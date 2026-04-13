Si eres beneficiario del Seguro Social de Estados Unidos , debes saber que se confirmó un próximo envío de fondos programado para el 1 de mayo por parte del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés). Este desembolso de $994 podría significar un alivio financiero para ti; sin embargo, es importante mencionarte que no todos los inscritos al sistema recibirán este monto, pues debes cumplir una serie de criterios de elegibilidad. En esta nota descubrirás si te encuentras en la lista de beneficiarios y también comprenderás cómo se gestionará la entrega de este dinero.

TE PUEDE INTERESAR ¿Limitar los pagos del Seguro Social? Lo que debes saber sobre esta propuesta

Habitualmente, el apoyo económico por parte del Seguro Social se entrega el primer día de cada mes . Para mayo, los beneficiarios individuales podrían recibir dicho monto; eso sí, esta cantidad puede variar dependiente de la situación del beneficiario.

Por ejemplo, se puede otorgar hasta $1,491 a las parejas que presenten solicitudes en conjunto ; mientras que las personas dedicadas al cuidado esencial de los beneficiarios pueden percibir una ayuda de hasta $498 .

Este pago de $994 forma parte del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). (Crédito: AP)

Quiénes pueden acceder a este pago de $994 por parte del Seguro Social

El programa SSI ofrece el subsidio federal a los ciudadanos estadounidenses con bajos recursos económicos que tengan 65 años o más, cuenten con una discapacidad o sufran de ceguera. Eso sí, estas personas deberán acreditar que cumplen con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias y de seguridad social.

En caso no eres ciudadano estadounidense, pero cumples con lo señalado anteriormente, deberás formar parte de los grupos migratorios específicos que han sido autorizados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) .

Solo un sector perteneciente al Seguro Social de EE.UU. podrá recibir este cantidad de dinero el 1 de mayo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También debes tener en cuenta que no debes estar fuera del país por un mes completo o más de 30 días consecutivo, ya que no podría ser elegido para que accedas a este pago del CCI.

Si quieres conocer a mayor detalle el calendario completo de pagos, debes ingresar a la página web de la Administración del Seguro Social; en el portal podrás revisar los detalles sobre elegibilidad y los montos estimados.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí