuela privada

Un niño beneficiario que asista a una escuela privada participante o a un programa de preescolar o jardín de infancia recibirá el 85% del monto promedio estimado a nivel estatal de fondos estatales y locales por estudiante en función de la asistencia diaria promedio del año escolar más reciente, según lo calculado por la TEA.

TEA ha establecido esta cantidad en US$10,474 para el año escolar 2026-27.

Estudiantes de escuelas privadas con discapacidad

Un niño con discapacidad que haya recibido una beca y esté matriculado en una escuela privada participante o en un programa de preescolar o jardín de infancia puede ser elegible para recibir hasta US$30,000. Para calificar, el niño debe tener un programa de educación individualizado (IEP), registrado ante la Agencia de Educación de Texas antes de que finalice el período de solicitud.

El monto del premio se basa en la financiación que recibiría el distrito escolar local del niño para brindar servicios según el IEP del niño.

Todos los demás estudiantes

Los niños participantes que reciban educación en casa o que no estén matriculados en una escuela pública o en un programa de preescolar o jardín de infancia pueden ser elegibles para recibir US$2,000 anuales.

Fechas clave del programa TEFA (2026)

Solicitud: la ventana de solicitudes para TEFA se abrió el 4 de febrero de 2026 y se cerró el 31 de marzo de 2026. Notificación: las notificaciones sobre financiación y lista de espera se han publicado en el portal Odyssey de cada solicitante. Se enviaron a partir de inicios de abril de 2026. Confirmación de escuela privada: en el caso de alumnos becados de colegios privados, los padres indicarán el colegio donde está matriculado su hijo/a. Estas instituciones confirmarán la matrícula. Financiamiento inicial: el 1 de julio de 2026, los alumnos de colegios privados recibirán el primer 25% de su beca. “Los estudiantes que reciben educación en casa u otros reciben el 100% de su beca”, se lee en el sitio web de TEFA. Financiamiento adicional: el 1 de octubre de 2026, los alumnos de colegios privados recibirán el segundo 25% de su beca; y el 1 de febrero de 2027, los estudiantes de instituciones privadas recibirán el 50% restante de su beca.

IMPORTANTE: como viste en el cronograma, la ventana para solicitar vales escolares de hasta US$30,000 ya se cerró para el ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta esta información para estar listo cuando se abra una nueva convocatoria. Para este periodo, el programa cuenta con un presupuesto de US$1,000 millones y beneficiará a cerca de 96,000 estudiantes.

TEFA fue creado en 2025 con la ley SB 2 y se ha convertido en el programa de elección escolar más grande del país (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO PARTICIPAR EN TEFA?

Las familias deben hacer la solicitud en línea a través del portal oficial del programa TEFA (administrado por el estado y gestionado mediante Odyssey/Contralor de Texas), creando una cuenta y completando el formulario de padre o tutor.

Se pide cargar documentación básica: prueba de residencia en Texas, número de Seguro Social o ITIN del niño, certificados que acrediten ciudadanía o presencia legal, y declaraciones de impuestos del padre (Formulario 1040 de 2024 o 2025), entre otros.

Al aplicar, el padre debe seleccionar una de las más de 2,400 escuelas privadas aprobadas o indicar que usará los fondos para educación en el hogar; luego la escuela confirma la inscripción y la organización que administra TEFA determina la elegibilidad y monto asignado.

¿CÓMO SE ELIGEN A LOS ESCOLARES PARA EL VALE EN TEXAS?

Si las solicitudes son mayores al presupuesto, las autoridades de Texas activarán un sistema de lotería bajo los siguientes criterios:

Familias con hijos con discapacidad e ingresos de hasta US$240,000.

Hogares con ingresos financieros de hasta US$60,000.

Familias con ingresos entre US$60,000 y US$240,000.

¿EN QUÉ SE DEBE GASTAR UN VALE ESCOLAR?

Los gastos relacionados con la educación aprobados incluyen:

Servicios/Materiales Educativos

Matrícula y tarifas en una escuela privada, un proveedor de educación superior, un curso o programa educativo en línea o un programa que brinda capacitación para una credencial basada en la industria aprobada por la Agencia de Educación de Texas.

Libros de texto u otros materiales de instrucción.

Uniformes obligatorios.

Tarifas por clases proporcionadas por distritos escolares que no califican al niño para ser incluido en la asistencia diaria promedio de la escuela.

Otros gastos aprobados

Costos de evaluación académica.

Tutoría privada.

Transporte hacia/desde proveedores aprobados.

Terapias educativas no cubiertas por ningún beneficio del gobierno federal, estatal o local (es decir, Medicaid).

Hardware o software de computadora (no debe exceder el 10 por ciento del monto total transferido a la cuenta del niño ese año).

Comidas proporcionadas por escuela privada.

PARA TENER EN CUENTA

Los fondos no se pueden utilizar para pagar a un miembro de la familia.

Los fondos restantes al final del año escolar se transferirán mientras el niño permanezca en el programa TEFA.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA TEFA?

En 2025, el Congreso de Texas aprobó la ley SB 2 y apartó mil millones de dólares para crear el programa Cuentas de Libertad Educativa de Texas (TEFA), pensado para que los padres tengan más libertad y flexibilidad al elegir la escuela o el tipo de educación de sus hijos.

TEFA, que es manejado por la oficina del Contralor de Texas, se convirtió en el programa de elección escolar más grande del país desde su primer día.

Por medio de este programa, los padres que deciden sacar a sus hijos del sistema público y llevarlos a una escuela privada o educarlos en casa, y que son aceptados en TEFA, pueden usar el dinero asignado a su hijo para pagar gastos educativos autorizados a través de una plataforma especial del programa.

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