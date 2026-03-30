Muchos dependen de su movilidad para trabajar y vivir con normalidad y hoy afrontan un panorama incierto y lleno de preocupación que se queda en un limbo laboral y migratorio. A medida que crece la incertidumbre sobre el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos, un gran grupo no quiere que llegue el 2 de abril de 2026 porque desde esa fecha muchas licencias de conducir podrían dejar de ser válidas, lo que impediría a numerosos beneficiarios manejar legalmente. Esto tendrá consecuencias directas en la vida diaria y sustento de familias hispanas que necesitan movilizarse para hacer compras, recibir atención médica, realizar sus actividades básicas o son el sustento del hogar. Aquí te explico lo que se conoce hasta el momento y el grupo que más perjudicado resulta de todo esto.

¿Qué está pasando con las licencias de conducir de los inmigrantes?

El gran problema actualmente en Estados Unidos, y que destaca el medio KKTV11, es que las licencias de conducir están directamente vinculadas al estatus migratorio de cada persona y la posible expiración del TPS para venezolanos amenaza con dejar sin validez miles de estos documentos indispensables para manejar en el país. Al expirar la evidencia del permiso de trabajo (EAD), el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) no puede renovar la licencia.

“Hay familias que están impactadas por eso y que sienten temor de salir a trabajar, al supermercado o incluso al parque”, explicó Gustavo Garragorry, miembro de Venezuelan American Republican Club.

Las nuevas reglas de inmigración impactan en las licencias de conducir de miles de personas en Estados Unidos. (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Quiénes serán más afectados al intentar renovar su licencia de conducir en EE.UU.?

Desde Texas y en conversación con N+ Univision, el abogado Jaime Barrón calificó la situación como un caos administrativo que deja a los conductores sin una identificación válida para transitar legalmente.

Por su parte, la activista Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, agregó que “si tu licencia fue obtenida a través del TPS, es muy probable que expire en abril y no haya forma de renovarla bajo ese mismo estatus”.

Esto significa que quienes dependan exclusivamente del TPS podrían quedarse sin opciones para mantener una licencia válida, lo que complica aún más su situación, en especial para quienes llegaron desde Venezuela; sin embargo, cada caso debe evaluarse de manera individual.

“Todo está en los documentos que presente la persona. Ahí es donde se determina si califica o no”, detalló Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade.

Miles de beneficiarios del TPS, especialmente de origen venezolano, enfrentan problemas para renovar sus licencias de conducir debido al vencimiento de sus permisos de trabajo el próximo 2 de abril. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

En resumen, los más afectados serán los beneficiarios venezolanos del TPS cuyo permiso de trabajo vence este 2 de abril y no han recibido una nueva tarjeta o extensión oficial antes de esa fecha. Si bien el Estatus de Protección Temporal está aprobado hasta octubre de 2026, la fecha del plástico del permiso que expira en este cuarto mes del año activa la caducidad de la licencia en los sistemas del DMV. Por eso, se recomienda verificar la información de la tarjeta física y consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados sobre la validez de la extensión automática si aplica.

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